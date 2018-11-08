На Борнео нашли древнейшие наскальные рисунки

Ученые считают, что этим изображениям примерно сорок тысяч лет.

Древний художник нарисовал животное, напоминающее корову. Специалисты полагают, что это может быть также бантенг (яванский бык) или какое-то уже вымершее млекопитающее. Открытие имеет большое значение для науки, так как показывает, что наскальная живопись развивалась не только в Европе, но и других обитаемых уголках земного шара.

Ранее археологи уже находили наскальные рисунки на востоке острова Борнео еще в 1990-е годы. Специалисты изучили тысячи работ, но тогда не было возможности выяснить их точный возраст. Однако по технике было понятно, что рисунки были выполнены в разные эпохи. Среди них были и примитивные изображения животных, и довольно технично выполненные сюжеты.

На этот раз ученым повезло больше, вычислить возраст картин помогла известняковая корка, образовавшаяся над изображениями. Анализ породы показал, что рисунки были выполнены примерно 40 000 лет назад.

Это значит, что наскальная живопись на Борнео появилась в то же время, что и в Европе. В той же пещере на острове обнаружилось также изображение танцующих людей, сделанное примерно 20 000 лет назад. Интересно, что и в Европе переход от изображений животных к людям состоялся в то же время.