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Приметы, связанные с лестницей
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Приметы, связанные с лестницей 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
Многие суеверные люди до сих пор обходят стороной стремянки, прислоненные к стене дома или столбу, и уж тем более не проходят под ней. Каковы же корни этого и других поверий, связанных с лестницей?

Лестница и урожай

Издавна крестьяне на Руси считали лестницу своеобразным символом урожая. Именно поэтому в некоторых населенных пунктах (например, в Рязанской области) бытовал особый ритуал, исполнение которого, по поверьям наших предков, сулило обильное плодородие земли. Для этого к празднику Вознесения хозяйки всегда ставили тесто, из которого выпекали длинные пирожки (или лепешки), которые так и назывались «лестницы». Затем, прихватив с собой готовую выпечку, жители деревни шли в поля. Там они молились «на 4 стороны», подбрасывали пирожки в небо и приговаривали: «Чтобы рожь моя выросла так же высоко». После обряда лепешки следовало съесть.

Лестница и Святая Троица

Даже сегодня некоторые бояться проходить под лестницей, прислоненной к стене. Причем, эти суеверные люди подчас не могут объяснить, почему они так поступают. На самом же деле, если взглянуть на лестницу сбоку, то можно увидеть, что она вместе со стеной образует треугольник. А треугольник в свою очередь считался символом Святой Троицы. Вторжение в пространство Троицы трактовалось как ее оскорбление, осквернение, а, значит, и привлекало к человеку ненужное внимание нечистых сил. Понятно, что исходя из подобных поверий, после прогулки под лестницей несчастного ничего хорошего не ждало.

Лестница и встреча

Кроме того, неблагоприятной приметой являлась и встреча с каким-либо человеком на лестнице. Предположительно, данное поверье связано с тем, что в давние времена лестницы были слишком узкие, и разойтись на них даже всего двоим людям было крайне проблематично. Да и если один прохожий пропускал другого, то первый, благодаря суровым тогдашним реалиям, рисковал своей жизнью, повернувшись к встречному спиной. Благодаря существованию такой приметы, влюбленные всячески избегали свиданий и даже случайных встреч на лестнице. К тому же, поцелуи между мужчиной и женщиной, стоящих на ступеньках лестницы, тоже являлись дурным предзнаменованием.

Другие приметы и суеверия

Бытуют в народе и другие приметы, связанные с лестницей. Так, если некто споткнулся на ступеньках по дороге вниз, то тому следует ожидать неудачу. И, наоборот: запнулся при ходьбе вверх по лестнице — к скорой свадьбе. Падение же с лестницы сулит материальные потери. Восхождение по лестнице, количество ступеней которой оказалось нечетным, обещает успех во всех делах. А вот подавать что-либо сквозь перекладины лестницы означает навлечь на себя разнообразные несчастья.
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