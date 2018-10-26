10 книг, авторы которых пожалели, что написали их

10 успешных книг, авторы которых пожалели о том, что написали их

Мечта каждого писателя — написать бестселлер или, возможно, даже бестселлер, по которому будет снят блокбастер. Наверняка любой человек хотел бы, чтобы плоды его художественных трудов повлияли на жизнь миллионов. Ведь книга может по-настоящему изменить читателя и вдохновить его на благие дела. Однако иногда бывает и совершенно по-другому, и авторы начинают испытывать к книгам, которые сделали их известными, неприязнь.

«Горбатая гора», Энни Пру

В 1997 году Энни Пру опубликовала небольшой рассказ «Горбатая гора». В 2005 году по нему был снят фильм, который выиграл три «Оскара» и четыре «Золотых глобуса». Фильм, сюжет которого построен на истории любви двух мужчин, вызвал шквал противоречий и споров. После выхода фильма писательницу начали заваливать письмами, в основном по поводу концовки ее произведения. Это настолько ей надоело, что как-то она призналась: «Лучше бы я никогда не писала этот рассказ. Он стал для меня причиной массы проблем после того, как фильм вышел на экраны. До фильма было все в порядке».

«Хранители», «V — значит вендетта», «Из ада», Алан Мур

Алан Мур является автором нескольких комиксов, которые стали настоящими хитами. Он работал в DC Comics, когда опубликовал некоторые из своих самых известных работ, в том числе «Хранителей», «V — значит вендетта» и «Из ада». Мур расстался с DC Comics в конце 1980-х годов по нескольким причинам, одной из которых было то, что он не согласился ставить на свои комиксы возрастное ограничение. Он был в ярости, когда издательство не вернуло ему права на книги, хотя обещало это сделать. Однако после увольнения Мура DC Comics спокойно продолжило печатать его комиксы. Более того, когда начали снимать фильмы по этим комиксам, писатель не стал принимать участие в написании сценариев, а также отказался от любой прибыли с фильмов. Мур не собирается смотреть экранизации своих комиксов и попросил, чтобы его имя нигде не упоминали.

«Моя борьба», Карл Уве Кнаусгорд

Норвежский писатель Карл Уве Кнаусгорд — автор увлекательного автобиографического романа в шести частях под названием «Моя борьба». Хотя изначально при дебюте книги в 2009 году было объявлено, что события романа вымышленные, при публикации прозвучало заявление, что роман полностью честный и правдивый.

В 2012 году книга была переведена и издана на английском языке, после чего критики сочли ее настоящим литературным шедевром. Кнаусгорда хвалили все за его беспрецедентную честность и то, как он описывал свою жизнь. Как выяснилось впоследствии, Кнаусгорд писал о реальных людях из своей жизни и использовал настоящие имена.

После того как романы Карла Уве были опубликованы, на него ополчились все друзья и семья. Сегодня писатель очень не любит говорить о своей книге, потому что это вызывает у него сильную депрессию и напоминает, что он обидел близких людей.

«Алиса в Стране чудес», Льюис Кэрролл

«Алиса в Стране чудес» стала настоящим культурным феноменом. Хотя эта сказка была опубликована в 1865 году, ее популярность не уменьшается и по сей день. Трудно поверить, что человек, который создал волшебный мир чудес, мог когда-либо его ненавидеть. Недавно было опубликовано письмо Чарльза Доджсона , реального человека, который взял псевдоним Льюис Кэрролл. В нем он писал в 1891 году своей подруге миссис Симондс, что очень сожалеет о написании книги, поскольку ненавидит и презирает известность.

«Поваренная книга анархиста», Уильям Пауэлл

«Поваренная книга анархиста» была написана в 1969 году Уильямом Пауэллом, который выступал против войны во Вьетнаме. По сути книга является руководством по убийствам и доморощенному терроризму. Многие массовые убийцы и террористы заявляли, что эта книга стала для них вдохновением. Что же касается самого Уильяма Пауэлла, то сейчас он хочет, чтобы книгу сняли с печати. К несчастью для него, издатель, который купил права на «Поваренную книгу анархиста» в 2002 году, отказывается это делать.

«Ярость», Стивен Кинг

Стивен Кинг является одним из самых плодовитых и успешных авторов в мире. Было продано более 350 миллионов экземпляров его книг. Поклонники Кинга знают, что писатель издавался также под псевдонимом Ричард Бахман . Именно под этим псевдонимом в 1977 году на свет появился роман «Ярость».

Главный герой романа берет свой класс в заложники, убивает одного ученика и двух учителей, а затем пытается совершить самоубийство. В последующие два десятилетия произошло четыре перестрелки в школах, виновники которых заявляли, что их вдохновила «Ярость».

В отличие от Уильяма Пауэлла, Стивен Кинг имел право изъять книгу из публикации, что он и сделал. Писатель заявил, что не хочет, чтобы его книги подталкивали психологически неустойчивых детей к преступлению.

«Челюсти», Питер Бенчли

Питер Бенчли — автор популярного романа 1974 года «Челюсти», по которому через год был снят блокбастер Стивена Спилберга . Бенчли очень понравился фильм по его книге, но он был расстроен количеством людей, которые начали бояться воды после просмотра. Позже Бенчли стал своего рода специалистом по акулам и океанографии, защищал этих хищников и выразил сожаление, что изобразил их злобными беспощадными убийцами. Многие из его следующих книг также описывали различные ужасы под водой. Последняя книга, которую он написал в 2005 году, называлась «Жизнь акул». Через год Бенчли умер.

«Энеида», Вергилий

Вергилий, который жил в 70-19 гг. до н. э., больше всего известен своей поэмой «Энеида». Это произведение и сегодня изучают студенты. Вергилий был образованным человеком, а покровительствовал ему будущий римский император Октавиан Август

Поэт начал писать «Энеиду» в 30 году до н. э. Когда он заболел и умер в 19 году до н. э., поэма была еще незавершенной. Находясь на смертном одре, он попросил сжечь рукопись. Почему Вергилий хотел, чтобы его шедевр уничтожили, неизвестно. Он умер, не желая делиться с миром поэмой, которая сделала его бессмертным.

«Все о литературе и кино», Элмор Леонард

Элмор Леонард был невероятно успешным американским писателем, который получил такие выдающиеся награды, как Национальная книжная премия и премия Пибоди. Он умер в возрасте 87 лет в августе 2013 года. К тому времени Элмор написал в общей сложности 45 романов, большинство из которых впоследствии превратились в голливудские блокбастеры и популярные телевизионные шоу, среди них «Достать коротышку», «В 3:10 на Юму» и «Правосудие».

Леонард, который написал множество сценариев, не стеснялся признать, что он делал это исключительно ради денег, а на самом деле ненавидел весь процесс и конечные результаты. Он также ненавидел литературу — Леонард любил писать, но презирал окружающий мир.

«Винни-Пух», A. A. Милн