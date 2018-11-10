Сбывшиеся предсказания Герберта Уэллса

Знаменитый писатель-фантаст настолько точно предсказал некоторые вещи, казавшиеся в его время безумными, а современному человеку привычными, что возникает вопрос: а не изобрел ли он в самом деле машину времени?

Разумеется, перемещения во времени, увы, невозможны, но многие предсказания Уэллса действительно сбылись.

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Его «Человек-невидимка», написанный в 1897 году, до сих пор является предметом споров. Возможно ли на самом деле сделать живое существо невидимым? Конечно, нет. Но учёным удалось создать, например, самолёты, которые невозможно засечь радарами. Кто знает, что будет дальше.

Вспомним и другое знаменитое произведение «Война миров». В романе пришельцы пользуются тепловым оружием для уничтожения противников. А много позднее люди придумали лазер.

Иллюстрация к роману "Война миров"

В том же романе инопланетных захватчиков, которых, казалось, невозможно никак уничтожить, погубила обычная бактерия. В современном мире учёные занимаются разработкой бактериологического оружия.

При жизни Уэллса ещё только планировали поднять в воздух летательные аппараты, а герои писателя уже вовсю перемещались на самолётах. Правда, сам Уэллс не верил в то, что авиация может стать востребованной. Писатель считал, что человеку привычнее находиться ближе к земле.

А вот в развитии автомобилестроения Уэллс был уверен. И предсказывал, что машины будут использовать повсеместно, а поезда уйдут на второй план и будут применяться лишь для транспортировки тяжёлых грузов и массовой перевозки людей.

К сожалению, рассуждения Уэллса в романе «Освобождённый мир» (1914) о возможности создания атомной бомбы тоже нашли свое воплощение в современном мире.

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А ещё писатель очень точно описал преимущества интернета. Например, он был уверен, что в будущем людям не будет нужды ходить по магазинам. Все необходимое, по мнению писателя, можно будет приобрести, не выходя из дома. Правда свои надежды он возлагал на телефон. Но его идеи были «усовершенствованы» посредством интернета.