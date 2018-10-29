Что нельзя было делать при родителях на Руси

Табуирование различных действий или предметов всегда были основой воспитания детей. С малых лет ребенок должен был знать границы дозволенного — не только для того, чтобы родителям было за него «не стыдно», но и для собственной безопасности.

Известно, что воспитание детей в языческой Руси было довольно жестоким, и нередки были случаи, когда ненужного ребенка могли принести в жертву богам, а значит, малыш, едва достигнув сознательного возраста должен был раз и навсегда усвоить запреты, которые прививал ему отец, чья власть была абсолютной. Лишь с приходом христианства Церковь стала вступаться за жизнь детей, приучая родителей к мысли, что они в ответе не только за себя, но и за жизнь ребенка, за его судьбу и даже за грехи.

Жизнь ребенка стали разделять на младенчество — оно длилось до трех–четырех лет, которое он проводил на попечении матери, на детство и отрочество, которое начиналось с 7 лет, когда ребенка начинали воспитывать всерьез, прививали ему моральные нормы и начинали приводить на исповедь.

Строго наказывать в православной Руси ребенка начинали примерно с 12 лет. Уже в «Поучении» Владимира Мономаха князь пишет о том, как детям следует себя вести — не лгать, не воровать, не лениться и всегда боятся Бога, так как страх перед Ним «есть начало добродетели». Однако помимо общих поучений в русских семьях существовало множество запретов и табулированных действий, подчас странных и нам непонятных.

Нельзя тыкать пальцем

Ни в коем случае нельзя было в родителей тыкать пальцем, это считалось оскорблением. Историк-этнограф Денис Александрович Ляпин в своей работе «Очерки этнографии Верхнего Подонья» указывает, что запрет на показывание пальцем на предметы и особенно на людей был связан с неким мистическим смыслом, который видели в этом жесте древние славяне-язычники. Автор приводит пример, что у восточных славян колдуны якобы передавали свою силу, хватая другого человека за палец.

Очевидно, что и тыканье пальцем в человека носило сакральный смысл и, видимо, не предвещало ничего хорошего тому, в кого тыкали. Из отрубленного пальца древние славяне, сарматы и скифы делали различные амулеты, верили — чтобы убитый не обернулся нежитью и не пришел у своему убийце мстить, надо лизнуть кровь из его пальца. Археологи утверждают, что у древних славян существовал ритуал, связанный с отрубанием рук и пальцев у мертвецов. Возможно, волхвы верили, что так они смогут подчинить себе души мертвых людей. Есть версии, что ритуал отрубания пальцев был связан с культом божества грозы (очевидно, с Перуном) и символизировал собой жертву божеству.

Суеверие это сохранилось и в христианской Руси, об этом свидетельствуют сказки, в которых главный герой прокалывает себе палец, чтобы кровью подписать договор с чертом. Кроме этого существовал запрет на щелканье пальцами, запрещалось ими крутить — верили, что это вызывает чертей. В селе Рождество под Липецком до сих пор существует запрет крутить большими пальцами рук — считается, что это верный способ стать одержимым.

Не высовывайся!

Существовал обычай, в соответствии с которым ребенок ни в коем случае не должен выделяться или как-то отличаться от других детей в семье — запрет на это был связан с желанием родителей защитить дитя от сглазу или от злых духов, которые могли обратить на него внимание. Именно поэтому под осуждением находились похвальба, заносчивость, горделивость. Табу налагалось даже на «вольные» мысли или на мысли, несвойственные возрасту ребенка, традиции предписывали ему помалкивать о них — об этом в работе «Миры русской деревенской женщины» упоминают антрополог из Петербурга Светлана Адоньева и её коллега из США Лора Олсон.

Застольные запреты

Существовало много запретов, связанных с застольем — дети ни коем случае не имели право садиться за стол раньше отца, занимать место родителей (считалось, что это к болезни и к смерти родителя) или раньше отца начинать есть. Первый кусок хлеба всегда доставался отцу. Существовало множество запретов, связанных с хлебом — нельзя было лепить из него фигурки, бросать на пол, сметать туда крошки со стола. Не следовало торопиться во время еды, смеяться или толкать под руку братьев или сестер.

Запреты на вещи

Нельзя было касаться некоторых родительских вещей — по большей части запреты были связаны с безопасностью ребенка. Нельзя было брать в руки оружие отца — меч, лук, боевой топор, позже ружье или казацкую нагайку. Нельзя было прикасаться к вещам матери, например к острому веретену, с которым было связано множество страшилок и которое тоже ассоциировалось со смертью. Нельзя было без спросу трогать священные книги и иконы.

Моральные запреты

Историки Сергей Николаевич Малахов Анастасия Сергеевна Малахова в книге «Феномен болезни в сознании и повседневной жизни человека Древней Руси» пишут, что в семьях существовал особый запрет на насмешку над убогими и больными. Авторы отмечают, что в средние века над калеками часто издевались и унижали их, но слабых и беззащитных стариков и инвалидов брало под защиту духовенство РПЦ , которое на исповедях внушало высокоморальные нормы поведения как родителям, так и детям. Об этом особом грехе священник был обязан спросить у отрока на исповеди. Звучал вопрос так: «Не посмеялся ли стару, хрому, больну, уродиву и не бивал ли их?»

Веди себя прилично!

Кроме этого родители на Руси требовали от своих детей соблюдение правил приличия — нельзя было за столом болтать ногами («Черта тешишь!»), нельзя долго и без причины смеяться («К несчастью» или «Во вред душе»), нельзя зевать, широко открывая рот, нельзя перечить родителям (ребенок до женитьбы находился под их опекой), нельзя перебивать взрослых, умничать, шуметь, нельзя толкать родителей. Существовали и хозяйственные табу: не ломай деревья, не раскачивай забор, не рви траву, не разоряй гнезда, не плюй в родник или в колодец. И уж ни в коем случае нельзя было поднимать на родителей руку, ругать их, материться или не слушаться — особо строптивого ребенка родители могли выпороть, посадить под замок, лишить наследства или даже проклясть, после чего он становился изгоем как в своей семье, так и в крестьянской общине, полностью лишаясь её поддержки.