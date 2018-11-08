Ещё
На Борнео нашли древнейшие наскальные рисунки
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Борнео нашли древнейшие наскальные рисунки 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: LUC-HENRI FAGE
Ученые считают, что этим изображениям примерно сорок тысяч лет.
Древний художник нарисовал животное, напоминающее корову. Специалисты полагают, что это может быть также бантенг (яванский бык) или какое-то уже вымершее млекопитающее. Открытие имеет большое значение для науки, так как показывает, что наскальная живопись развивалась не только в Европе, но и других обитаемых уголках земного шара.
Ранее археологи уже находили наскальные рисунки на востоке острова Борнео еще в 1990-е годы. Специалисты изучили тысячи работ, но тогда не было возможности выяснить их точный возраст. Однако по технике было понятно, что рисунки были выполнены в разные эпохи. Среди них были и примитивные изображения животных, и довольно технично выполненные сюжеты.
На этот раз ученым повезло больше, вычислить возраст картин помогла известняковая корка, образовавшаяся над изображениями. Анализ породы показал, что рисунки были выполнены примерно 40 000 лет назад.
Это значит, что наскальная живопись на Борнео появилась в то же время, что и в Европе. В той же пещере на острове обнаружилось также изображение танцующих людей, сделанное примерно 20 000 лет назад. Интересно, что и в Европе переход от изображений животных к людям состоялся в то же время.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Необъяснимые случаи в космосе14
Очень странные места на Земле
Что на самом деле стало с мужем Салтычихи2
Что означает сигнал SOS2
Тайные переговоры СССР и Германии во время войны16
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
00:57
Чему обучали женщин, которые работали в КГБ
Люди
01:17
Кто остался в выигрыше от развала СССР
Истории
12:24
Очень странные места на Земле
Места
09:46
Неразгаданные тайны морских глубин
Места
12:24
Факты о космосе, вызывающие восторг
Истории
10:52
Самые древние деревья на Земле
Места
11:23
Гиганты, которых нам посчастливилось не встретить
Безумный мир
04:50
Сможет ли человек «переселиться» в виртуальный мир
Безумный мир Люди
09:01
Зачем Ван Гог читал проповеди шахтерам
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение