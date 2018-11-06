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Археологи совершили открытие благодаря грабителям
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Археологи совершили открытие благодаря грабителям 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Драйв"
В Англии преступники, укравшие из деревенского магазина банкомат, помогли археологам найти древние артефакты.
В деревне Дедхем в декабре прошлого года было совершено ограбление. Преступники на пикапе протаранили витрину небольшого магазина, вытащили стоящий внутри банкомат, а затем скрылись в неизвестном направлении на другом автомобиле.
Перед тем, как начать ремонт поврежденной витрины, владельцы магазина обратились к археологам, чтобы получить заключение о состоянии здания, поскольку оно было весьма старым. Исследователи же решили провести раскопки, в результате которых непосредственно под современным зданием магазина они обнаружили деревянный фундамент дома, заложенный не позднее 1520 года. Археологи также нашли средневековый очаг и остатки внутреннего крыльца XV века. Интересно открытие тем, что, как утверждают ученые, эта конструкция редко встречалась в Англии до правления королевы Елизаветы.
Здесь же археологи обнаружили еще один важный предмет обихода из прошлого — двуручный котел на треноге, датируемый концом XVI века. В Средневековье было принято зарывать такие приспособления перед входом в дом — считалось, что он помешает злым силам проникнуть внутрь.
К слову сказать, полиция продолжает поиски виновников ограбления.
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