Кто разграбил гробницы фараонов

Истории об искателе приключений Индиане Джонсе нравятся зрителям, но вряд ли учёные-археологи воспринимают их всерьёз. Специалисты относятся к древним реликвиям куда бережнее, чем Индиана, без колебаний врывающийся в храмы и хватающий голыми руками драгоценные артефакты. Уже в начале прошлого века археологи использовали особые инструменты, с помощью которых бережно раскапывали, доставали и обрабатывали находки, заботясь об их сохранности. Правда, похожие на методы Джонса приёмы использовали двести лет назад. Тогда в Египте хорошо знали итальянского авантюриста Джованни Батисту Бельцони.

Бельцона появился на свет в 1778 году. Ещё подростком он изучил водопроводное дело и какое-то время работал в Риме, но потом присоединился к цирковой группе и стал колесить по миру. Пройдя через череду всевозможных приключений, он в 1815 году оказался в Египте. Несмотря на то, что правитель Египта принял его благосклонно и даже попросил построить гидравлическую машину, что Джованни и сделал, жизнь в Египте оказалась нелёгкой. Местные жители не желали общаться с европейцами, так что Бельцони стал изгоем среди арабов и проводил время в небольшой компании других европейцев. Один из приятелей высказал ему любопытную мысль. К тому времени во Франции и Великобритании начали появляться и развиваться музеи, и Египет был идеальным поставщиком древностей. Так почему бы Бельцони не заняться поиском артефактов для европейских музеев? Именно с этого и начался новый этап в жизни Джованни Батисты Бельцони. О том, чем же он прославился, узнайте из ролика.