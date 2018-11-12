Зачем просят открыть шторки иллюминаторов в самолете

Иногда пассажиров самолетов приводят в недоумение некоторые правила, которых необходимо придерживаться на борту. Однако это вовсе не прихоть команды авиалайнера, все эти мелочи в определенный момент могут спасти вам жизнь.

Привести спинки кресел в вертикальное положение, пристегнуться, не вставать со своих мест при взлете и посадке… Эти требования вполне логичны и вопросов не вызывают. А вот для чего стюардессы просят открыть шторки иллюминатора, для многих остается загадкой.

Такое требование является частью подготовки экипажем кабины самолета к возможным аварийным ситуациям во время взлета и посадки самолета. Ведь именно эти этапы полета считаются наиболее опасными.

Во-первых, глаза пассажиров должны привыкнуть к смене освещения, чтобы в случае непредвиденной ситуации и, например, эвакуации люди могли быстрее адаптироваться к обстановке.

Во-вторых, пассажиры и члены экипажа могут видеть происходящее за бортом, чтобы в случае возникновения внештатной ситуации быстрее сориентироваться и принять меры по обеспечению безопасности. С другой стороны, если самолету пришлось совершить аварийную посадку, спасатели смогут увидеть, что происходит внутри авиалайнера и действовать максимально эффективно.

И, наконец, в-третьих, при жесткой посадке пластиковая шторка может просто расколоться и поранить осколками пассажира, сидящего возле иллюминатора.