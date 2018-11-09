Почему не спали напротив зеркала на Руси

Зеркала в культуре древних славян издавна считались предметами странными, связанными с гаданиями и колдовством, и часто подвергались запретам. В некоторых регионах Руси в языческие времена зеркала запрещали даже вносить в дом, считая их предметом, которым владеют лишь колдуны и опасаясь, что они могут каким-то неведомом образом навредить через зеркало. Существовало множество запретов смотреться в зеркало — женщинам запрещали делать это во время беременности или менструации, существовал заперт на подношение к зеркалу младенца — якобы дитя после этого переставало спать и ворочалось, нельзя было глядеть в зеркало во время обеда или во время плача.

Зеркало удваивает мир

Даже современные люди приписывают зеркалам некие магические свойства, что уж говорить о неграмотных крестьянах, для которых зеркало становилось дверью в иной мир, в мир, где видишь собственного отзеркаленного двойника, мир, где может быть великое множество миров, стоит лишь поставить две зеркала друг напротив друга, и где правое становится левым, а белое, возможно, меняет цвет на черный.

Зеркало — придумка дьявола

В хрестоматии «Быт и суеверия Крестьян Воронежской губернии» приводится исследование автора XIX века А. Терещенко, который в работе «Быт русского народа» пересказывает интересную легенду о происхождении зеркала, которое якобы придумал сам черт. По этой легенде некий монах решил проверить действенность слов Евангелия «просите и дастся вам» и решил пойти к царю просить руки его дочери. Дочь царя дала предварительное согласие, но поставила условие, что сначала он должен принести ей некий предмет, в котором она бы видела саму себя. Монах долго скитался по разным местам, а потом наткнулся на заточенного в кувшине дьявола, который попросил его выпустить, за что обещал служить ему. Монах выпустил дьявола, сняв с кувшина крест, а нечистый принес ему за это зеркало. Зеркало монах отнес царской дочке, но жениться передумал. Потрясенный встречей с чертом и, очевидно, его видом и страшась наказания за то, что выпустил нечистого в мир, монах вернулся в скит и остаток дней провел в молитве. А дьявольская выдумка — зеркало так и осталось в мире. Считается, что от этого предания в среде раскольников появилось поверие, что днем в зеркало смотрится человек, а по ночам на него из зеркала глядит нечистый. А раз смотрит, значит, может и сглазить — проникнуть в сокровенные мысли в тот момент, когда человек слабее всего — во сне, расстроить планы или совратить в истинного пути, ввергнуть в грех.

Гадание на зеркале сулит беду

Этнограф-фольклорист XIX века Иван Петрович Сахаров в труде «Сказания русского народа» пишет о наблюдении, что русский народ связывает зеркало с магией, колдовством и гаданиями и рассказывает о поверии, из-за которого не каждая девушка решиться гадать на зеркале о суженом, поскольку это сулит несчастливое замужество — либо муж будет злой, либо она рано овдовеет. То есть нечистая сила судьбу-то ей предскажет, но за гадание (за грех) она будет в обязательном порядке жестоко наказана.

Из зеркала тоже смотрят

Еще один собиратель русского фольклора позапрошлого столетия Александр Николаевич Афанасьев обнаружил, что поэтическом сознании древних славян зеркало — это объект, из которого за тобой обязательно наблюдают. Об этом говорит и народное название зеркала — «глядельце», «гляделка», да и само название «зеркало» родственно глаголу «созерцать». При этом, как видите, речь идет не о том, что в зеркале видит сам человек, но о том, что из зеркала на него тоже кто-то смотрит. И этот кто-то чаще всего настроен враждебно. Афанасьев думал, что древние славяне ассоциировали небольшое металлическое зеркальце с маленьким солнцем, по ночам же его, солнце, заслоняли демоны мрака. И даже суеверие, что зеркало разбивается к смерти или к несчастью, связано с солнечным затмением, которое по поверьям язычников было вызвано темными силами и предсказывало смерть, разрушения и войну («Мифы, поверья и суеверия славян» Том 3).

Зеркало — врата в мир мертвых

К человеческому сну у древних славян тоже было мистическое отношение — для них сон был почти смертью, ведь во сне человек так же закрывал глаза, становился неподвижен и не слышал ничего вокруг себя. Солнце, садясь каждый день за горизонт тоже умирало-засыпало, и зеркальце, символизирующее солнце, ночью становилось вратами в мир мертвых. А от мертвых славяне не всегда ожидали лишь хорошего. Да, у них существовал культ умерших предков, однако мертвецы не были одинаковыми — были мертвецы «добрые», «свои» и злые — те, кто умер раньше срока не свой смертью. Советский этнограф Дмитрий Константинович Зеленский упоминал о «двух разрядах умерших»: к почитаемым покойникам относились скончавшиеся от старости родители, а к вредным и опасным — «нечистые покойники» — убитые или погибшие от несчастного случая молодыми. Они могли вернуться в дом с погоста и принести несчастье — еще одну смерть, разорение, болезнь или нападение врагов.

Зеркалу — не место в спальне?

Так что у русских было две причины не спать напротив зеркала — в Древней Руси язычники боялись, что через зеркало к ним придет мертвец и нашлет на них беду либо утащит с собой их душу. Недаром возникло и суеверное отношение к разбитому зеркалу — случайность стали трактовать как «умирание» отражения, а разбитое зеркало стало поэтическим символом разбитой души. После крещения Руси, суеверие трансформировалось — стали считать, что через зеркало на человека может смотреть нечистый дух и тоже может наслать кошмары, соблазны или каким-нибудь иным способом негативно воздействовать на спящего. Так что зеркала держали подальше от постели и не ложились спать без молитвы и без крестного знамения — чтоб нечистый не наслал кошмаров и соблазнительных снов.