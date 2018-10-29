Почему русские спали в сундуках

Сундук перовой, столовый, холстевой — в каждом из них хранили определённые предметы обихода: постельные принадлежности, посуду и самовар, одежду, а вместе они нередко составляли приданое невесты. Но использовались сундуки на Руси не только по прямому назначению.

Поспать

До появления кроватей русские часто спали на сундуках, характерной особенностью которых была плоская откидная крышка. В больших семьях или при приезде гостей на сундуке-кровати устраивались, если не хватало места на печи, полатях или пристенных лавках. В зажиточных домах — для собственного успокоения, ведь положенная внутрь молитва от кражи и пожара не была абсолютным гарантом защиты. В сундуке хранилось самое ценное, поэтому спящий выполнял функции сигнализации — по-тихому обчистить сундук было невозможно. Провести несколько ночей на сундуке могла и невеста, если в нём хранилось приготовленное приданое.

Спрятать

Сундуки-терема отличались изысканной отделкой и необычной формой крышки — над основной четырёхскатной размещалась небольшая хитро закрывающаяся надстройка. В ней обычно хранили самое ценное — деньги, украшения, завещания и другие важные бумаги. Ещё несколько тайных отделений располагалось внутри сундучка-терема, который мог иметь двойное дно. Русским как любителям загадок такой вариант сундуков пришёлся особенно по душе. Открыть «сейфовые ячейки» мог только хозяин, которому сделавший сундук-сейф мастер продемонстрировал работу тайных устройств. Для пущей надежности сундучки-терема оснащали не навесными замочками, которые легко сбиваются, а врезными с секретным механизмом отпирания. Даже заполучив ключик, неосведомлённый посторонний не мог добраться до содержимого, ведь нужно было выполнить при отпирании определённую последовательность действий.

Развлечься или погрустить

Особенной ценностью обладали не «молчаливые» ларчики для хранения драгоценных вещей, а музыкальные. Изготовленные на заказ, они всегда имели уникальный дизайн, и чем сложнее был механизм, чем богаче украшена шкатулка, тем дороже она стоила. Нередко заказчики тратили на особенную вещицу больше денег, чем потом в ней хранили. Среди всех шедевров особенное место занимает изготовленный по проекту Аракчеева в память об Александре I каминный сундучок. Предмет одновременно был часами, музыкальной шкатулкой и миниатюрным памятником почившему государю. На бронзовый сундучок установлены часы-мавзолей, над которыми склонилась фигура императора. По краям циферблат украшен четырьмя знаками Зодиака, которые символизируют вехи жизни царя: рождение, венчание на царство, женитьбу и смерть. Били часы только раз в день — ровно в 10:50 утра (время смерти царя). После боя двери саркофага распахивались, и трижды звучала молитва за упокой.

Похоронить

Слово «сундук» русский язык позаимствовал из тюркского, а сами «сандыки» на Руси стали встречаться в обиходе после частых визитов татарских воинов. Они не только хранили в сундуках пожитки, но и хоронили павших воинов. Отголоски этой традиции прослеживаются и в русских похоронных обрядах. После погребального кострища славяне-язычники иногда пересыпали пепел в небольшие сундучки. Они также становились похоронными атрибутами. В них помещали всё добро почившего: по одной из версий, чтобы он мог пользоваться ими в загробной жизни, по другой, чтобы не оставлять себе нажитое умершим и не давать его душе повода для беспокойных поисков и частых визитов в мир живых. В контексте нестандартного использования сундуков интерес представляет псковское погребение «варяжской хозяйки», обнаруженное археологами на рубеже веков. Усыпальница представляет собой сундук-сруб, разделённый на несколько секторов и имевший «пол» и «крышку». Кроме останков молодой женщины и многочисленных украшений, в погребении найден сундучок высотой всего 13 см, в железном оковке, на котором сохранились, предположительно, отпечатки дорогих тканей.

Взять в путешествие

Вплоть до XVIII века кованый сундук считался роскошью, позволить себе которую могли разве что бояре да священники. Но иметь практичный предмет хотелось каждому, поэтому обычный люд нашёл альтернативу — сундуки-коробьи. У них только крышка и дно были из дерева, а стенки делали из луба — коры осины, липы или ясеня, которую по весне мог добыть в ближайшем лесу каждый желающий. Такой сундук и переносить было проще, и при необходимости он отлично подходил для переезда или путешествия. Среди дорожных вариантов, которые противопоставлялись большим, тяжёлым и не покидающим пределы жилища домашним сундукам, особенно интересен сундук-подголовник. В дороге он выполнял две функции: в него прятали ценные вещи и использовали в качестве подушки во время кратковременного сна.

Побриться

Но истинным шедевром дорожного сундука является тот, что был изготовлен для императора Александра III. Сейчас эту уникальную вещь можно увидеть в Стрельне в Путевом дворце Петра Великого. Александр предпочитал путешествовать именно с этим сундуком, и неудивительно. В собранном виде — это обычный сундук, но стоило откинуть крышку, и под ней обнаруживалась кровать, а чтобы у царя во время сна не свешивались ноги, справа выдвигалась специальная подставка. Сама же откинутая крышка превращалась в туалетный столик: с зеркалом, раковиной и туалетными принадлежностями, чтобы царь в любой момент мог побриться, подстричь ногти маникюрным набором или освежить лицо. Нашлось в сундуке место для хранения табака, головных уборов, элементов амуниции, аптечки с травяными настоями и протираниями, постельных принадлежностей, фонаря, и что особенно удивительно, приспособления для растяжения перчаток. Из сундука также можно было достать мебельный гарнитур — складной стол с конторкой и пару кресел.