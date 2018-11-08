В какие народные приметы русские верят до сих пор

«Постучи по дереву! Не свисти дома!» — с детства твердят нам бабушки. А уж как они запугивают нас всякой нечистью, домовыми и черными кошками! Традиция суеверий прочно засела в подкорке русского сознания, совместив в себе пережитки языческой ереси с народной мудростью.

И несмотря на то, что домовых и леших сегодня уже мало кто боится, русский человек все равно всегда «присаживается на дорожку» и предпочитает не просыпать соль.

Соль просыпать — слезы проливать

Наверное, почти каждый из нас, когда просыпает соль, так или иначе вспоминает одну из самых распространенных примет о том, что это сулит ссоры и несчастье. Соль в мировой культуре уже достаточно интересный и многогранный символ, однако русская народная традиция всегда придавала ей, прежде всего, бытовое значение. Считается, что эта примета появилась во времена бунтов и восстаний на Руси в середине XVII века, когда соль в буквальном смысле была на вес золота. Отсюда и значение — просыпать попусту столь драгоценную вещь — неизбежно ведет к ссоре в доме. Но находчивый русский народ быстро находил способ избежать неприятностей. Так что, если вы верите в приметы и все же просыпали соль, ничего страшного. Достаточно просто рассмеяться, или дать себя ударить по лбу, или же посыпать голову рассыпанной солью. Позже стали шутить, что если еда пересолена — значит стряпуха влюблена в кого-то.

Дома свистишь — деньги проглядишь

Эту примету знает каждый, даже самый отдаленный от суеверий русский человек. Помимо того, что свистеть в доме попросту может быть невежливо, свистом, согласно народным поверьям, можно было привлечь в дом разную нечисть. А можно было обидеть домового. Тогда он сбежит, прихватив с собой не только нажитое добро, но и покой. Со свистом в дом приходит ветер, который также может вынести из дома все богатство. Неудивительно, что и моряки всегда боялись накликать свистом бурю. Кроме того, если свистеть в доме, можно «просвистеть» не только деньги, но и память. На самом же деле, свистеть — значит отвратить от себя лик Богородицы, а свистеть в доме, так или иначе, — к опустошению.

Одежда наизнанку — к перебранке

Вопреки другим народам, в русской традиции одетая наизнанку одежда не обещает человеку удачи. Народная мудрость формулирует это четко и ясно: «Платье наизнанку — либо пьян, либо бит будешь», а «плюнуть на платье невзначай — терпеть напраслину». Неудивительно, ведь раньше люди относились к одежде гораздо более бережно и аккуратно, чем современный человек. В старинные времена одежда выполняла еще и некую охранную функцию. Недаром иногда на одежде изображались специальные узоры-обереги. Кроме того, она почти всегда была очень дорогой и одеть ее неподобающим образом мог только безалаберный человек. Иногда правда этому придавали и хорошее, даже забавное, значение. Например, говорили в народе, что если у замужней бабы юбка завернулась при одевании, значит скоро она родит.

На себе шьешь — память зашьешь

Еще одна примета, связанная с одеждой предупреждает, что нельзя зашивать одежду прямо на себе, так как можно память зашить. Это не только опасно физически, но еще и обладает некоторым мистическим оттенком. Впрочем, достоверно неизвестно, почему эта примета связана с памятью. Вероятнее всего, здесь силен языческий подтекст. Можно лишь предположить, что разгадка в том, что в старину, когда не было ни антибиотиков, ни антисептиков, а иглы были большие, кривые и, соответственно, неудобные, уколовшись иглой, можно было получить серьезное заражение крови или столбняк. Однако и для этой приметы народ придумал противодействие: чтобы обезопасить свою память от таинственных процессов, достаточно лишь взять нитку в рот. Так что и к этому суеверию стоит относиться с юмором.

На порог ступишь — пращуров разбудишь

Примет, связанных с порогом целое множество, и не только в нашей культуре. Самые известные русские вариации на эту тему, пожалуй, о том, что через порог нельзя здороваться или передавать вещи, чтобы черти не разлучили или чтобы дети немыми не были. Порог — пограничная территория между внешним пространством и внутренним, территория, где обитают духи. И речь здесь не о всякой нечисти, а именно о духах. Дело в том, что для древних порог дома имел некое сакральное значение. Это место, где обитали духи пращуров, которые должны были охранять своих живых родственников от всяческого зла. Ведь в старину прах умерших нередко хоронили менно под порогом. Отсюда и особое отношение к этой части дома.

Бабий волос упадет — трава не растет

Особенное отношение всегда было и к волосам, прежде всего женским. Значение имел и цвет волос, и структура, так как по ним можно было определить иной раз и нрав человека. Не без основания считалось также, что женщина с непокрытой и растрепанной головой не должна выходить на улицу в грозу, иначе громом убъет. И, разумеется, к простоволосым растрепанным женщинам всегда относились настороженно: вдруг колдунья? Так что неудивительно, что волосы наделялись некой мистической силой. Нельзя родственников стричь, нельзя хранить обрезанные волосы, а там где бабий волос упадет и вовсе — трава не растет.

На чужой след ступаешь — ноги теряешь

А вот со следами в русских суевериях все относительно просто. Пройдешь по чужому следу — чью-нибудь болезнь подберешь, или еще хуже судьбу. Но в старину люди иной раз всерьез опасались, что следы могут быть «заговорены». А уж если тут поработал колдун — беды не миновать. И пускай сегодня многие суеверия кажутся нам нелепыми, все равно, увидев чьи-то следы на песке, мы машинально обращаем на них внимание.