3 народа России, которые переселились в Турцию

Причины, по которым народы России переселялись в Турцию, были разными: одни считали, что эта страна ближе к Мекке и хотели жить среди единоверцев, другие искали лучшей доли, третьи бежали от притеснений.

Судьба добровольных и вынужденных эмигрантов была разной: кто-то погибал от голода и холода в дороге, кто-то, помыкавшись и не выдержав притеснений Порты, возвращался обратно в Россию, а кому-то улыбалась удача — и он обживался на выделенных османами земельных наделах в Анатолии.

Некрасовцы

Среди вернувшихся были донские казаки — некрасовцы, которые переселились на земли Османской империи еще в 1740 году.

Даже в XVIII веке житье на Дону было вольным, и фраза «С Дона выдачи нет» воспринималась буквально: на Дон, к казакам, бежали крестьяне с севера России, обретая там свободу. Но в 1707 году Петр I решил покончить с таким обычаем и подписал указ о непременном розыске беглецов на Дону и возвращении их помещикам, что положило начало конфликту властей и казачества.

Вспыхнул бунт, предводителем которого стал атаман Кондратий Булавин. Восстание было жесточайшим образом подавлено: атамана убили, а Войско Донское было вынуждено принести Петру присягу в верности. Однако часть казаков с атаманом Игнатом Некрасовым (около 8 000 человек) уцелела даже после столкновения с армией и, спасаясь от преследования, ушла за Кубань, на территорию Крымского ханства, которое находилось в ту пору под протекторатом османов. Там казаки приняли крымское подданство и какое-то время жили вместе со старообрядцами, а затем расселились по Тамани, основав несколько станиц.

Но когда императрица Анна Иоановна снарядила экспедицию, главной целью которой было вернуть некрасовцев в Россию, те дружно ушли сначала на Дунай, во владения Турции (так пишет историк казачества Иван Анцупов в работе «Казаки и военные переселенцы на Днестре и Буге в конце XVIII — начале XIX века»), а потом под напором приезжавших туда запорожских казаков перебрались на побережье Эгейского моря в восточной Фракии и в азиатскую Турцию — на озеро Майнос. Несмотря на то что сначала Порта дала казакам все те привилегии, которыми они пользовались в Крымском ханстве, вскоре турки стали притеснять иноверцев — отнимали наделы, повышали размер подати, заставляли служить в армии.

В 1911 году перед Первой мировой какое-то количество некрасовцев вернулось в Россию, где им было разрешено поселиться в Грузии. Оставшиеся 1 500 человек возвратились на родину только в 1962 году. В СССР их поселили в Ставропольском крае, они, как и все, работали в колхозах, но не стеснялись нательных крестов и ходили в церковь. Некрасовцы переняли у турок множество традиций: блюда турецкой кухни, турецкую музыку и даже восточные сказки.

Горцы-мухаджиры

В XIX веке из-за длительной Кавказской войны и притеснений со стороны русской армии и правительства не жалеющие покорятся горцы стали массово уезжать в Турцию, становясь мухаджирами — переселенцами, которые покидали свою страну по соображениям веры. Движение это было поддержано Россией, Турцией и Великобританией, однако не все мусульмане сумели достичь обещанных анатолийских земель.

С российской стороны эмиграция финансировалась властями: горцев кормили и перевозили за казенный счет. По официальным данным, на Кавказе в это время проживали 1 992 000 мусульман, из них в Турцию уехали 493 194 человека, что составило 1/11 часть от всего населения Кавказа (об этом пишет российский востоковед Адольф Береже). Выяснить точное количество переселенцев нет никакой возможности, так как даже сам Береже считал, что цифры преувеличены, поскольку чиновники могли наживаться на переселенцах.

Всего по его подсчетам в Турцию были перевезены: примерно 23 730 джигетов, населявших берег Черного моря севернее Абхазии (они делились на псху, ачхипсоу и цандрипш — каждый народ жил в долине своей реки); больше 100 000 весьма воинственных убыхов, которые жили на восточном берегу Черного моря и делились на убыхов, саше и вардане; более 200 000 больших и малых шапсугов (устье Kубани); около 80 000 натухайцев; 30 000 абадзехов, обитавших в долине реки Белой; около 10 000 бжедухов, живших на левом берегу Кубани; 30 00 башильбаевцев, тамовцев, кизылбековцев и шегиреевцев; 30 650 кубанских ногайцев, а также баговцы, егерукаевцы, темиргоевцы и бесленеевцы.

Цифры эти неточны, так как в ведомостях количество переселенцев то и дело повторяется, и нельзя сказать, где ошибка, а где верные данные.

Чеченцы

Переселение чеченцев началось в 1865 году — тогда Россию решили покинуть 22 490 человек (газета «Вечерний Грозный», статья «Как чеченцев переселили в Турцию»). Всего же за два года в Османскую империю прибыли 28 партий переселенцев, что составило почти половину чечено-ингушского народа. В полном составе ушли в Турцию карабулаки (6 187 человек). Люди искали лучшей доли, но судьба и турецкие власти распорядились по-своему: Порта расселила чеченцев на каменистой равнине в Гельском и Альбостанском санджаках, в Диарбекирском вилайете и не позволила им уйти с этих мест.

Помощь турецкого правительства оказывалась по большей части в карманах чиновников. Начались голод и болезни, из-за которых число переселенцев сократилось на 20%, еще 10% погибли в столкновениях с турецкой армией. Оставшиеся стали тайно расселяться по Турции, а около 2 600 чеченцев решили вернуться в Россию.

Однако на границе путь им преградили войска Порты. Несмотря на это, чеченцы отдельными группами нелегально бежали в Россию и были вынуждены селиться в любом месте Кавказа, потеряв все и не имея надежды получить землю. Всего на родину вернулись 5 857 чеченцев.

Часть чеченцев осталась в Турции, другая — переехала еще дальше, в Сирию, где расселилась в районе Голанских высот, а третья — осела в Иордании, основав там несколько городов. Оставшаяся в Турции чеченская диаспора потеряла людей в войне Турции с Францией. По данным 2002 года, она насчитывает около 25 000 чеченцев.