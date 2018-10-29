Сколько венгров проживает на территории Украины

Согласно переписи 2001 года на территории Украины проживает 156 600 венгров (самоназвание народа — мадьяры). Большая часть их живет в Закарпатье — 151 500 человек, это 12% от населения края.

У этого народа есть уникальная культура и хорошая устойчивость к ассимиляции. Специалисты усматривают причины устойчивости в компактном проживании этой народности среди славянского населения.

Таинственные унгры

Учёные считают, что предками венгров были кочевники-скотоводы угры из степных просторов Зауралья. Об этом говорит их язык, который лингвисты относят к финно-угорской группе уральской семьи языков. В венгерском языке попадаются слова финно-угров, иранские и тюрские. Предполагают, что ближайшими родственниками венгров могут быть ханты и манси, но генетических доказательств этому нет. Советский историк и археолог Михаил Артамонов в книге «История хазар» говорит, что происхождение венгров до конца не установлено, известно, что в I тысячелетии нашей эры венгры были вытеснены со своих земель печенегами, которые потом прогнали их ещё дальше, на запад — сначала в долину реки Нижняя Кама, затем — в степи Приазовья, в Причерноморье, где угры организовали конфедерацию племен с хазарскими каварами, и какое-то время подчинялись Хазарскому каганату. Первое упоминание об унграх или гунграх встречается в IX веке в хрониках византийского монаха Георгия Амартола, который рассказывает, что унгры во главе с вождями Арпадом и Курсаном заняли Трансильванию, покорили Паннонию, а затем расселились на землях современной восточной Австрии и на юге современной Словакии. Арабские авторы ибн Даста и ал-Бекри в X веке упоминали, что между Дунаем и Днепром живут мадьяры. Они воинственны, совершают набеги на славян и продают рабов в Византию. Со временем унгры ассимилировали автохтонное население — славян и валахов и образовали венгерский народ.

Судьба Закарпатья

Земли Закарпатья, где сейчас проживают украинские венгры — одно из древнейших мест на Земле. В V веке здесь был центр империи гуннов; через эти места переходили такие легендарные народы, как бургунды, остготы, лангобарды и вандалы, проходили сами унгры и воинственные татаро-монголы. Примерно с IX века земли находились во владении венгерских правителей, но в XVI веке в Венгрию вторглись турки, и Закарпатье стало турецким. После изгнания турок в XIX веке, Закарпатье вошло в состав Австро-Венгерской империи, а после Первой Мировой в качестве независимой Подкарпатской Руси территория оказалась в составе Чехословакии. Весной 1939 года регион был аннексирован Будапештом, и независимость закончилась. После II мировой войны Закарпатье вошло в состав Украинской ССР.

Венгры в Закарпатье

С IX и до начала XX века венгры составляли примерно 30% населения Закарпатья и были самым активным социально-экономическим населением. Но после вхождения Закарпатья в Чехословакию произошел отток мадьяр, которые стали уезжать на историческую родину, и в 1930-м году только 16% населения Закарпатья составляли венгры. Разумеется, венгерская диаспора старалась объединиться, чтобы было проще отстаивать свои интересы. После войны, когда Закарпатье вошло в Украинскую ССР, венгры составляли уже только 13,6% населения. В последующие годы диаспора сокращалась из-за отъезда в Венгрию и частично из-за снижения рождаемости.

На современной Украине больше всего венгров живет в Береговском районе Закарпатья: здесь они представляют абсолютное большинство (41 200 человек или 76,3% населения), кроме этого, венгры составляют почти половину населения в Виноградовском районе (30 900 человек), довольно много мадьяр живет в Ужгородском (24 800) и в Мукачевском (13 900) районах.

Некоторые районы проживания венгров примыкают вплотную к украино-венгерской границе. Город в Закарпатье, где живет больше всего венгров, называется Берегово. Здесь проживают 12 800 венгров, что составляет половину населения города. В Ужгороде венгерская диаспора состоит из 8 000 человек, а в Мукачеве — из 7 000 человек.

Около 2 000 венгров живут в городке Хуст. Большинство мадьяр (95% или 149 431 человек) считают своим родным языком венгерский, чуть больше 5 000 человек — украинский, а полторы тысячи венгров называют родным русский язык. Венгрия не оставляет своих сынов и дочерей без внимания. Доходит до того, что на домах местных властей висят по два флага — украинский и венгерский, а дороги строят за счет помощи Будапешта.

Проблемы венгерского народа

До сих пор более 70-ти общеобразовательных школ в Закарпатье ведут обучение на венгерском языке, и три четверти выпускников почти не знают украинского. Но они могут получить высшее образование в трех местных вузах. Согласно указу президента Украины в сентябре 2017 года преподавание в школах на языках национальных меньшинств будет прекращено: с 2018 года учеников с пятого класса и старше будут учить на украинском, а с 2020 года обучение на венгерском будет убрано из системы образования, правда, не полностью — могут оставить отдельные предметы, ведь венгерский язык включен в список языков ЕС . При этом на Украине разрешено создавать отдельные классы с изучением предметов на родном языке для караимов, крымских татар и крымчаков.

Главные проблемы, которые сейчас стоят перед венгерским народом — это запрет двойного гражданства (большинство населения имеет второй паспорт Венгрии), запрет на преподавание на родном языке (венгры недоумевают, почему крымским татарам можно, а им нельзя) и организация венгерской автономии с центром в Берегово.