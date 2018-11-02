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В Египте нашли пандус для строительства пирамид Хеопса
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В Египте нашли пандус для строительства пирамид Хеопса 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Французского института Восточной археологии в Каире и Ливерпульского университета в Англии обнаружили устройство, с помощью которого древние египтяне, предположительно, строили пирамиды. Специалисты нашли приспособление случайно во время строительных работ в карьере, который в древности использовался для добычи алебастра.
Теория о том, что пирамиды строили с помощью таких устройств, существовала давно. В подтверждение ей на стенах захоронений были найдены и изучены изображения подобных рамп, но само приспособление обнаружено впервые. Приблизительный возраст находки составляет не менее 4,5 тысяч лет.
В центре конструкции располагалась наклонная площадка, по обе стороны которой находились специальные лестницы и отверстия, в них вставлялись деревянные столбы. Алебастровые блоки помещались на деревянные сани, которые за веревки рабочие тянули вверх по площадке под углом 20 градусов.
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