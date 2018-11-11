С какими травами опасно пить чай

Травяной чай полезен для здоровья, приятен на вкус и обычно стоит недорого. Поэтому данный напиток весьма популярен у россиян. Часто сбором трав для чая люди занимаются самостоятельно. Между тем некоторые привычные растения всё-таки не стоит использовать для заварки, если в этом нет крайней необходимости или они не рекомендованы фитотерапевтом.

Перечная мята

Это известное растение входит в состав почти любого травяного чая и тому есть причины. Листья мяты ароматны, они обладают антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Но при этом частое употребление чая с мятой может нанести урон организму. Учёные давно определили, что листья перечной мяты влияют на усиление сокращений матки и повышают её тонус, а это очень мешает зачатию ребенка. Мята также понижает давление, а никак не нормализует его, поэтому при обычном или пониженном артериальном давлении чай с ней вызовет головокружение, тошноту и слабость. А ещё перечная мята усиливает аппетит. Тем, кто следит за своей фигурой, вовсе не стоит добавлять её в напитки.

Зверобой

Эту траву часто заваривают при простудных заболеваниях, отвар на её основе успешно лечит гастрит, колит, помогает при метеоризме, изжоге и пониженной кислотности желудка. Но каждый день добавлять зверобой в чай не стоит. Он вызовет аллергию, на коже появятся раздражения, напоминающие крапивницу. Настойка из этого растения повышает артериальное давление, а у мужчин после её употребления наступает временная половая дисфункция. Но главная опасность чая из зверобоя заключается в том, что он моментально выводит из организма все поступающие в него химические элементы и соединения. А ведь это могут быть лекарства, необходимые для здоровья. К тому же такой напиток получается не самым приятным на вкус.

Чистотел

Сок чистотела используют не только наружно, но и заваривают для питья, что хорошо помогает при гайморите, артрите, ревматизме и простудных заболеваниях. Отвар растения оказывает очищающее действие при заболеваниях печени, желчевыводящих путей и желчнокаменной болезни. Однако регулярное употребление чистотела внутрь приводит к понижению артериального давления, к раздражению и воспалению слизистых оболочек желудка и кишечника, что проявляется в виде рвоты, диареи, а в случае имеющихся геморроидальных шишек провоцирует кишечные кровотечения. Употребление чая с чистотелом даже в течении нескольких дней может вызвать в организме алкалоидное отравление, чреватое потерей сознания и и появлением галлюцинаций. Эту траву желательно заваривать в чай только по рекомендации врача и строго с учетом установленной им дозировки.

Что заваривали в качестве чая на Руси

На Руси до появления чая из Китая настаивали свои, местные растения и их весьма много. Самой популярной травой в этом смысле был и остается иван-чай. Его пили вечером, специально для снятие напряжение и усталости, сок растения имеет анальгетические свойства и снимает головную, зубную боль, а еще кормящим матерям он стимулирует выработку молока и обогащает его витаминами. К тому же издревле иван-чай считается полезным для «мужского здоровья». Каждое лето в июне-июле русские женщины собирали в лесах соцветия липы и затем сушили. В осенне-зимние холода этот сбор заваривали и пили, чтобы согреться и не заболеть после тяжелой работы на открытом воздухе в дождь, снег и промозглую, ветреную погоду. Для уже простывших людей на Руси заваривали чай с мелиссой, в народе ее называли мяточником или пчельником, поскольку для пчел она является медоносной травой. Употребление чая с мелиссой снимает все бронхиальные, астматические проявления и воспаления, а также головную боль, успокаивает и нормализует сон. Западные славяне исстари заваривали мелиссу с майораном и пили такой чай, чтобы улучшить память. Для русских мужчин, занимавшихся тяжелым физическим трудом — солдат, крестьян, бурлаков и поморников самых распространенным напитком был отвар чаги. Эти наросты на березах срезали, высушивали, измельчали и заваривали. Черный, густой чай из чаги придает сил, предотвращает воспаления и даже препятствует возникновению опухолей, что уже научно доказано. Все эти дары природы в качестве чаев можно использовать и сегодня, чтобы поддержать свое здоровье.