Осада Плевны: забытая русская победа

10 декабря 1877 года в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг. русские войска после тяжелой осады овладели Плевной, вынудив капитулировать 40-тысячную турецкую армию. Это была важная для России победа, но далась она немалой ценой.

«Побежденные. Панихида»

Тяжелые бои под Плевной, стоившие русской армии десятков тысяч убитых и раненых, нашли свое отражение в живописи. Знаменитый художник-баталист В. В. Верещагин, бывший участником осады Плевны (один из его братьев был во время Третьего штурма крепости убит, а другой ранен), посвятил этому событию полотно «Побежденные. Панихида ». Намного позднее, уже после гибели самого В. В. Верещагина в 1904 г. другой участник событий под Плевной ученый В. М. Бехтерев откликнулся на эту картину следующим стихотворением:

Все поле покрыто густою травой. Не розы, а трупы его устилаютСвященник стоит с обнаженной главой. Качая кадилом читает…. И хор за ним дружно, протяжно поетОдну за другою молитвы. Он вечную память и скорбь воздаетВсем павшим за родину в битве.

Под градом пуль

Одним из факторов, обусловившим высокие потери русской армии во время трех безуспешных штурмов Плевны и ряде других боев за овладение турецкими опорными пунктами вокруг данной крепости, стала высокая плотность огня турецкой пехоты.

Нередко турецкие солдаты имели два образца огнестрельного оружия одновременно — американскую винтовку Пибоди-Мартини для дальней стрельбы и магазинные карабины Винчестера для ближнего боя, позволявшие на короткой дистанции создать высокую плотность огня.

Из известных батальных полотен, где турки изображены с одновременно с винтовками и карабинами является картина А. Н. Попова «Защита „Орлиного гнезда“ орловцами и брянцами 12 августа 1877 года» (события на Шипкинском перевале) — аналогичным был облик турецких солдат и под Плевной.

В 16-й дивизии

С именем Михаила Дмитриевича Скобелева связан целый ряд ярких эпизодов русско-турецкой войны. Примечательна подготовка 16-ой дивизии Скобелева к переходу через Балканы после взятия Плевны. Во первых, Скобелев перевооружил свою дивизию винтовками «Пибоди-Мартини», которые были взяты в огромном количестве в арсеналах Плевны.

Большинство русских пехотных частей на Балканах имели на вооружении винтовку Крынка, а более современные винтовки Бердана были только у Гвардии и Гренадерского корпуса. К сожалению, этому примеру Скобелева не последовали другие русские военачальники.

Во-вторых, Скобелев, используя магазины (склады) Плевны, обеспечил своих солдат теплой одеждой, а при движении к Балканам еще и дровами — поэтому двигавшаяся по одному из наиболее сложных участков Балкан — Иметлийскому перевалу 16-ая дивизия не потеряла ни одного человека обмороженным.

Снабжение войск

Русско-турецкая война и осада Плевны были отмечены огромными трудностями военного снабжения, которое при весьма темных обстоятельствах было возложено на «Товарищество Грегер-Гервиц-Коган». Осада Плевны велась в крайне трудных условиях начавшейся осенней распутицы. Увеличивались заболевания и возникла угроза голода.

Ежедневно выбывали из строя до 200 человек. В ходе войны численность русской армии под Плевной постоянно увеличивалась, и потребности ее возрастали. Поэтому в сентябре 1877 г. формируются два вольнонаемных транспорта в составе 23 отделений по 350 пароконных повозок в каждом, а в ноябре 1877 г. еще два транспорта в составе 28 отделений того же состава. К концу осады Плевны в ноябре в подвозе участвовало 26 тыс. 850 вольнонаемных повозок и большое количество другого транспорта. Боевые действия осени 1877 г. отмечены и первым появлением полевых кухонь в русской армии намного раньше других европейских стран.

Э. И. Тотлебен

После Третьего неудачного штурма Плевны 30-31 августа 1877 года для руководства осадными работами был вызван известный инженер, герой обороны Севастополя Э. И. Тотлебен. Ему удалось установить плотную блокаду крепости, уничтожить при помощи сброса потоков воды с открытых плотин турецкие водяные мельницы в Плевне, лишив противника возможности выпекать хлеб. Выдающийся фортификатор немало сделал и для улучшения быта осаждавших Плевну войск, подготовив русский лагерь к ненастной осени и надвигающимся холодам.

Отказавшись от лобовых атак Плевны, Тотлебен организовал постоянные военные демонстрации перед крепостью, заставляю турок держать в первой линии обороны значительные силы и нести большие потери от сосредоточенного огня русской артиллерии. Сам Тотлебен отмечал: «Неприятель держится только оборонительно, и я провожу против него беспрерывные демонстрации, чтобы он предполагал с нашей стороны намерение штурмовать.

Когда турки наполняют людьми редуты и траншеи, и их резервы приближаются, я приказываю стрелять залпами из ста и более орудий. Таким образом пытаюсь избежать потерь с нашей стороны, нанося тем ежедневные потери туркам».

Война и дипломатия

После взятия Плевны перед Россией в очередной раз замаячила угроза войны с Англией, крайне болезненно воспринимавшей любые русские успехи на Балканах и Кавказе. Еще в июле 1877 г. английский флот был введен в Дарданеллы. А после падения Плевны премьер-министр Англии Дизраэли даже решился объявить России войну, однако поддержки в кабинете министров не получил.

1 декабря 1877 г. Россию был направлен меморандум с угрозой объявления войны в случае занятия русскими войсками Стамбула. Кроме того, была развернута активная деятельность по организации коллективного международного посредничества (вмешательства) для заключения мира. Однако, на тот момент Россия отвергла подобное развитие событий, указывая на согласие только к прямым русско-турецким переговорам.

Итоги

Осада и взятие Плевны русскими войсками стало одним из ключевых событий войны 1877-78 гг. После падения этой крепости русским войскам был открыт путь через Балканы, а Османская империя лишилась первоклассной 50-тысячной армии. Дальнейшие стремительные действия русских войск позволили осуществить стремительный переход через Балканские горы и добиться подписания выгодного для России Сан-Стефанского мира. И тем не менее, осада Плевны вошла в отечественную военную историю как одна из самых кровопролитных и тяжелых. За время осады потери русских войск составили более 40 тысяч человек убитыми и ранеными.