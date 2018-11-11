Самые шокирующие факты о Первой мировой войне

Первая мировая война не так известна, как Вторая мировая, тем не менее она вписала в историю ряд запоминающихся страниц. Не только боевых, но и тыловых.

Пионер пластической хирургии

Не так давно в Великобритании были опубликованы снимки солдата времен Первой мировой войны. На одном из них сплошное кровавое месиво вместо лица, на другом — лицо, приобретшее человеческие черты благодаря руке хирурга. Как оказалось, на фотографиях изображен матрос британских ВМС Вальтер Ио, получивший в ходе боевых действий тяжелейшие ожоги.

На фронтах Первой мировой ранения от пуль и штыков все чаще уступали место ожоговым травмам, полученным преимущественно от разрыва шрапнели. Лондонский хирург Георг Жиллис, наблюдая многочисленных пациентов с обезображенными лицами, решил оказать им посильную помощь. Он взялся реконструировать лицо с помощью кожи, заимствованной с других участков тела.

В случае Вальтера Ио Жиллис использовал лоскутные фрагменты, сформированные на плечах, груди и шее пациента. В общей сложности хирургу удалось вернуть человеческий облик более чем 2000 британским солдатам. Его работа по приживлению кожи стала прорывом в медицине, а самого новатора справедливо называют отцом пластической хирургии.

По-живому

С началом Первой мировой войны полевые госпитали и медсанчасти русской армии остались без германских наркотикосодержащих препаратов, применяемых для местной анестезии. Увы, но развитой фармакологической промышленности в России на тот момент не было, хотя российское лекарственное сырье на фабрики Германии поставлялось исправно.

Наркоз на медицинских складах очень быстро заканчивались, и хирургам в полевых условиях зачастую приходилось резать по-живому. Страдания несчастным немного облегчали 100 грамм спиртного, однако это мало спасало от невыносимой боли при ампутации рук или ног. Конечно, в госпиталях медики использовали и общий наркоз, к примеру, хлороформ, однако он подходил не для всех операций, обладал рядом побочных действий, но главное, не годился как обезболивающее в послеоперационный период.

И российские чиновники начали действовать. 14 мая 1915 года состоялось заседание при Департаменте земледелия МВД Российской империи, на котором было принято решение о целесообразности возделывания мака для нужд фронтовых госпиталей. Однако эта задача начала реализовываться лишь к началу следующего года.

Двенадцатилетний солдат

Самым молодым солдатом, который сражался на полях Первой мировой войны, принято считать двенадцатилетнего британского подростка Сидни Льюиса. То, что на Первую мировую пошло множество молодых ребят не достигших 18 лет, известно, но Льюис стал явлением из ряда вон выходящим.

Сидни был зачислен в Восточный Суррейский полк в августе 1915 года, а в следующем году он смог принять участие в одном из крупнейших противостояний Первой мировой — битве на Сомме, длившейся почти пять месяцев, в ходе которой было убито и ранено свыше миллиона человек. Подростку удалось довоеваться до июня 1918 года: Битва при Белло Вуд стала завершающим этапом его эпопеи на Первой мировой.

В тыл Сидни Льюис вернулся по совершенно банальной причине. Его мать прислала в военное ведомство свидетельство о рождении, и ее сына незамедлительно отправили домой. Как же двенадцатилетнему подростку удалось обмануть командиров? Вероятно, Сидни с ростом в 5,91 футов (1,80 м) выглядел намного старше своих лет.

Смертоносный взрыв

7 июня 1917 года в бельгийском городке Мессин был зафиксирован самый смертоносный неядерный взрыв в мировой истории. В этот день британское командование одним махом срезало выступ, образованный частями германской армии. Правда, для этого в течение 15 месяцев порядка 20 тысяч британских солдат по ночам копали тоннели в сторону германских позиций. Наиболее протяженный из них достигал 650 метров.

В самом конце подкопов на глубине до 50 метров было оборудовано 25 камер, в которые заложили в общей сложности 542 тонны взрывчатки. Однако в час икс шесть зарядов все же не сработали, правда и оставшихся хватило, чтобы полностью стереть с лица земли немецкие укрепления. В тот роковой день жертвами британской атаки стали, по меньшей мере, 10 000 немецких военных, свыше 7 тысяч попали в плен.

С надеждой на лучшее

На европейском театре военных действий Перовой мировой, оказывается, находилось около 140 тысяч китайцев. Правда, непосредственного участия в боях они не принимали. Поскольку Китай изначально не был воюющей стороной, ее гражданам не разрешалось каким-либо образом вовлекаться в военный конфликт. Однако после того как 14 августа 1917 года Китай объявил войну Австрии и Германии, правительство Поднебесной дало добро на вербовку, и толпы китайцев в надежде на заработок и лучшие условия жизни хлынули в Европу.

Французское и британское правительства, чтобы разгрузить своих солдат, нанимали китайцев для строительства складов, казарм, оборонительных укреплений, а также для разгрузки судов и ремонта дорог. Но некоторым повезло меньше — их отправляли на разминирование полей, толком не разъяснив технологию процесса. Общие китайские потери на этой войне составили около 10 000 человек, большая часть из них умерла вследствие болезней.

Фальшивый Париж

Чтобы ввести германских летчиков в заблуждение и обезопасить свою столицу французы с самого начала Первой мировой войны в 24 километрах к северо-западу от центра города стали строить поддельный Париж. Сходство месторасположению должна была придать все та же река Сена.

В течение нескольких лет там появились выполненные из дерева Эйфелева башня, Триумфальная арка, Парижская опера и даже отдельные промышленные районы. В то время самолеты не были оснащены радарами, а поэтому немецкие летчики вполне могли купиться на уловку. Только вот незадача. Когда фальшивый город был достроен, закончилась Первая мировая война.