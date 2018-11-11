Тест: что вы знаете о нашем календаре?

Календарем в древнем Риме называли долговую книжку, а календами — первый день каждого месяца, когда было принято расплачиваться по займам.

В России календарь менялся несколько раз, пока в 1918 году мы не перешли на григорианское летоисчисление. Сразу после принятия христианства новый год начинался с марта, затем, при Иване III, с сентября. При этом счет велся от сотворения мира. Ну а Петр I сделал первым месяцем года январь, и перевел страну на летоисчисление от Рождества Христова. С 1930 по 1940 годы параллельно с традиционным календарем действовал и революционный.