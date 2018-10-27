Тюремные киллеры: как они «работают» за решеткой

В среде заключенных существует несколько каст, а внутри самих каст есть подразделение на "специализации", "специальности". Одной из них является функция штатного киллера в тюрьме. Согласно "Краткому словарю блатного жаргона криминального мира" такой исполнитель воровского приговора, вынесенного сходняком, носит название "Торпеда".

В тюремной иерархии этот человек стоит достаточно высоко. По сути, это правая рука вора в законе, авторитета, исполнитель справедливого приговора, воровской сходки. Иногда, чтобы избавить авторитетов от разборок, "торпеды" берут на себя всю вину за убийство на зоне, покрывая заказчиков.

Профессия тюремного киллера появилась в 30-е годы 20 века в сталинских лагерях. Первоначально тюремные киллеры боролись с "суками", сотрудничавшими с властями, впоследствии стали исполнителями приговоров, вынесенных авторитетами по различным вопросам. Среди заключенных быть тюремным киллером почетно, и в знак принадлежности к "торпедам" киллер делал себе татуировку оскаленного волка или тигра или палача с топором в руке и колпаком на голове. Подробно место тюремного киллера в иерархии заключенных и особенности его "работы" описал Ю. К. Александров в своей книге "Очерки криминальной субкультуры".

Как попадают в тюремные киллеры? Как правило, это не случайные люди, а те, кто и на воле имел соответствующую "квалификацию" и начинал свой путь в качестве киллера одной из ОПГ. В качестве примера можно привести известного в криминальных кругах Сашу Кушнера, который начинал путь киллера в группировке "Морозовцы". К числу таких же "продолжающих" в тюрьме дело, которым они занимались на воле, относится Вася Бриллиант, ставший впоследствии знаменитым вором в законе. В 1950 году он убил заключенного по решению воровского сходняка и взял вину на себя. Впоследствии совершал аналогичные действия, за что общий срок отсидки постоянно увеличивался.

Но тюремные киллеры обладают железной психикой и их не пугает неминуемость наказания за их деяния. Как рассказывал один из сотрудников ФСИН , разоблачить и тем более запугать палача крайне сложно, даже практически невозможно:

"…прессовать таких людей бесполезно. У них железная психика, они терпят любую боль. И главное, они настоящие профи в своем деле. Могут убивать как голыми руками, так и почти всеми подручными предметами — ложками, авторучками, гвоздем, да чем угодно…".

Есть и фирменный почерк — загнанный в ухо приговоренной жертве стилет или остро заточенный карандаш. По мнению криминальных экспертов и сотрудников ФСИН, тюремный киллер — вымирающая профессия. В тюрьмах все больше "красных зон", где закон определяют деньги и распространено сотрудничество с властями, администрацией и все меньше "черных тюрем", где живут по строгим воровским понятиям.