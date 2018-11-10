Для чего славяне всегда закрывали лицо невестам

Обычай закрывать лицо невесте покрывалом, фатой или даже модной современной вуалью уходит корнями в глубокую древность, когда люди были язычниками и считали, что мир вокруг них населен духами, которые могут им навредить. Вся их жизнь и особенно свадебный обряд были связаны с природой, с вращением солнца, со сменой времен года, с жизнью и со смертью, с которой сталкиваться приходилось гораздо чаще, чем сейчас. Свадебный обычай древних славян органично вписывался в их представления о природе, как о жизни, сменяющейся смертью, после которой следует какая-то другая, быть может, видоизмененная жизнь. Так зерно, умирая, превращается в растение, а потом — снова в зерно, чтобы снова умереть.

Умереть и воскреснуть

Свадебный обряд был связан в сознании славян с процессом умирания и воскрешения. Молодая девица навсегда умирала для своей семьи и для родных с тем, чтобы снова «воскреснуть» в семье мужа уже в качестве жены. Для этого ей нужно было символически перейти через страну мертвых, и белые покрывала, которыми в древности окутывали невесту, прежде всего символизировали простыни, в которые заворачивали мертвых. Между прочим, на Востоке и в Азии белый до сих пор считается цветом смерти, а отнюдь не символом чистоты. Сокрытие лица и всего тела невесты несло и защитные функции. Ведь она, как бы умерев, становилась беззащитной перед злыми духами, которые могли при желании навредить её душе и телу, утащить в страну мертвых слишком далеко, и оттуда невеста уже не смогла бы найти дорогу домой. Поэтому её лицо и тело покрывали не просто фатой, а покрывалом, украшенным различными ритуальными узорами. Среди них были не только орнаменты, пробуждающие в будущей жене жизненные силы и плодородие, но и узоры, которым приписывались охранные свойства. Подобные же свойства несли различные украшения — обереги и амулеты, которые одевали на шею девушке, на руки и на голову. Покрывало скрывало лицо славянской невесты вплоть до того момента, пока она не переступала через порог дома мужа, и только там он имел право открыть её лицо, как бы символизируя этим рождение женщины в качестве его жены.

Чтоб не сглазили

Поскольку люди, чей статус находился в переходе от одного состояния в другое, считались более слабыми, покрывало невесты несло и защитные функции от живых. Оно было обязано было защитить невесту от завистливых взглядов подружек, соперников мужа, колдунов, к которым те могли обратиться, чтобы навести на невесту порчу, и просто людей, завидующих её красоте и молодости. Считалось, что если покрывало упадет с головы невесты, то молодой женщине не миновать несчастья и болезней.

Чтоб невеста не убила взглядом

Интересное трактование обычая закрывать лицо невесте дает этнолингвист Мария Владимировна Ясинская. В своем труде «Глаза и зрение в языке и традиционной народной культуре славян» указывает, что у восточных славян существовало поверье, по которому невеста может своим взглядом иссушить или сжечь посевы, сглазить и даже ненароком убить другого человека. Особенно такие возможности переписывались «нечестной» невесте, то есть, той невесте, которая уже блудодействовала. Верили, что ее взгляд может вызвать бурю, град, неурожай и падеж скота. Поэтому к свадебному наряду предъявляли требование закрывать невесте глаза и вообще все лицо, чтобы она ни на кого не посмотрела. Поверье было связано с сакрализацией головы и зрения у древних славян. Очевидно, они считали, что активное рассматривание какого-либо объекта делает этот объект в какой-то мере собственностью глядящего на него человека. А значит, он может сотворить с этой собственностью как благо, так и зло. Например, под Брянском девушки, желавшие поправиться, смотрели на квашню, и считалось, что взглядом они как бы вбирают в себя ее пышность. В Сербии, кто хотел быть румяным, смотрел через венок на солнце, а если парень смотрел через свадебный калач на девушку, то они обязательно должны были пожениться. Беременной женщине по этой же причине запрещалось смотреть на уродов и больных Возможно, связано это поверье было и с переходным состоянием — ведь через глаза человека, который одной ногой как бы стоит в мире мертвых, мог посмотреть и нечистый дух.

Фата — от иудеев