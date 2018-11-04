Каннибализм и другие преступления древних людей

15 ноября будут объявлены лауреаты премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». В финал вышли восемь книг российских ученых, умно и занимательно рассказывающих широкому читателю о состоянии современного гуманитарного, математического и естественно-научного знания. «Лента.ру» знакомит своих читателей с отрывками из каждой книги-финалиста.

Первый в этом списке — научный детектив Станислава Дробышевского «Байки из грота. 50 историй из жизни древних людей», в котором по найденным уликам автор восстанавливает события каменного века. Книга вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн».

Большинству современных людей каменный век представляется одной из двух крайностей: либо мрачным временем «хуже темного Средневековья», когда грязные и голодные троглодиты с покатыми лбами убивали друг друга дубинами в спорах за кости и огрызки, либо золотым веком, когда невинные аки овечки пращуры благоденствовали на лоне природы в ладу с окружающим миром, лакомились наливными яблочками и не знали войн и убийств.

Кому хоть раз не приходилось слышать: «Ты как пещерный человек»? Автору этих строк доводилось неоднократно. Какой чудик встает за этим восклицанием? Лохматый, немытый, с блуждающим взором и вечно полуоткрытым ртом…

Этой картине противостоит другой образ — «благородный дикарь»: мускулистый, подтянутый, в модной пятнистой шкуре через плечо, с гордо поднятой головой, задумчиво взирающий с вершины эффектной скалы на манящее раздолье неведомого мира…

Реальность, как всегда, гораздо интереснее фантазий. Наши предки были людьми, и ничто человеческое было им не чуждо. Они открывали континенты и на тысячелетия застревали на одиноких островах. Они скучали долгими зимами в чумах и попадали в смертельно опасные передряги. Они ценили и понимали прекрасное, но могли быть невероятно нечистоплотны. Они любили своих детей и ели своих врагов.

За миллионы лет в самых разных условиях успели реализоваться самые причудливые сценарии. Жизнь под зелеными пальмами тропических островов и под хмурыми облаками сурового севера текла по‐разному. Мы очень разные!.. И вместе с тем такие одинаковые! Изучение древних людей как ничто другое показывает, насколько ничтожны различия рас и народов. Тысячи лет изоляции неспособны изменить человеческие устремления, мысли и чувства. Раз за разом в самых разных концах планеты возникали удивительно похожие изделия и искусства, обряды и мифы. Смотря в прошлое, мы глядим в странное зеркало: нам есть чему поучиться у наших предков, но не стоит повторять их ошибок.

Каменный век — это бóльшая часть истории человечества. Первые каменные орудия появились миллионы лет назад, а письменность не насчитывает и десяти тысячелетий. Полтора столетия работы археологов дали необъятное обилие материалов, но основная их часть неизвестна неспециалистам. Строгие страницы учебников не могут привлечь внимания современников к забытым строкам истории. Но эти сюжеты так живописны и до сих пор поражают своей актуальностью. Подвиги и неудачи наших предков, их будни и приключения увлекательнее любого фантастического романа.

В этой книге былое оживет. Вы увидите то, что археологи могут разглядеть в камнях, а антропологи — в костях. Жизнь наших предшественников и предков — вспышками уникальных находок и трудами ученых — предстанет перед Вами, о любознательный Читатель, в пятидесяти реальных историях конкретных людей.

Когда приходят неродные

(Испания, 49 тысяч лет назад)

Неандертальцы жили небольшими группами. Каждая из них была совершенно самодостаточной. В своих охотничьих угодьях неандертальцы были полновластными хозяевами. В Европе не было хищника опаснее их самих. Пещерные львы и медведи, гиены и волки сами регулярно становились жертвами вооруженных копьями троглодитов. Поэтому главной смертельной угрозой были соседи…

Тиха астурийская ночь. Живописные горы, утопающие в дубовых лесах, грядами поднимались одна над другой. Белые облака мирно проплывали по ночному небу над скалистыми гребнями. Но под ними, в заросшем ущелье, назревала ужасная трагедия.

Под надежным скальным навесом, у черного провала пещеры мирно спали неандертальцы. Трое мужчин, четыре женщины, одна из которых прижимала к себе трехлетнего ребенка, три мальчика-подростка, девятилетняя девочка и шестилетний мальчик. Ничто не нарушало их сон, рыжеволосые головы безмятежно покоились на теплых шкурах. Волки и медведи давно не подходили к этому ущелью: обосновавшиеся тут неандертальцы были куда более грозными хищниками.

Группа была сплоченной — ведь почти все здесь приходились друг другу родственниками. Патриарх и два его младших брата составляли ядро группы. Жену старший брат привел когда-то от чужаков, а его дочь уже выросла и была отдана в другую группу.

Жена одного из младших братьев тоже была из соседнего клана, у них был старший сын, средний шести лет и трехлетний ребенок.

Две жены третьего брата были его двоюродными сестрами — их матери были сестрами — и также когда-то были уведены от соседей. Их дети — два мальчика-подростка и девятилетняя дочь — посапывали рядом.

До ближайших неандертальцев было больше дня пути, и почти все они приходились местным ближайшей родней — дядями и тетями, двоюродными и троюродными братьями и сестрами, племянниками и племянницами. Они были не опасны, бояться было некого…

Темные коренастые тени бесшумно появились среди деревьев. Крадучись, они окружили вход в пещеру. Лунный свет, пробиваясь сквозь листву, падал на тяжелые копья, зажатые в мускулистых руках. Охотники пришли издалека. Они не были родственниками спящих, а потому видели в них только мясо…

Улики

Иногда недра пещер скрывают ужасные вещи. В 1994 году группа спелеологов спустилась в глубины североиспанской пещеры Сидрон. Там они обнаружили обломанные человеческие кости. Первой мыслью было, что это останки жертв Гражданской войны, поскольку в конце 1930‐х годов в пещере прятались сторонники Герильи. Однако внимательное изучение показало, что находки гораздо более древние — они относятся к плейстоценовым временам. Когда‐то существовал другой вход в пещеру, и участок, ныне покоящийся в вечной темноте, был сравнительно гостеприимным пристанищем для маленькой группы неандертальцев. Однако счастье их не было долгим, бедняг ждала страшная участь.

Останки людей из Сидрон никогда не были похоронены. Напротив, они были разбросаны в полном беспорядке. Более того, длинные кости оказались разбиты для добывания мозга, а на их концах сохранились следы надрезов от разделывания суставов. С одного черепа, судя по следам орудий, сняли скальп.

Некоторое время спустя после уничтожения группы неандертальцев каннибалами вход в пещеру обвалился. Останки оказались похоронены в глубоких недрах, куда никто и ничто не достигало. В результате температура и влажность в пещере не менялись тысячелетиями, благодаря чему неплохо сохранилась ДНК в костях. Палеогенетики сумели выделить ее, что дало нам уникальную информацию о семейном устройстве неандертальцев. Выяснилось, что вариант митохондриальной ДНК у всех взрослых мужчин одинаковый, то есть они были братьями, двоюродными братьями или дядей и племянниками. Такой же был у одной молодой женщины, двух подростков и одного ребенка 8-9 лет неизвестного пола. Поскольку митохондриальная ДНК передается только от матери, можно предположить, что это ее дети или племянники.

Еще одна молодая женщина имела второй вариант ДНК, и такой же обнаружен у третьего подростка, мальчика 5-6 лет и ребенка 2-3 лет. Разница возрастов вполне допускает, что все они были ее детьми. Третий вариант ДНК найден только у одной старшей женщины. Еще от одного взрослого найдены всего три зуба, так что его пол и родственное отношение к прочим остаются неясными. Как итог, можно предположить, что мужчины неандертальцев брали жен из соседних групп. Другие исследования показывают, что такая же организация семейных групп была у грацильных и массивных австралопитеков (это стало известно благодаря сравнению изотопов стронция в их костях, весьма специфических для каждой местности), а также типична для современных горилл и шимпанзе.

Неандертальцы являлись хищниками, отчего их группы были маленькими, а территорию каждая группа занимала очень большую. Из-за этого соседи неизбежно приходились друг другу родней. Конечно, это не могло не сказаться на здоровье. У одного из молодых мужчин из Сидрон в нижней челюсти среди постоянных зубов сохранился молочный клык, а внутри самой челюсти — горизонтально под коренными — врос дополнительный клык.

Некоторые детали мы знаем благодаря изучению ядерной ДНК. Как минимум у двух человек из Сидрон выявлена мутация, обеспечившая им рыжие волосы. Любопытно, что такая же мутация найдена у неандертальца из Рипаро Меццена, но она отличается от тех, что приводят к светло— и рыжеволосости у современных людей.

Десятки тысяч лет неандертальцы были полновластными хозяевами Европы. Но времена менялись, с юга просачивались новые, совсем другие люди…