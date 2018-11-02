Как научиться быстро читать в любом возрасте

Умение быстро читать и запоминать прочитанное пригодится в любом возрасте. Однако многие из нас читают медленно, и в результате на прочтение одной книги или статьи уходит слишком много времени. Не каждый может позволить себе выделить несколько свободных часов на чтение. А если читать по крошечному кусочку за раз, то теряется всё удовольствие, и желание продолжать быстро улетучивается. Как же научиться читать быстрее и при этом хорошо понимать и запоминать прочитанное? Об этом знает «ЛегкоПолезно».

Охватывайте взглядом всю строку

При чтении наш взгляд движется слева направо по строке, а затем возвращается налево к началу новой строчки. Но при такой технике глаза быстро устают, да и времени уходит намного больше. Вместо того, чтобы «бегать» взглядом — или, хуже того, пальцем — по строке, охватывайте её целиком. В качестве упражнения вы можете начертить вертикальную линию ровно посередине страницы (для этого возьмите ненужный журнал или газету, чтобы не портить книги). Затем старайтесь не отводить глаз от этой линии и двигаться строго вниз по ней, читая удалённые от линии слова боковым зрением. Постепенно вы привыкнете и станете воспринимать слова целиком, а не составлять их из отдельных букв.

legkopolezno

Не отводя взгляд от середины, спускайтесь и называйте числа по бокам

Воспринимайте слова как иероглифы

Звучит странно, но это очень полезная техника. В иероглифических языках каждый символ — это отдельное слово. Этим такие языки отличаются от русского и других, в которых слова составляются из букв. Если вы научитесь читать слова одним взглядом, как иероглифы, а не складывать их буква за буквой, то на каждую страницу у вас будет уходить в 2 раза меньше времени. Чтобы попрактиковаться, решайте головоломки, в которых нужно найти спрятанный на картинке предмет, или занимайтесь по таблицам Шульте.

legkopolezno

Таблица Шульте. Найдите на ней числа от 1 до 25 по порядку.

Не проговаривайте слова про себя

У многих из нас ещё со школьных времён осталась привычка проговаривать слова при чтении — вполголоса или беззвучно, шевеля губами. Даже если вы так не делаете, то наверняка проговариваете слова мысленно, про себя. Это тоже замедляет чтение и заставляет вас фокусироваться на отдельных словах вместо основной мысли текста. Отвыкнуть от этого непросто, но если сосредоточиться, то вскоре вы сможете воспринимать текст намного быстрее.

Читайте один раз

Часто возникает непроизвольное желание вернуться к предыдущему абзацу, перечитать какое-либо слово или предложение. Если человек не владеет скорочтением, то, читая текст из 100 слов, возвращается глазами назад около 10-15 раз. Такие возвраты называются регрессиями и сильно снижают скорость чтения, поэтому их следует избегать. Как это сделать? Обычно хочется перечитать то, что вы с первого раза не поняли или проскочили, потому что отвлеклись. Чтобы с одного раза понимать прочитанное, учитесь концентрировать внимание, убирайте всё, что вас отвлекает, например смартфон или ноутбук.

Сосредоточьтесь

Концентрация внимания — залог того, что вы будете понимать прочитанное, даже если скорость чтения будет очень высокой. Чтобы сосредоточиться, принимайтесь за книгу только в свободные минуты, после лёгкого перекуса, в тихом и спокойном месте. Не стоит одновременно с чтением есть, слушать музыку, вставлять реплики в разговор окружающих. Лучше уделить 30 минут качественной работе с книгой, чем целый час «почитывать» параллельно с другими занятиями.

Читайте выборочно

Читать каждое слово важно только в том случае, если вы имеете дело с художественной литературой, и ваша цель — насладиться процессом. Учебники, статьи, профессиональную литературу можно и нужно читать выборочно, фокусируя внимание на важном и пропуская несущественное. Как правило, авторы книг сами помогают нам найти в тексте ключевые мысли, выделяя их жирным шрифтом или рамкой. Итак, при ускоренном чтении ваше внимание должно быть сосредоточено на заголовках, выделенном тексте, таблицах, выводах.

Держите ритм

Если вы привыкли читать медленно, то мозг будет сопротивляться неожиданной нагрузке. Чтобы не давать себе поблажек и контролировать скорость, включите метроном — небольшое устройство, которое тикает с определённой частотой. Найти звук метронома можно среди аудиозаписей в Интернете. Есть также приложения для смартфона, которые позволяют включить метроном с нужной вам частотой щелчков. С каждым щелчком метронома переходите на середину новой строчки, перемещая взгляд строго вертикально. Если пока ваше периферийное зрение работает не слишком хорошо, то по очередному щелчку перемещайте взгляд в начало строки, в середину, в конец, в начало следующей, и так далее. Если вы будете выделять хотя бы полчаса в день на занятия скорочтением, то уже через несколько недель вы наконец-то осилите все те горы книг, которые лежали и ждали своего часа. У вас увеличится словарный запас и кругозор, вы улучшите свои успехи на работе или в учёбе.