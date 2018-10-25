Что такое Хеллоуин и как его отмечать

Традиция отмечать Хеллоуин пришла к нам с Запада и становится все более популярной. Откуда взялся этот праздник и что может в этот день случиться?

Кто придумал праздник

Когда-то на заре веков древние кельтские племена делили год на два сезона — лето и зиму. По традиции, в последний день лета отмечали праздник урожая, также считалось, что в эту ночь приоткрывается дверь между мирами живых и мертвых, и духи умерших предков выходят погулять.

Традиция ходить по домам и выпрашивать угощение возникла только в XVI веке, а светильник Джека в том виде, каким мы его знаем, появился в середине XIX века. По легенде, воришка Джек попросил дьявола не забирать его в ад, но когда ему захотелось попасть в рай, туда его не пустили за грехи, дьявол тоже не забыл о своем обещании и не впустил Джека в ад. А вместо этого бросил ему головешку из адского костра и обрек на вечные скитания. Джек сделал фонарь из тыквы, поместил туда головешку и так и бродит в тоске по этому миру, не находя себя места.

Кстати, фонари из тыквы начали делать в США, а вот в Ирландии и Шотландии, на родине прародителей праздника, использовалась редька. Такие фонари зажигали для того, чтобы они освещали заблудившимся душам дорогу в чистилище.

Где и как празднуют в разных странах

Во Франции самые красочные представления проходят в Диснейленде и городе Лимож, на парад гоблинов и вампиров съезжаются тысячи людей.

В Германии в замок Франкенштейна в Дармштаде приезжают тысячи людей в карнавальных костюмах, чтобы отметить праздник и увидеть призрак хозяина замка на крыше. Местные верят в то, что он появляется именно в эту ночь.

В Японии городом, где разворачиваются самые массовые торжества, стал Кавасаки. Огромное количество людей стремится попасть на местный парад нечисти.

В Китае отмечают свой Хэллоуин, и называется он Teng Chieh, или День поминания предков. В этот день принято ставить еду и воду перед портретами умерших родных и зажигать фонарики.

В России также появилась традиция отмечать этот праздник, но не в семьях, а, например, ночных клубах, где устраиваются тематические вечеринки.

А вот еще случай был

Некоторые люди так увлекаются подготовкой к празднику, что приводят окружающих как минимум в замешательство, а иногда откровенно вредят.

Например, неизвестный в Канаде ухитрился угостить детей, конфетами с кошачьими фекалиями. Родители одного из мальчиков, которому попалась коробка с неприятным сюрпризом, обратились в полицию. Но там им помочь ничем не смогли. Коробка была так аккуратно вскрыта и заклеена снова, что заподозрить неладное было просто невозможно.

А в 2016 году, который запомнился тем, что несколько раз в полете загорались смартфоны и планшеты из-за некачественных аккумуляторов, стюардесса американской авиакомпании встречала пассажиров в костюме горящего смартфона.

В США на Хеллоуин популярным развлечением стало посещение домов с привидениями. Это возможность получить свою порцию ужасов, не опасаясь за жизнь. Но опасность иногда грозит самим "привидениям". Девушка-волонтер, которая играла покойницу и по сценарию должна была вставать из гроба и кричать на всех входящих в комнату, серьезно пострадала от одной из посетительниц. Вместо того чтобы испугаться и убежать, гостья набросилась с кулаками на девушку, изображавшую покойницу.