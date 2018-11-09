Самые шокирующие факты о великом переселении народов

Великим переселением народов назван период грандиозных этнических миграций на рубеже античности и Средних веков. Кульминационным его моментом считается падение Западной Римской империи в конце V века. Среди учёных нет единого мнения относительно ни причин, ни даже хронологических рамок этого явления. Обычно указывают на время между IV и VI вв. н.э. Но некоторые относят к нему первые вторжения германцев (кимвров и тевтонов) в пределы Римской державы в конце II века до н.э., а завершают монгольскими завоеваниями в XIII веке. И всё-таки большинство склоняется к тому, чтобы считать ВПН только те миграции, которые погубили древнюю Римскую империю.

Великое — не самое великое

Великим оно названо с точки зрения древнего Рима. Если же смотреть в масштабе истории всей Евразии, то в ней великие переселения происходили почти непрерывно, и многие были значительнее, чем ВПН. Так, самым грандиозным из известных явилось движение народов III тысячелетия до н.э.из степей Восточной Европы в Западную. По мнению большинства учёных, эта миграция, создавшая культуры шнуровой керамики и боевых топоров, была переселением индоевропейских племён со своей прародины. Она коренным образом изменила этническую картину Европы и, как некоторые считают, разрушила матриархальную цивилизацию древних обитателей этой части света.

Во II тысячелетии до н.э. индоевропейцы переселялись на Балканы, Ближний Восток, в Иран и Индию. Они создали древнегреческую, персидскую и ведическую цивилизации. Всё I тысячелетие до н.э. происходили миграции последовательно сменявших друг друга народов в степях Восточной Европы: киммерийцев, скифов, сарматов, аланов. Причём киммерийцы и скифы доходили до Ближнего Востока и основали там свои царства. В IV-III вв. до н.э. кельты из Центральной Европы расселились по всей Западной Европе и в Британии, в придунайском регионе, дошли даже до Малой Азии и создали там своё государство, а также однажды взяли Рим. Миграции тюркских народов в Европу, начавшиеся переселением гуннов в IV веке, а закончившиеся экспансией турок-османов через тысячу с лишним лет, были не менее крупным этническим движением, перекроившим карту мира.

Кто были эти народы

Этническая принадлежность многих народов, участвовавших в ВПН, до сих пор не может быть установлена с абсолютной точностью. Стереотипное представление, что варвары, разрушившие Рим, были германцами, рушится при более внимательном рассмотрении. Там, совершенно несомненно, участвовали и иранские, и какие-то другие племена, в том числе, вероятно, славянские.

Вызывает споры этническая принадлежность не только гуннов, которые, как считается, сдвинули с места всю эту массу, но также и готов, разрушивших Рим. В описании гуннов античными авторами приводятся такие славянские по происхождению «гуннские» слова как «страва» (в значении пиршество), «мёд» и «квас». Готский автор Иордан называл свой народ гетами, а это имя издревле было известно у одного из крупнейших народов Нижнего Дуная, родственного дакам и фракийцам. Некоторые историки справедливо указывают на близость племенного имени вандалов древнему названию славян — венеды.

Народы не переселялись целиком

По описанию римского историка Аммиана Марцеллина, варвары переселялись целыми племенами — с жёнами, детьми и рабами, с домашним скотом, кибитками, прочим движимым имуществом. Это не были походы только отдельных воинских дружин. Однако современные учёные считают, что эту картину нельзя абсолютизировать. Имело место и то, и другое.

Есть множество свидетельств, что часть переселявшегося племени всегда оставалась на старом месте. Так, после того, как готы в конце IV века двинулись из Северного Причерноморья в пределы Римской империи, часть их никуда не тронулась. Государство готов в Крыму просуществовало до XV века. А ещё какая-то часть готов и вовсе осталась на своей исконной прародине в Скандинавии. Об этом говорит название острова Готланд и то, что его жители вплоть до XVIII века говорили на особом языке, отличном от шведского.

Гунны, пришедшие, как считается, откуда-то из глубин Центральной Азии или Сибири, тоже не всем народом двинулись в Европу. Потому что в это же время, когда полчища Аттилы наводили страх на Римскую империю, другие гунны — «белые» — нападали на Индийскую империю Гуптов. Аланы, как известно, участвовали в ВПН и, вместе с вандалами, основали королевство в Северной Африке, а в 455 году с боем взяли Рим. Но большая часть аланов осталась на Северном Кавказе и дала начало осетинам. Свевы создали своё королевство на северо-западе Испании, но их имя по сей день носит государство совсем в другой части Европы — Швеция.

Такие ли уж варвары

Общераспространённо представление, будто «варвары» и «вандалы», разрушившие Римскую империю, полностью отвечали своим нарицательным наименованиям. Но мы судим о них по описаниям их врагов. А ведь во все времена врагов описывали исчадием ада, отказывали им в принадлежности к роду человеческому. Объективная же картина, вырисовывающаяся из данных археологии и не пристрастных свидетельств современников, совсем другая.

Так, византийский посол к Аттиле Приск встретился там с греком, который эмигрировал к гуннам от великих неправд, царивших в Римской империи, и расхваливал порядки своей новой родины. Сам Аттила отличался чистотой и опрятностью своего одеяния и внешнего вида. Археология показывает, что все земли, с которых происходило движение «варварских» племён, в I-IV вв. отличались высокоразвитой материальной культурой, сложившейся под влиянием римской культуры и копировавшей её образцы.

Да и в военном деле варвары были порой выше легионов выродившегося Рима. Так, в битве при Адрианополе в 378 году, где восточно-римская армия императора Валента была полностью уничтожена армией остготов (сам император погиб), римляне ничего не смогли поделать с бронированной готской конницей, созданной по образцу персидских катафрактариев.

И не зря в это время римляне нанимали варварских вождей и целые их племена себе на службу, чтобы противопоставить другим варварам. Если бы не это, то Империя пала бы намного раньше. Её существование продлили такие «варвары», как франк Стилихон, под чьим командованием имперские войска не раз били готов. Но Стилихона убили по проискам римской знати. Готы лишились своего самого опасного врага и только тогда взяли Рим.

То, что «варвары» грабили римские города, не говорит об их «некультурности», так как грабёж на войне был свойствен цивилизованным народам и в ХХ веке. А вот то, что они при этом освобождали рабов, не может не настроить, скорее, в их пользу. Кроме того, можно учесть, что готы, взявшие Рим, уже почти столетие были христианами, причём христианство они приняли раньше большинства римлян. Ну, а легенда о том, что царя гуннов Аттилу похоронили на дне Дуная, предварительно отведя реку в другое русло, потом пустив её вновь по старому руслу, а рабов, делавших это, перебили, следует отнести к разряду басен — не было в те времена технических возможностей, чтобы перегородить Дунай.