Топ-5 крупнейших вирусных атак в истории

Пятое место: Червь Морриса

2 ноября исполнилось 30 лет со дня первой массовой вирусной атаки на мировой интернет. Всего за считанные часы вирус вывел из строя компьютеры многих университетов и исследовательских центров, Агентства национальной безопасности и Стратегического командования США, а в NASA зловред чуть было не испортил систему управления космическими Шаттлами. Великий Червь, прозванный так за свою разрушительность, оказался не «происками русских», как полагало правительство, а развлечением обычного американского студента Роберта Морриса, который сам сдался полиции.

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Четвертое место: Win95.CIH (Chernobyl)

Вирус тайваньского происхождения CIH имеет второе, более известное имя — Chernobyl. Получил он его потому что «включался» вирус только один раз в год 26 апреля, в день годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Для компьютеров разрушительность Chernobyl была сопоставимой: вирус удалял всю информацию на жестком диске, а также портил микропрограмму материнской платы, починить которую мог только специалист с особым оборудованием.

26 апреля 1999 года CIH разом уничтожил данные на полумиллионе компьютеров, став самым страшным компьютерным вирусом ХХ века.

Третье место: WannaCry

Черви-шифровальщики, требующие выкуп за расшифровку испорченных файлов, существовали и до WannaCry, но именно этот вирус причинил наибольший ущерб по всему миру. Для своей работы WannaCry использовал компьютерную уязвимость, известную только Агентству национальной безопасности США. Факт сокрытия и утечки данных об уязвимости стал скандалом для АНБ.

открытые источники

Попав на компьютер, червь шифровал практически все файлы хитроумным алгоритмом и требовал выкуп в биткоинах, эквивалентный сумме $300. Если в течение недели выкуп не был уплачен, файлы безвозвратно уничтожались. Однако механизм расшифровки после оплаты хакеры доделать не успели, поэтому жертвы вируса теряли не только все данные, но и деньги.

Остановить эпидемию удалось практически случайно: вирусный аналитик Маркус Хатчинс обнаружил в вирусе механизм самоуничтожения, который включался, если в интернете появлялось два ранее не существовавших сайта. Маркус спешно зарегистрировал нужные домены, остановив распространение WannaCry. За время эпидемии вирус поразил более 520 тысяч компьютеров, причинив общий ущерб в 1 млрд долларов.

Второе место: ILOVEYOU

В ночь с 4 на 5 мая 2000 года с территории Филиппин по электронной почте начал распространяться новый вирус, прозванный ILOVEYOU. Опасное письмо гласило, что в приложенном к нему файле находится любовное признание — заинтересованный пользователь, получивший письмо с незнакомого адреса, открывал файл и сразу становился жертвой вируса.

открытые источники

Сперва ILOVEYOU портил все найденные на компьютере фотографии, программы и документы, а также скрывал обнаруженную музыку и видео. Затем вирус рассылал себя по всем адресам электронной почты, найденным в адресной книге почтового клиента.

За время активности ILOVEYOU поразил 3 миллиона компьютеров и нанес ущерб на 10-15 млрд долларов, попав в Книгу рекордов Гиннесса, как самый разрушительный компьютерный вирус.

Первое место: MyDoom

Вирус MyDoom стал усовершенствованной версией ILOVEYOU — он все еще распространялся преимущественно по электронной почте, но теперь вместо подозрительного признания в любви сообщения напоминали служебные сообщения об ошибках и тестовые письма.

Вирус блокировал работу всех известных антивирусов, блокировал сайты производителей антивирусного ПО, открывал хакерам доступ к зараженному компьютеру и превращал систему в зомби, рассылающего спам и атакующего сервера Microsoft и SCO Group.

В 2004 году вирусные письма с MyDoom составляли около 30% от всей электронной почты в интернете, вирус на 10% замедлил мировой интернет-трафик и причинил ущерб около 38-40 млрд долларов. Эпидемия MyDoom признана самой крупной вирусной атакой в компьютерной истории.