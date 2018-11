Что означает сигнал SOS

У сигнала SOS есть несколько расшифровок. Чаще всего считается, что это аббревиатура английской фразы Save Our Souls ("Спасите Наши Души"). Если и другие варианты, например, Save Our Ship ("Спасите Наш Корабль") и Swim Or Sink ("Плывите Или Утонем"). Но на самом деле, все эти версии неверны, поскольку у сигнала SOS нет никакой официальной расшифровки.

Этот сигнал появился до изобретения радио, поэтому передается с помощью азбуки Морзе. SOS представляет собой последовательность "три точки — три тире — три точки". Выбор букв связан с тем, что это сочетание можно очень быстро запомнить и передать. Кстати, сигнал бедствия не всегда передавался буквами S-O-S, а первое такое сообщение было решено ввести в 1903 году на Берлинской международной конференции радиотелеграфистов.

Этот сигнал был составлен из букв CQD, в котором CQ было общим кодом для вызова всех телеграфных станций, а D означало danger ("опасность"). То есть буквально это было сообщение об опасности для всех станций телеграфа.

Интересно, что в голосовой связи сигналом бедствия служит отнюдь не SOS, а Mayday.