Как выглядели хрущевки, когда жить в них было хорошо

Это сейчас так называемые хрущевки хают и грозятся сровнять с землей. А 50 лет назад эти приземистые дома спасли страну от мощнейшего жилищного кризиса. Да и с эстетической точки зрения новенькие пятиэтажки были несоизмеримо более привлекательны, чем удручающие бараки, в которых проживали миллионы людей. Вот, полюбуйтесь московскими хрущевками (как бы крамольно ни звучал этот глагол сейчас) и дворами, их окружающими.

Массовое внедрение общедоступного жилья началось с приходом к власти товарища Хрущева. В 1954 году он поручил ускорить решение жилищного кризиса с помощью простых и дешевых сборных домов, объединенных в микрорайоны.

Хрущевки представлялись идеалом городского жилья: индивидуальные квартиры с собственным санузлом и центральным отоплением стали огромным шагом вперед по сравнению с довоенными бараками и многокомнатными коммуналками.

BigPikcha.ru

Дома строились по типовым проектам и были лишены всяких архитектурных излишеств. Квартиры проектировались с таким расчетом, что жить в них будет только одна семья. На каждого жильца при этом отводилось примерно 8 квадратных метров. Одна и та же комната днем использовалась для работы и обеда, а ночью — для сна.

Первые хрущевки имели черепичные или шиферные крыши. Впоследствии, в рамках кампании по борьбе с этими самыми архитектурными излишествами, здания получили более дешевые в исполнении плоские битумные крыши.

К 1964 году, когда Никиту Сергеевича отодвинули от власти, в новые квартиры переехали 54 миллиона человек, а еще спустя пятилетку это число увеличилось до 127 миллионов.