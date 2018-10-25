Как русские поступили с последним императором Китая

Император Китая Айсингиоро Пу И, свергнутый революцией в 1911 году, когда ему было пять лет, больше половины жизни пытался вернуть себе власть. Для этого он пошел на сотрудничество с японскими оккупантами и с их помощью стал правителем на исторически принадлежавшей его династии территории Маньчжурии. Однако в 1945 году границу северного Китая перешли советские войска, и правитель Маньчжоу-Го стал пленником русских.

Пленение

Японская Квантунская армия, защищавшая Маньчжоу-Го, начала терпеть поражение за поражением с 9 августа 1945 года, когда коммунисты вторглись в пределы марионеточного государства со стороны Монголии. Пу И подписал отречение от престола и попытался бежать на территорию Кореи, которая являлась японской провинцией. В дороге он узнал, что 15 августа японский микадо (император) по радио объявил о капитуляции Страны восходящего солнца. Пу И сменил планы и вместе с родственниками был готов вылететь на острова. Но советские десантники взяли его в плен на аэродроме в Мукдене, обезоружив охрану бывшего императора. По одной из версий, «верховного правителя» Маньчжоу-Го задержали в тот момент, когда он уже шел к самолету. Поначалу десантники не знали, что на аэродроме находится Пу И — об этом им рассказал русский эмигрант в японском мундире. Первое, о чем поинтересовался Пу И у советских воинов — останется ли он в живых. Впрочем, китайские историки предполагают, что между японцами и русскими была тайная договоренность о судьбе императора. По их мнению, высадка десанта на аэродром в нужный момент не была случайностью.

Жизнь в СССР

Пленный император был под охраной доставлен в Читу на самолете, взлетевшем с того же аэродрома. В советском плену он находился 5 лет, проживая сперва в Чите, а потом в Хабаровске. Под нужды экс-императора и его родни было передано двухэтажное здание на улице Саперной, которое ранее занимали чекисты. Правда, вместе с ним содержались и высокопоставленные японские военные. После того, как Пу И выступил в качестве свидетеля обвинения на Токийском процессе, ему позволили жить на даче высшего армейского командного состава. Из своего огромного имущества он смог вывести из Маньчжурии только два чемодана с драгоценностями и ритуальными предметами языческого культа.

Письма Сталину

Сразу после ареста Пу И рассказал русским все, что знал о политике японцев в Маньчжоу-Го. В том числе и о том, где находились склады бактериологического оружия. Возможно, именно благодаря его показаниям удалось предотвратить лишние жертвы, поскольку командующие Квантунской армии готовы были пойти до конца и сражаться даже после капитуляции Токио. Бывший император написал несколько писем лично Сталину. Он благодарил советского генералиссимуса за освобождение Маньчжурии от японцев и подробно описывал, до какого бедственного положения оккупанты довели его подданных, обирая их до нитки и приучая к курению опиума. Пу И просил, чтобы ему позволили остаться в СССР и выражал желание продолжить свое образование — по его словам, будучи императором, он не имел досуга, чтобы взяться за книги. Также пленник предлагал передать советскому правительству находившиеся у него драгоценности и даже изъявлял желание вступить в коммунистическую партию. В посланиях главе советского государства Пу И утверждал, что он был полностью изолирован от внешнего мира и не имел никакой возможности сопротивляться действиям «японской военщины». Он также свидетельствовал о насильственно насаждавшемся в Маньчжурии культе японской богини Аматэрасу. Известно, что Пу И даже просил у Сталина разрешения жениться на русской девушке из числа прислуги, но получил отказ. Как полагают современные историки, маньчжурский император рассчитывал прожить в Советском Союзе какое-то время, а затем эмигрировать на Запад. Имевшееся при нем фамильное золото могло обеспечить ему безбедное существование до конца дней.

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