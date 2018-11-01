Каких советских граждан нельзя было забирать в вытрезвители

Герой Высоцкого жаловался: «Не запирайте, люди, плачут дома детки! Ему же в Химки, а мне в Медведки!» К перебравшим гражданам в СССР относились строго: как ни умоляй, а если задержали в нетрезвом виде, дорога одна — в вытрезвитель. До протрезвления. Но были и такие категории, которых это правило не касалось.

Депутаты Советов народных депутатов

Если они находились в средней и тяжелой форме опьянения, то их полагалось передавать представителям Советов. Дальше, вероятно, следовал выговор, а то и товарищеский суд, но вытрезвителя пьяные депутаты избегали.

Возможно, такое правило существовало не только потому, что депутат — это представитель власти, хоть и не самой высокой, но и потому, что вытрезвители содержались за счет бюджетов местных Советов.

Военнослужащие

Все, кто служил в армии или прибыл на сборы, за свое пристрастие к алкоголю отвечали перед военной комендатурой. Правда, делалось уточнение: задержанный должен был быть одет в форму или иметь при себе удостоверяющие личность документы. Неизвестно, что было хуже, — переночевать в холодной комнате на десяток железных коек или получить перспективу лишиться заслуженной «звездочки» — честь мундира все-таки.

Работники МВД, прокуратуры, органов госбезопасности

С ними тоже полагалось разбираться «своим». Многие из них владели секретной информацией и вполне могли поделиться ею с соседями по вытрезвителю. Проще было исключить такую возможность совсем. Если при «доставке» подвыпившего гражданина обнаруживали секретные бумаги, их немедленно отправляли в горотдел милиции.

Иностранные дипломаты

Состояние советских вытрезвителей было далеким от санаторного. Во многих служебных записках того времени говорилось об антисанитарии, избиениях со стороны персонала, порой даже об отсутствии кроватей. Дипломатический скандал властям был не нужен. Если доставляли пьяного иностранца, но не дипломата, ему предоставляли отдельную комнату и создавали максимальный комфорт. Один клиент вытрезвителя даже написал, что благодарен за теплый прием и с новой стороны открыл для себя Россию.

Герои Советского Союза и кавалеры высших орденов

Подвыпивших орденоносцев вежливо сдавали родственникам. Травмированный в вытрезвителе, получивший там заболевание Герой Советского Союза — это был бы позор на весь регион. В общем, на опьянение проще было закрыть глаза — алкоголиком и постоянным клиентом вытрезвителя гордость страны быть не может.

Беременные женщины и инвалиды

Беременных и инвалидов отправляли в больницы. В лечебные учреждения патруль должен был доставлять и тех, кто нуждался в хирургической помощи, страдал острыми инфекционными заболеваниями, проявлял признаки алкогольного психоза (в просторечии — белой горячки).