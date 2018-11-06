Археологи совершили открытие благодаря грабителям

В Англии преступники, укравшие из деревенского магазина банкомат, помогли археологам найти древние артефакты.

В деревне Дедхем в декабре прошлого года было совершено ограбление. Преступники на пикапе протаранили витрину небольшого магазина, вытащили стоящий внутри банкомат, а затем скрылись в неизвестном направлении на другом автомобиле.

Перед тем, как начать ремонт поврежденной витрины, владельцы магазина обратились к археологам, чтобы получить заключение о состоянии здания, поскольку оно было весьма старым. Исследователи же решили провести раскопки, в результате которых непосредственно под современным зданием магазина они обнаружили деревянный фундамент дома, заложенный не позднее 1520 года. Археологи также нашли средневековый очаг и остатки внутреннего крыльца XV века. Интересно открытие тем, что, как утверждают ученые, эта конструкция редко встречалась в Англии до правления королевы Елизаветы.

A mercantile house dating to the 1520s has been revealed in southeast England’s historic village of Dedham after a gang of thieves drove a car into the wall of a supermarket in an effort to break into an automatic cash machine. https://t.co/ND5UGXBmB2 pic.twitter.com/HnSlsK8wyx— Archaeology Magazine (@archaeologymag) 29 октября 2018 г.

Здесь же археологи обнаружили еще один важный предмет обихода из прошлого — двуручный котел на треноге, датируемый концом XVI века. В Средневековье было принято зарывать такие приспособления перед входом в дом — считалось, что он помешает злым силам проникнуть внутрь.

К слову сказать, полиция продолжает поиски виновников ограбления.