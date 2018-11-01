Почему у птиц цветные яйца

По мнению ученых, это служит еще одним доказательством того, что птицы — это потомки динозавров.

Прошлогоднее исследование показало, что овирапторы, которые были распространены в позднемеловой период, откладывали сине-зеленые яйца, содержащие те же пигменты, что и современные яйца птиц. Это навело ученых на мысль проверить, откуда взялся соответствующий пигмент в скорлупе яиц современных птиц — самостоятельно или в наследство от древних предков.

Декан факультета палеонтологии Американского музея естественной истории Марк Норэлл говорит о том, что здесь мы имеем дело со случаем, когда некоторые особенности птиц имеют гораздо более глубокие корни в истории динозавров, чем считалось ранее.

Ученые сравнивали 19 фрагментов яичной скорлупы архозавров со скорлупой яиц крокодилов и современных птиц. В птичьих яйцах были обнаружены те же пигменты, красно-коричневый и сине-зеленый, что и в яйцах их прямых предков тероподов.

Ученым еще предстоит ответить на вопрос, что заставило динозавров откладывать яйца не в почву, а на поверхности, вследствие чего и появилась такая разнообразная пигментация. Однако факт, что окраска яиц современных птиц подтверждает их родство с динозаврами, считается доказанным.