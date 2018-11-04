Казанская осенняя: приметы 4 ноября

Казанская икона Богородицы, чей день отмечают сегодня по церковному календарю, издавна была одной из самых почитаемых в народе. Неудивительно, что с этим днем связано множество примет и обычаев.

Казанская икона считалась бабьей заступницей и вообще защитницей простого народа. Как один из главных женских праздников, праздник отмечался застольем, веселыми посиделками, песнями и танцами. Кроме того, день был датой, когда все наемные работники получали расчет у хозяев и возвращались домой, в свои деревни, где их также чествовали накрытыми столами и пивом.

4 ноября традиционно был свадебным днем, причем женитьба именно в этот день обеспечивала счастливый брак — "кто на казанскую женихается —— не раскается". А тем девушкам, к кому не прислали сватов, советовали сходить в рощу и найти березовый лист, обернутый инеем. В него нужно было посмотреться как в зеркало, чтобы стать привлекательной для потенциальных женихов.

Также Казанская была рубежом между осенью и зимой. В народе говорили, что "на Казанскую люди вдаль не ездят: выедешь на колёсах, а приехать впору на полозьях". Поэтому дальние поездки в этот день считались нежелательными. С этого дня ожидали первых морозов.

Собранная утром роса (если ее еще можно было найти) считалась лекарством от кожных болезней. Туман в этот день обещал оттепель, а ясный день — скорое похолодание. Ливень означал затяжное ненастье, но отсутствие дождя предвещало, что следующий год будет неурожайный.