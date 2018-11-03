День мертвых в Мексике: что значат яркие черепа

День мертвых — один из самых ярких и самобытных праздников Мексики. В жизни ацтеков и майя культ смерти и ритуалы, посвященные почитанию умерших, занимали особое место. Эти традиции были настолько сильны, что местные жители продолжили им следовать даже после прихода на американский континент испанских конкистадоров и католической церкви

Сегодня же этот праздник привязан к двум католическим торжествам — Дню всех Святых и Дню всех душ, которые проходят первого и второго ноября соответственно. В эти дни мексиканцы отправляются на могилы своих родных, чтобы раз в году "воссоединиться" с близкими. На могилах мексиканцы сооружают "алтари смерти", украшенные любимыми вещами усопших, букетами оранжевых бархатцев, сладким белым хлебом, фруктами и напитками. Кроме того, на алтаре помещают непременный атрибут праздника — яркий череп-калаверу из сахара или марципана.

Считается, что калавера — это образ-воплощение Богини смерти, которую мексиканцы высоко почитают. Черепа принято оформлять очень ярко: расписывать разноцветными узорами и украшать цветами. А съедобные черепа всегда сладкие — сахарные, шоколадные, марципановые, покрытые разноцветной глазурью. Таким удивительным образом мексиканцы выражают глубокое почтение Богине, а также выражают уважение умершим близким.

Вообще, мексиканцы относятся к смерти и потустороннему миру со своеобразным юмором. В День мертвых не принято скорбеть, наоборот, нужно всячески веселить потусторонних гостей, чтобы они даровали живым свое благословение. Поэтому ближе к концу дня семейного торжество перерастает в шумное уличное гулянье с бродячими музыкантами, песнями и плясками.