Зачем Сталин сделал платным образование в СССР

Бесплатное, доступное для всех образование является одним из основных достоинств Советской власти, как в глазах ее сторонников, так и противников. Однако в свое время активно распространяли информацию, о том, что даже в СССР было платное образование, введенное при Сталине.

Это вызвало яростные споры, при которых многие положительно относящиеся к Сталину и СССР граждане, активно отрицали сам факт подобного. Однако как показывает анализ исторических источников, при Сталине, в 1940 году действительно было установлена частичная платность обучения.

Постановление № 638

Речь идет о вполне официальном решении руководства СССР, подписанном Председателем Совета Народных комиссаров (СНК) В. Молотовым. Постановление № 638 «Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка начисления стипендий» вышло в октябре 1940 года, незадолго до войны и было отменено Постановлением Совета Министров СССР в июне 1956 года.

Согласно этому решению правительства СССР, в 8,9 и 10 классах средних школ (а также техникумов, училищ и других средних учебных заведений) и ВУЗов была введена плата за обучение. Для школ и техникумов эта плата составляла в большинстве городов и сел — 150 рублей в год, для Москвы и Ленинграда, столиц ССР — 200 рублей. Для ВУЗов столичных городов (и Ленинграда) — 400 рублей в год, для остальных ВУЗов — 300 рублей.

Причины введения платы за обучение

Причины подобного решения, учитывая, что до этого советская власть ударными темпами проводила политику распространения всеобщего образования, просвещения и грамотности для населения СССР, были весьма прозаичны и изложены в самом Постановлении.

Хотя для того, чтобы понять истинный смысл решения, нужно взглянуть на его исторический контекст. СНК в своем решении прямо указывает, что в связи с возросшим уровнем благосостояния граждан СССР и одновременно с высокими расходами на строительство, на непрекращающееся развитие огромной сети высших и средних учебных заведений, советское государство решило возложить часть расходов и на самих граждан.

На деле это означает, что достигнув определенного, очень высокого по сравнению с послереволюционными годами уровня образования и грамотности среди населения, совершив грандиозный рывок в развитии промышленности, науки и образования непосредственно перед войной, СССР слишком сильно потратился на эту беспрецедентную модернизацию всей страны.

Руководство страны, по всей видимости, ясно осознавая, что необходимый для подготовки к войне и индустриализации уровень образования советских граждан достигнут, выращен огромный слой советской интеллигенции, способной обеспечить нужды страны, решило сэкономить средства на дальнейшее ударное развитие образовательной системы, направив их на текущие нужды. А текущие нужды СССР в 1940 году, означали подготовку страны к неизбежной большой войне.

Это был более, чем оправданный шаг для достаточно бедного государства, напрягавшего все силы и ресурсы для выживания. В своем рывке 1930-х годов СССР достиг определенного уровня развития системы образования, обеспечивавшего текущие прагматические потребности выживания страны и дальнейшее развитие этой системы исключительно за счет государства, проходило по части скорее «излишков», на которые в тех условиях не было ресурсов.

Посильная ноша для населения

По итогам этого решения и последующей трагедии Великой Отечественной войны произошло некоторое торможение ударных темпов распространения общедоступного образования. Надо отметить, что оно было временным, и отказ от мер по введению платного обучения произошел сразу же после окончания войны и послевоенного периода восстановления страны.

Как только оправившееся государство могло позволить себе развитие отраслей, связанных не только с потребностями текущего выживания, оно сразу же это сделало. При этом нужно понимать, что платное образование с 1940 по 1956 годы не было аналогом отсекающего от образовательных услуг и знаний европейского платного, элитарного высшего и среднего образования.

Как указывают историки и исследователи советского периода, сумма в 150 рублей в год для школ и средних учебных заведений и 300 рублей в год для ВУЗов большинства городов и сел страны не была чем-то неподъемным.

Историки сообщают, что средняя зарплата рабочего в 1940 году составляла 300-350 рублей в месяц. Тогда как суммы в 300-400 рублей за обучение в ВУЗах, предназначались на годовое обучение. Даже если указанная средняя зарплата, так или иначе, завышена, и в реальности рядовой рабочий или крестьянин мог получать всего 200 или даже 100 рублей в месяц, все равно, указанные цены за обучение не выглядят неподъемными.

Да, для населения бедной страны эти деньги были совсем не лишним, и далеко не все семьи имели хорошие зарплаты. К примеру, для крестьянства эти меры действительно создавали серьезные проблемы в социальной мобильности. Однако, тут надо понимать, что советская власть сознательно долгое время сдерживала возможности горизонтальной мобильности жителей сел, удерживая их в колхозах.

При этом введение платы не отсекало некоторых других путей получения бесплатного образования, например, в военных учебных заведениях, и в течение всего периода «сталинского платного образования», несмотря на войну и послевоенное восстановление, происходило развитие образовательной системы страны.

Объективно, безотносительно политических оценок советской власти, введение платного образования в тяжелейших условиях было абсолютно оправдано и не стало непреодолимым барьером, разделяющим разные слои населения по уровню дохода в вопросе получения образовательных услуг.

Надо отметить, что несмотря на мифы, во многом сформированные пропагандой, по-настоящему социальное государство в СССР было построено далеко не сразу, что в тех исторических условиях было совершенно естественно. На пути к достаточно сытой и спокойной жизни советского гражданина 1960-1970 годов, СССР прошел периоды лишений и самоограничений. Чуть больше 15 лет платного образования были далеко не самой суровой мерой в эти годы мобилизации и аскетизма.