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Что стоит знать о Голливуде
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Что стоит знать о Голливуде 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Мы много (может, даже слишком) знаем о его жителях и звездах, но сам город не менее интересен. Мы собрали только самые интересные факты и истории, пожалуй, самого притягательного города мира.
wikipedia.org
Изначально знаменитый знак выглядел так. Это была всего лишь реклама застройщика недвижимости S. H. Woodruff & Tracy E. Shoult. По нынешним деньгам она обошлась заказчику почти в $250 тыс. И только в 1949 году знак приобрел такой вид, к которому все теперь уже привыкли.
Wikipedia
В 1932 году Пег Энтуисл — британская актриса — узнала о том, что ее роль была сильно сокращена. Для актрисы это означало нищету, ведь тогда в самом разгаре была еще и Великая депрессия. Пег покончила с собой, прыгнув с буквы "H".
Звезды на знаменитой аллее славы имеют небольшие эмблемы, в зависимости от того, в какой категории отличился их обладатель: киноиндустрия, телевидение, радио, музыка, театр. Есть две особенные звезды, которые посвящены полету и посадке на Луну.
Во время Второй Мировой статуэтки "Оскара" делали из гипса, дабы не тратить драгоценный металл. Но после окончания войны, популярный трофей снова стал прежним — состоящим из британия и покрытый позолотой.
wikipedia.org
Когда в 1978 году знак "Hollywood" выглядел уже довольно потрепанным, создатель журнала "Playboy" Хью Хэфнер взял на себя миссию восстановить прежний вид культовой конструкции. Он провел аукцион букв, после чего каждая из них имела своего спонсора. Буква "Y", к слову, была выкуплена им самим.
Кино в Голливуде показывают не только в кинотеатрах. Помимо домов, огромных экранов, проекции выводят даже на кладбищах. Во время одного из форумов, по ночам фильмы показывают на "звездном" кладбище.
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