«Подшофе»: что это на самом деле означает

Словом «подшофе» в русском языке принято обозначать подвыпившего, находящегося в лёгком алкогольным опьянении человека. Это слово довольно давно вошло в отечественный лексикон и употребляется не только в разговорной, но и в литературной речи.

Корни

Прекрасно владевшие языком Стендаля дворяне часто практиковали в речи «смесь французского с нижегородским», подразумевая, что в их кругу всем понятна суть беседы, в то время как крестьяне просто воспринимали многие их слова как новые. Изначально «подшофе» было выражением, поскольку писалось раздельно и было шутливым скрещиванием буквально воспроизведённого французского слова «chauffe» и русского предлога «под». На исторической родине «chauffe» в прямом смысле означает «подогретый», однако этот термин имеет ещё и переносное значение «слегка выпивший» или «подогретый алкоголем». В своей метафорической сущности «подшофе» вошло в русский язык и даже упомянуто в толковом словаре Даля, но не стоит считать его просто французским заимствованием. В языке первоисточника «chauffe» не употребляется с предлогом «sous», то есть «под», а это значит, что русский вариант является результатом творения местной среды.

Автор

Придя к выводу, что слово «подшофе» вошло в русский лексикон из разговорной речи, лингвисты предполагают, что его авторами-первоисточниками могли быть французские воспитатели недорослей, иными словами несовершеннолетних дворян ещё не попавших на государственную службу. Одним из таких молодцов был гусар конногвардейского полка Раевский (однофамилец героя 1812 года), который, по мнению писателя Вяземского, был самым активным популяризатором оборота «подшофе». Вообще ему приписывают много неологизмов, например фрамбуаз (framboises — малина) или пропустить за галстук, которые означали то же полупьяное состояние, что и подшофе.

Орфография

Ввиду не ясной этимологии выражения «подшофе» возникла проблема в его кодификации и написании, которое отличалось многообразием: под шафе, под-шафе, под шефе, под шофе, подшефе, подшафе. Поскольку в литературную речь подшофе вошло из живого общения, в котором доминировало типичное для центральной полосы «аканье», то изначально в словарях фигурировали формы с корневой буквой «а». Со временем разночтения относительно гласной в корне были однозначно решены в пользу буквы «о», но остались разногласия касающиеся части «под», которую одни считали предлогом, а другие приставкой. С точки зрения логики, правильнее было бы писать раздельно: «под шофе», ибо предлог «под» в данном выражении означает состояние под воздействием алкоголя, но сегодня единственно верной признана форма слитного наречия подшофе.

Литература «подшофе»

Ярко выраженный экспрессивный характер слова «подшофе» любил использовать в своём творчестве Чехов, которому принадлежит первенство по количеству использования данного фразеологизма в произведениях. Талантливый драматург, без боязни вводя в работы живую речь, делал своих героев понятливее народу, поскольку они говорили с ним на одном языке. Кроме того, «подшофе» находились и некоторые персонажи писателей Писемского, Достоевского, Салтыков-Щедрина, которые с его помощью усиливали юмористический эффект состояния легкого опьянения.