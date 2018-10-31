Как два советских студента угнали самолет в Турцию

Угон воздушного судна — это всегда ЧП государственного масштаба. Тем не менее в Советском Союзе долгое время считалось, что подобные инциденты могут происходить только на загнивающем Западе. События 1970-х годов резко изменили это мнение, а угон самолета в Турцию студентами и вовсе шокировал всю страну.

Подготовка преступления

Попытки угонов гражданских самолетов из СССР предпринимались и до 1970-х годов, но злоумышленники, как правило, терпели фиаско. Первый успешный угон воздушного судна за рубеж был осуществлен отцом и сыном Бразинскасами в 1970 году с территории Крыма. При захвате самолета была убита стюардесса. Очевидно, этот случай и подтолкнул двух студентов из Керчи — Виталия Поздеева и Николая Гилева — к принятию окончательного решения о давно планировавшейся акции аналогичного характера.

Отлично понимая, что после преступления литовцев меры безопасности в аэропортах Крыма будут существенно усилены, молодые люди ускорили подготовительные мероприятия к собственному угону самолета. В то же время студенты поступили намного умнее своих предшественников. Они не собирались связываться с крупным пассажирским лайнером.

Молодые люди отлично знали, что между Керчью и Краснодаром регулярно курсируют небольшие гражданские самолеты Let L-200 (чешского производства), рассчитанные только на пилота и четверых пассажиров. Билеты на такие перелеты стоили копейки, а научиться управлять подобным самолетом можно было на курсах в ДОСААФ.

Николай Гилев слетал на разведку в Краснодар. В преступный замысел молодых людей входил угон самолета, перелет через Черное море в Турцию и намерение просить политическое убежище в США. Преступление наметили на 27 октября 1970 года. Чтобы избежать возможных жертв, молодые люди приобрели на нужный им рейс три билета. Два для себя и один для несуществующего пассажира с ребенком.

Таким образом, в самолете должны были оказаться только пилот и двое угонщиков. Однако в самый последний момент в планы злоумышленников вмешалась сама судьба. В кассе аэропорта заметили, что регистрацию прошли только два человека, и продали билет на свободное место спешившему в Краснодар Юрию Дербеневу.

Побег

Едва самолет поднялся в воздух с аэродрома «Морава» в Керчи, угонщики приняли решение действовать по обстановке не взирая на присутствие третьего пассажира. На голову пилоту был наброшен мешок, а Юрий Дербенев под угрозой ножа оказался крепко связан веревкой. Угонщики заставили пилота отдать им штурвал, направив воздушное судно в сторону Турции. Правда, злоумышленники быстро сообразили, что самостоятельно долететь до Турции у них не получится.

Под угрозой расправы молодые люди заставили пилота вернуться к управлению самолетом, взяв курс на Синоп. Перелет прошел удачно. Воздушное судно совершило посадку на военной базе США. При этом необходимо отметить, что как впоследствии отмечали следователи, серьезных поводов для побега у Виталия Позднеева и Николая Гилева не было. Они оба были из приличных семей и обладали многими материальными благами, которые не могли себе позволить другие студенты Советского Союза: дорогой одеждой, магнитофонами, мотоциклами.

На преступление их толкнул обычный авантюризм и желание шикарной жизни, которая, как думали студенты, ждала их с распростертыми объятиями, едва они пересекут границу СССР. Самое интересное, что молодые люди и до своего воздушного побега пытались бежать из страны, но безуспешно.

Николай Гилев неудачно пробовал стать участником океанографической экспедиции. В свою очередь Виталий Позднеев, за год до угона самолета пробрался на теплоход «Армения» следующего в Турцию. Возможно, он и достиг бы вожделенного берега, но оказалось, что у него морская болезнь. Студент был вынужден сойти на берег в Одессе. Была и третья совместная попытка достигнуть Турции на круизном лайнере, но злоумышленников обнаружил матрос, и они бежали.

Разочарование

Первое, что ощутили угонщики после приземления, было страшное разочарование. Их никто не бежал встречать с цветами и не предлагал каких-либо дивидендов за побег из СССР. Разумеется, о беглецах писали турецкие, европейские и американские газеты, но достаточно вяло, поскольку молодые люди не были, ни шпионами, ни деятелями культуры или учеными. Двое студентов из Керчи на Западе не были никому интересны.

Вместо казино, женщин, дорогих ресторанов и иных атрибутов шикарной жизни Виталия Поздеева и Николая Гилева ожидал лагерь для перемещенных лиц, барак и мизерное пособие. Это было совсем не то, на что они рассчитывали, решаясь на свою авантюру. С ними, правда, провели беседу представители разведки НАТО. Однако как только выяснилось, что студенты ничего не знают о военных объектах СССР, расположенных в Крыму, интереса к ним больше не проявляли. Пока горе угонщики ждали визы в США, им передали письма родных с просьбой вернуться домой. Разочарованные холодным приемом на Западе, молодые люди в ответных письмах заявили, что раскаиваются в содеянном и готовы вернуться.

Спустя девять месяцев после угона самолета Виталий Поздеев и Николай Гилев через советское консульство в Турции были успешно переправлены на родину. Тем не менее, власти не простили беглецов, предав их справедливому суду. За угон воздушного судна студенты получили 10 и 12 лет колонии. Отбыли они свое наказание «от звонка до звонка». При этом гражданские рейсы легких Чехословацких самолетов спустя несколько лет после преступления студентов отменили из-за многочисленных попыток их угона.