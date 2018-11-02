Что такое эффект «зловещей долины»

В 1978 году Масахиро Мори провел опрос, в ходе которого выяснилось, что роботы, слишком напоминающие человека, скорее пугают людей, нежели кажутся дружелюбными.

У испытуемых появлялось чувство дискомфорта, когда они видели перед собой человекоподобное существо, моторика которого была нарушена или неправдоподобна. Это заинтересовало японского ученого, но точных причин психологического феномена не удалось назвать по сей день.

Предполагается, что на подсознательном уровне нами анализируются мельчайшие отклонения в поведении человека. Вероятнее всего, бездушная машина может восприниматься как живой труп (кадавр) или ненормальный человек.

С этим феноменом сталкивались Эрнст Йенш и Зигмунд Фрейд , но точного названия они так и не придумали. Масахиро Мори отметил, что чем больше мы делаем робота похожим на человека, тем сильнее он будет вызывать отвращение и страх у людей. Для более наглядного примера Масахиро составил график "зловещей долины".

wikipedia.org

В фантастических фильмах и романах часто описывают, что андройды станут идентичны человеку. Но на самом деле выходит наоборот: чем больше робот становится похожим на человека, тем сильнее он отталкивает нас своим видом. Это плохая новость для робототехников, но для режиссеров фильмов ужасов это отличная возможность напугать зрителя.