Зачем американцы вмешались в Гражданскую войну

К столетию начала американской интервенции в Россию РИА Новости , финансируемое из бюджета России, выпустило в августе 2018 года текст о «вторжении западных держав» в 1918 году для раздела страны.

Спустя два дня «Радио Свобода» , финансируемое из бюджета США, опубликовало опровергающий ответ, в котором осуждался «поиск козлов отпущения, столь характерный для современных авторитарных режимов».

На фоне нынешней напряженности между Россией и США противостояние информационно-пропагандистских структур даже в оценках давних исторических событий вполне объяснимо. «Лента.ру» попыталась объективно разобраться, как все было на самом деле сто лет назад.

Почему американские военные в России помогали чехословакам, подозрительно смотрели на японцев и недолюбливали белых, а те их называли жидами, нам рассказал доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Василий Цветков

«Лента.ру»: Историк-американист Иван Курилла говорит, что единственным эпизодом прямого военного столкновения России и США было сражение под Шенкурском в Архангельской губернии в 1919 году, да и то американцы тогда находились под английским командованием. Но как вообще войска США во время Гражданской войны оказались на Русском Севере?

Василий Цветков: Американцы действительно находились там, но в составе объединенных сил Антанты. Верховное командование было не американским. На Русском Севере интервенцией руководили англичане, а в Сибири и на Дальнем Востоке главнокомандующим союзными войсками был французский генерал Жанен.

Высадка десантов на Русском Севере была обусловлена тремя причинами. Во-первых, она была вызвана стремлением стран Антанты противодействовать германским войскам под командованием генерала фон дер Гольца, введенным в Финляндию во время гражданской войны в этой стране. Немцы помогали финским егерям, финской белой гвардии. Во-вторых, после заключения большевиками Брестского мира с Германией и выхода России из Первой мировой войны ее бывшие союзники опасались, что запасы вооружения, находящиеся на складах Мурманска и Архангельска, окажутся в руках немцев.

Это было оружие, произведенное в России или полученное ею от союзников по Антанте?

В основном это было английское оружие, которое перевозилось северными конвоями через Баренцево море. Точно так же, только в еще большем масштабе, в годы Второй мировой войны в СССР осуществлялись поставки по ленд-лизу.

Правда, во время Гражданской войны после ухода с Русского Севера англичане все эти боезапасы забрали с собой или уничтожили. Белогвардейцам из Северной армии генерала Миллера они почти ничего не оставили, хотя поставки оружия были оплачены еще царской Россией.

Англичане высадились в Мурманске сразу после заключения Брестского мира в марте 1918 года, формально — по согласованию с местным краевым советом. Но еще накануне подписания мира помощь англичан не исключал и Лев Троцкий . А американские экспедиционные силы появились там только летом 1918 года, и они играли подчиненную роль по отношению к союзникам по Антанте.

А что за третья причина интервенции?

Американцы формально обозначили ее в качестве основной: помощь Чехословацкому корпусу, восставшему против большевиков. Выступление чехословаков — это отдельный вопрос, но к маю 1918 года их эшелоны растянулись вдоль Транссиба от Владивостока до Челябинска, где и случился тот самый инцидент, побудивший их непосредственно вмешаться в российскую Гражданскую войну.

Нужно помнить, что для Антанты Восточный фронт Первой мировой войны был очень важен. Поэтому они либо стремились договориться с большевиками о продолжении войны с Германией, либо поддерживали на территории бывшей Российской империи все силы, выступающие против немцев.

Поэтому им было все равно, кто это — московские большевики, белые генералы, казачьи атаманы Дона и Кубани, украинские или прибалтийские националисты?

Если не вдаваться в некоторые нюансы, то в целом — да. В качестве предлога интервенты использовали формальные приглашения от разных правительств, существовавших на территории бывшей Российской империи. Поэтому современная западная историография изучает в действиях Антанты не столько юридическую правомерность, сколько практическую целесообразность ее действий. Но для союзников было очень важно сохранить Восточный фронт. Они пришли в Россию из опасения, что прежде них тут появятся немцы.

Ленин между французским графом и украинским послом

Англо-французское соглашение от 23 декабря 1917 года о разделе территории юга и запада бывшей Российской империи на сферы влияния было вызвано именно этой причиной?

По большому счету да. Союзники по Антанте и с большевиками сначала пытались договориться. Известно, что в период угрозы германского наступления Ленин встречался в Смольном с французским графом де Люберсаком, предлагавшим России неотложную помощь против немцев. Беседа прошла успешно — глава Совнаркома и французский монархист с удовольствием пожимали друг другу руки. И только после заключения сепаратного Брестского мира страны Антанты стали действовать самостоятельно. Так что решение об интервенции в Россию для них во многом оказалось ситуативным и поначалу не было далеко идущим стратегическим замыслом.

В советские времена соглашение от 23 февраля 1917 года считали доказательством стремления Антанты расчленить нашу страну. Да и сейчас вот пишут, что таким образом «"западные партнеры" планировали поделить крупнейшее государство на планете между собой, а помочь им в этом должны были представители Белого движения».

Во-первых, в декабре 1917 года Белое движение находилось в зачаточном состоянии. Генерал Алексеев на Дону не мог привлечь ни миллионных пожертвований в казну Добровольческой армии, ни тысяч солдат и офицеров в ее ряды.

Во-вторых, США к этому соглашению никакого отношения не имели. Американцы включились в интервенцию на территории России позже — вместе с Италией, Сербией, Японией и даже Китаем.

В-третьих, зачем Антанте было расчленять Россию, которая вплоть до весны 1918 года еще держала Восточный фронт? Тем более что именно в это время решался исход Первой мировой войны, и англо-французские армии с трудом воевали в Европе.

Вообще, следуя данной логике, на англичан с французами и примкнувшими к ним американцами можно свалить вину за все беды, обрушившиеся на нашу страну в 1917 году, но вряд ли это имеет отношение к реальности. Союзники России с опаской смотрели на нашу революцию не столько с точки зрения «демократизации власти», сколько с точки зрения снижения боеспособности армии.

Вам возразят, что Антанта сразу же после октября 1917 года установила контакты с разными национальными правительствами на окраинах бывшей Российской империи.

Так и Ленин с ними успешно общался и даже признавал. По Брестскому миру Советская Россия должна была признать независимость Украинской народной республики. Затем в Москву приехал посол от гетмана Скоропадского.

Конечно, Ленин хотел и Украину видеть советской, но до поры до времени вынужден был мириться с буржуазной независимой Украинской державой. Я уж не говорю про безоговорочное, по существу, признание независимости Финляндии.

США имели отношение к печально известному концлагерю на острове Мудьюг неподалеку от Архангельска?

Нет, это изначально была инициатива британского командования. Формально этот лагерь считался не концентрационным, а фильтрационным. Туда отправляли пленных красноармейцев и работников советских учреждений, где они содержались в совершенно жутких условиях.

Из этого лагеря затем часть бывших военнопленных красноармейцев направляли в ряды белой армии. Перед уходом из Архангельска в 1919 году англичане передали его белым, но очень скоро командующий Северной армией генерал Миллер приказал закрыть этот лагерь, а для военнопленных красноармейцев объявил амнистию.

Ограниченные контингенты

Некоторые современные исследователи утверждают, что если бы не вмешательство союзников, Гражданская война в России могла бы кончиться уже к лету 1918 года. Могла ли иностранная интервенция стать ее катализатором?

Гражданские войны потому так и называются, что возникают по внутренним причинам. Но интервенция действительно усилила Гражданскую войну в России. Поэтому я бы скорее говорил не о катализации, а об эскалации военных действий в результате вмешательства других государств. Хотя такое случается почти во всех гражданских войнах — что раньше, что сейчас.

Очевидно, что летом 1918 года Ленин больше опасался падения советской власти, нежели осенью 1919 года, когда белые армии всерьез угрожали Москве и Петрограду. На то было множество причин (выступление левых эсеров в Москве, крестьянские и офицерские восстания), но иностранная интервенция среди них была явно не последней. А в 1919-м Красная армия существенно усилилась.

Есть и другая точка зрения: если бы после окончания Первой мировой войны интервенция не была свернута, то западные союзники помогли бы противникам большевиков задавить их.

Это вечный сюжет про взаимоотношения историков с сослагательным наклонением. После заключения Компьенского перемирия на Западном фронте активность интервентов в России заметно снизилась. Но вплоть до подписания Версальского мира командование экспедиционных войск союзников разъясняло своим подчиненным, что война с Германией еще не закончена, поэтому их пребывание в России необходимо.

Когда Первая мировая война все-таки закончилась, потребовалось новое объяснение о целях интервенции в Россию. Тогда ее стали обосновывать необходимостью борьбы с большевиками, захватившими власть в стране и отрицавшими демократические права и свободы.

И насколько это объяснение было успешным?

Не очень. Нижние чины и многие офицеры экспедиционных войск слабо представляли, что они вообще делают в России. Понятно, что военные приказов не обсуждают, но когда они теряют мотивацию, их боевой дух неизбежно падает. И вот тут возможны любые эксцессы — наподобие знаменитого восстания французских моряков в апреле 1919 года в Одессе.

Кроме того — и это в наибольшей степени касалось американского контингента, — союзники не видели приверженцев демократии в противниках большевиков. Особенно на Дальнем Востоке. Там американцы вдоволь насмотрелись на белых казачьих атаманов, на карателей, не стеснявшихся бить нагайками даже женщин.

Миротворец Вильсон

Кстати, зачем США послали свои войска на российский Дальний Восток?

Экспедиционный корпус «Сибирь» под командованием генерала Гревса в количестве семи тысяч человек тоже был частью союзной коалиции. Он прибыл во Владивосток с Филиппин, которые тогда были колонией США. Ему поставили задачу охранять участок Транссиба в Приморье и обеспечивать его бесперебойное функционирование.

Хотя, например, уже в Сибири другие отрезки этой железной дороги охраняли чехи, сербы, поляки, французы и японцы. Они это делали на основании так называемого «Железнодорожного соглашения» с правительством Колчака. Что любопытно, решение об отправке американских войск в Россию приняли без согласования с Конгрессом и несмотря на серьезные возражения военного министерства США. Но на этом настояли Госдеп и лично президент Вудро Вильсон.

Почему?

Прежде всего я хочу еще раз отметить, что американские войска в России практически не вели широкомасштабных боевых действий. Были отдельные столкновения вроде упомянутого вами боя под Шенкурском на Русском Севере, но это случалось редко. В Приморье корпус Гревса в основном выполнял полицейские задачи, и не более того.

Теперь о том, зачем США вообще включились в интервенцию. После Первой мировой войны президент Вильсон решил отойти от господствовавшей раньше доктрины Монро и политики добровольного изоляционизма, восходившей ко временам английской интервенции в США в начале XIX века. Он решил, что теперь Америка должна стать великой мировой державой, а себя стал позиционировать как миротворца и деятеля глобального масштаба.

Вильсон выдвинул множество инициатив по устройству послевоенного мира. В их число вошли идея Лиги Наций и концепция урегулирования границ между европейскими странами (знаменитые «14 пунктов Вильсона»). Отправку воинского контингента в Россию, охваченной Гражданской войной, американский президент тоже всерьез воспринимал как часть своей миссии по усилению влияния своей страны в мире и распространению в нем ценностей свободы и демократии.

Но Вильсон, кажется, был университетским профессором и чужаком для американской политической элиты, которая скептически смотрела на его прекраснодушные идеи. Когда Конгресс отказался от вступления страны в Лигу Наций, созданную по инициативе президента США, Вильсон пережил тяжелый инсульт и вскоре умер.

Все это так, но Вильсон был искренен. Еще 3 августа 1917 года Государственный департамент в своем заявлении особо подчеркивал, что США не собираются нарушать суверенитет и территориальную целостность России, а тем более вмешиваться в ее внутренние дела. И генерал Гревс на протяжении всего срока пребывания американского экспедиционного корпуса в Приморье пытался сохранять формальный нейтралитет.

Американский генерал между атаманами и партизанами

Белые часто упрекали американцев в двуличии, а Гревса даже обвиняли в симпатиях к большевикам.

Гревс не мог сочувствовать большевикам, поскольку он с ним не контактировал и вообще мало что про них знал. Но он достаточно общался с казачьими атаманами, чтобы они не вызывали у него симпатий. Установленные атаманами порядки мало согласовывались со стандартными представлениями американского гражданина об уважении к правам и свободам человека. Хотя, конечно, красные партизаны, действующие в Приморье, вели себя немногим лучше.

Поэтому задачу своего корпуса Гревс видел в установлении своеобразного кордона между враждующими сторонами. Понятно, что белых сильно раздражало, когда какой-то американский генерал мешал их карательным операциям против красных и не позволял их добить. Нередко бывало и так, что партизанские соединения оказывались на территории, контролируемой американцами, и сосредотачивались там для новых нападений на белых.

То есть командующий американским корпусом в Приморье считал себя третейским судьей, выполняющим в России гуманитарную миссию?

Примерно так. В отношениях американцев и красных партизан бывали разные эпизоды. Например, в знаменитом мхатовском спектакле «Бронепоезд 14-69» по пьесе Всеволода Иванова есть интересная сцена, когда партизаны быстро нашли общий язык с пленным американским солдатом, который начинает ругать империализм. А Иванов знал, что писал, поскольку был непосредственным очевидцем событий тех лет.

Это правда, что неприязнь белых к американскому корпусу объяснялась не только принципиальностью Гревса, но и тем, что среди американских военных было немало евреев из семей эмигрантов, в свое время покинувших Российскую империю?

Там были разные люди. Корпус Гревса мало чем отличался от других подразделений армии США, хотя его боеготовность оставляла желать лучшего. Трудно сказать, насколько выше была бы в нем боеспособность и дисциплина, если бы там служили уроженцы Техаса или Вирджинии.

Я не о том. Будущий председатель Временного Приамурского правительства Спиридон Меркулов публично проклинал «жидов-американцев», а местные газеты печатали речи атамана Калмыкова на Уссурийском казачьем круге, в которых он заявлял, что «воинские части американцев в Хабаровске — это просто американские жиды». Белые так ругались по свойственной им привычке или среди американских военнослужащих в России действительно преобладали евреи?

Я думаю, что это непринципиально. Если там и были выходцы из семей евреев-эмигрантов, ничего удивительного в этом нет. Не стоит забывать, что одной из целей еврейской эмиграции из Российской империи на рубеже XIX-XX веков были именно США. Основу еврейской диаспоры в этой стране во многом составили выходцы из России.

Я об этом спрашиваю не из праздного любопытства, а потому, что это важно для понимания той отчужденности, которая сложилась между белыми и американцами во время интервенции. Если этот фактор был, то он многое проясняет.

Конечно, я вас понимаю. Что касается слов Меркулова и Калмыкова, то в этом тоже нет ничего удивительного. Их взгляды были достаточно правыми. Они делали на этом акцент потому, что для многих белых еврейская тема как бы объясняла нежелание американцев вмешиваться в русские дела. Во многом из-за этого они обвиняли их в сочувствии большевикам.

Подозреваю, что в США при комплектовании экспедиционного корпуса об этом вообще не думали. Тем более до этого, как я уже говорил, он дислоцировался на Филиппинах. Его низкая боеспособность и нежелание участвовать в боевых действиях в России никак не были связаны с еврейской национальностью американских военных. Гревс писал потом в своих мемуарах, что большинство его подчиненных составляли молодые и неопытные солдаты. Вот и все объяснение.

Мечты о Принцевых островах

Известно, что помимо США в российской Гражданской войне на Дальнем Востоке наибольшую активность проявила Япония.

Да, среди всех интервентов ее воинский контингент был самым крупным — свыше 70 тысяч человек, в десять раз больше численности американского экспедиционного корпуса Гревса.

Правда ли, что одной из причин американской интервенции стало стремление Вашингтона не допустить усиления влияния Японии на Дальнем Востоке?

В том числе и это. Противостояние США и Японии, апофеозом которого стало нападение на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, началось в годы Гражданской войны в России, когда обе страны участвовали в интервенции на нашем Дальнем Востоке. Активность японцев стала неприятным сюрпризом для американцев. Взаимная неприязнь Гревса и белых атаманов была, очевидно, обусловлена и прояпонскими настроениями последних.

Была ли у США вообще какая-либо единая стратегия по отношению к России?

Нет, никакой четкой, определенной и согласованной политики по русскому вопросу в Америке тогда не было. Гревс постоянно конфликтовал с Госдепом, требуя скорейшего вывода своего корпуса из России, но его там не хотели слушать и настаивали на продолжении интервенции. Президент Вильсон надеялся на конференцию на Принцевых островах, которая, по его мнению, примирила бы все враждующие силы в России. Эту идею он выдвинул в начале 1919 года.

Неужели Вильсон действительно искренне верил, что ему удастся посадить за стол переговоров красных и белых?

Он, по-видимому, предполагал стать миротворцем глобального масштаба и тем самым поднять международный престиж США. Однако американский президент не осознавал, насколько далеко зашла Гражданская война в России, принявшая к этому времени крайне ожесточенный и непримиримый характер.

Говоря о причинах интервенции США, нельзя сбрасывать со счетов и интересы американских монополий и американского капитала, стремившихся выйти на европейские рынки, обескровленные Первой мировой войной. То же самое и в России. Казалось бы, страна истощена бесконечными военными действиями, и тут приходят американские миротворцы, которые под прикрытием программы Вильсона прекращают Гражданскую войну и способствуют созданию общенационального правительства. Можно предположить, что в знак благодарности русские предоставят американскому бизнесу режим наибольшего благоприятствования.

Но большевистская Москва согласилась на участие в этой конференции, а белые правительства — наоборот, категорически отказались.

Большевики даже соглашались обсуждать вопрос о царских долгах. Ленин оказался более гибким политиком, нежели Колчак или Деникин. В ситуации января-февраля 1919 года предложения Вильсона о прекращении боевых действий при сохранении статус-кво для большевиков были вполне приемлемыми. Их суть была в том, что кто какую территорию занимал бы, тот там бы и оставался: Ленин — в Москве, Колчак — в Омске, а воюющие армии частично бы разоружились.

Но белые инициативу США и поддержавших их других великих держав восприняли как предательство своих союзников по Антанте. Они и так считали, что те им недостаточно помогают в их непримиримой борьбе с большевиками. А тут им предлагали легитимировать своих врагов и о чем-то с ними договариваться. Поэтому в итоге из этой затеи Вильсона ничего не вышло.

Сейчас наши конспирологи трактуют предложения Вильсона о конференции на Принцевых островах таким образом, что тем самым американцы вместе с другими странами Запада стремились зафиксировать распад России.

Это не так, потому что после прекращения огня предусматривалось создание что-то вроде общероссийского правительства национального примирения. Но в этом-то и состоял весь идеализм Вильсона. Очень трудно представить Ленина, Троцкого, Колчака и Деникина, которые в 1919 году за круглым столом договариваются о совместном правительстве.

Буллит в Москве и Донован в Омске

Приезд весной 1919 года в Москву будущего первого посла США в СССР Уильяма Буллита, о чем тоже ходит множество конспирологических версий, был продолжением мирных инициатив Вильсона?

Да, миссия Буллита должна была прозондировать возможность хотя бы неофициальных контактов между большевиками и администрацией США . Некоторые основания для этого имелись. Ленин хорошо относился к американским рабочим и часто приводил в пример организацию труда на американских заводах. Троцкий, до революции проживавший в эмиграции в США, тоже постоянно доказывал Америке, что большевики ей не враги.

Но в итоге США так и не признали Ленина, хотя и Колчака они тоже не признали Верховным правителем России. Однако летом 1919 года у него в Омске тоже побывала американская миссия в составе генерала Гревса, дипломата Морриса и будущего отца американской разведки Уильяма Донована.

Тут тоже не стоит искать конспирологии. В США настороженно относились к военной диктатуре адмирала Колчака. Масла в огонь подливали приехавшие из Сибири члены Директории, разогнанной Колчаком. Тем более на поведение подчиненных ему атаманов сполна насмотрелся Гревс. Хотя на самом деле отождествлять Семенова и Калмыкова с Колчаком неправомерно.

Поэтому после некоторых колебаний США решили занять выжидательную позицию. Если бы осенью 1919 года белым армиям удалось бы успешно осуществить совместное наступление на Москву и Петроград по четырем фронтам (Колчак — с востока, Деникин — с юга, Юденич — с северо-запада и Миллер — с севера), все могло бы сложиться по-другому. Но история не знает сослагательного наклонения.

Известен случай, когда в августе 1919 года американцы закрыли во Владивостоке местную газету «Голос Приморья» из-за опубликованного в ней фельетона «Янки». В нем американская культура называлась «узколобым атлетом, развившим невероятно свои стальные бицепсы за счет интеллекта». Через месяц после этого комендант железнодорожного вокзала Владивостока полковник Шарапов застрелил ударившего его пьяного американского солдата. Часто ли случались подобные инциденты?

Нечасто, но они красноречиво показывают бесцеремонное поведение некоторых американских военных. Спустя некоторое время после случая с полковником Шараповым произошел похожий инцидент: русский офицер застрелил чешского солдата.

Возник крупный скандал, и командование союзных войск потребовало от белых вывести свои воинские формирования из Владивостока. Колчак категорически отказался это делать и заявил, что «Владивосток есть русская крепость». Дальнейшее развитие конфликта свелось к обмену телеграммами с взаимными упреками.

В годы Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке появились и другие американцы, которые не были военными. Это сотрудники Американского Красного Креста и Христианского Союза молодых людей. Они действительно приехали в нашу страну с гуманитарной миссией?

Да, они делали в России много полезного: открывали больницы, кормили беспризорников. Но эти американцы не имели никакого отношения к корпусу генерала Гревса. Была еще организация ARA, которая помогла справиться с голодом в Поволжье в 1921 году. Кстати, Американский Красный Крест действовал не только в Сибири и на Дальнем Востоке.

У него был большой склад в Крыму, который был подожжен перед эвакуацией белых из Севастополя. Во многих мемуарах русских эмигрантов можно найти воспоминания, что последней памятью о навсегда покинутой родине для них остался гигантский столб дыма от горящего склада Красного Креста в Севастополе, который они долго видели с уплывающих кораблей.

После завершения интервенции следующий президент США Уоррен Гардинг объявил американскую экспедицию в Россию ошибкой своего предшественника Вудро Вильсона. Генерал Гревс, судя по его мемуарам, тоже считал ее авантюрой. Согласны ли вы с этой оценкой?

Да, к сожалению, в США тогда так и не разобрались в специфике российской Гражданской войны. В американской историографии нередко принято сравнивать, какая из противоборствующих сил была более зловещей и тоталитарной. В Америке наша Гражданская война и сейчас считается недостаточно исследованной. Хотя и у нас до завершения ее изучения еще далеко.