У каких народов кровь является национальным блюдом

В сознании рядового обывателя кровью питаются исключительно насекомые и вампиры. На самом деле это не так. В мире существует немало народов, которые не являясь вурдалаками, тем не менее регулярно пьют кровь животных.

Бедные олени

Самое интересное, что нации, для которых кровь живых существ является обыкновенной, повседневной пищей, живут в том числе и в России. В условиях Крайнего Севера ненцы получают жизненно необходимые витамины из оленьей крови. Перед тем как зарезать животное, чтобы напиться его крови, ненцы его долго успокаивают, обещая, что олень, спустя несколько мгновений окажется в небесном стаде. По местным поверьям кровь животного, спокойно принявшего смерть, намного полезнее, чем кровь животного, испуганного страшным концом. При этом сами ненцы не видят в употреблении крови ничего зазорного. Они совершенно справедливо указывают на тот факт, что жители европейской части страны регулярно приобретают в аптеках гематоген, чье название в переводе с древнегреческого означает «рождающий кровь». Действительно этот источник гемоглобина производится из дефибринированной крови крупного рогатого скота с добавлением сгущенки.

Кровь змеи питает мачо

Необычайно популярно употребление крови в пищу у народов Таиланда. В этой стране обитают более 150 разновидностей змей, и почти треть из них крайне ядовита. Тем не менее местные жители считают, что лучшего деликатеса, чем змеиная кровь и желчь, даже придумать нельзя. Особенно активными поклонниками подобной экзотики является мужская часть страны. Это неудивительно, поскольку по местным поверьям змеиная кровь считается незаменимым источником мужской силы. Причем, чтобы стать настоящим мачо, пить кровь нужно регулярно. Для этих целей в Таиланде существуют специальные фермы, где разводят змей для добычи их крови. Кроме того, змеиная кровь является отличным стимулятором при сердечно-сосудистых заболеваниях и обладает противовоспалительными свойствами.

Кровь как национальное блюдо

Многие путешественники, посещая различные экзотические страны, любят пробовать местные национальные блюда. Традиция хорошая, но только перед тем, как выпить какой-нибудь напиток или полакомиться таинственными блюдами местной кухни, необходимо поинтересоваться, из чего они приготовлены. В ряде стран кровь является не просто продуктом, употребляемым в пищу, а популярным национальным блюдом. На Тибете, например, загустевшая кровь яка — древнейшая национальная еда. Чаще всего подобные блюда вам предложат отведать в Танзании, Корее или Китае. Про популярные в Европе и США мясо с кровью, а также кровяную колбасу и говорить не приходиться. Примечательно, что ряд народов мира используют кровь животных как загуститель при консервировании солений. Для европейского человека это звучит дико, но в Азии огурчик с кровью — это норма. Впрочем, в некоторых северных странах, где жители испытывают недостаток витаминов, «кровяной суп» также подают в качестве изысканного лакомства. Его можно попробовать в Финляндии, Норвегии и Ирландии. В то же время в Африке кровь домашнего скота, смешанная с молоком, и вовсе входит в ежедневный рацион. При этом животное не убивают, а делают лишь небольшой надрез на его горле, из которого скачивают немного крови для напитка.

Кровавые суеверия

Правда, порой кровь употребляется не только в качестве полезного для здоровья напитка, но и в оккультных целях. Средневековые мистики искренне верили, что в крови человека растворены низшие уровни его души. Выпив кровь определенного человека, колдун обретал над ним власть. С этого момента он мог приходить к нему во сне и диктовать свою волю. Данное суеверие было распространено вплоть до конца XIX века.