Какие народы могут быть прародителями русских

Русские — один из самых многочисленных народов Земли, однако насчет того, какой народ может считаться его прародителем ученые до сих пор спорят. Очевидно одно: русские корни древнее, чем это предполагала официальная история.

Норманны

Норманнская теория происхождения русской нации — большей частью плод стараний шведской историографии, идеи которой подхватила российская наука XVIII-XIX столетий. Так, шведский писатель XVI века Олаус Магнус в своем труде «История северных народов» норманнами называл не только жителей Скандинавии, но и население к югу от Балтийского моря, в том числе, литовцев и русских. Хронист Хенрик Бреннер и вовсе был уверен, что русские произошли от шведов. Слово «Русь» он связывал с финским наименованием шведов «rotzalainen», которое в свою очередь произошло от «Руслагена» — названия прибрежных районов исторической провинции Швеции Уппланд. Немецкий историк Людвиг Шлёцер выражал мнение, что отсчет «русского бытия» следует вести от призвания варягов. Ему вторит Карл Маркс , отмечая, что в результате завоевательного похода Рюриковичей «победители и побеждённые слились воедино в России быстрее, нежели в других областях, завоёванных скандинавскими варварами». Впрочем, кандидат исторических наук Лидия Грот скептически настроена к норманнской теории, считая, что шведская историографическая традиция — это доведенные до абсурда «исторические фантазии».

Венеды

Историк Борис Рыбаков, ссылаясь на античные источники, выражал мнение, что славяне под именем венедов появились примерно в I веке нашей эры в результате «соприкосновения римлян с племенами южной Прибалтики». Действительно, многие латинские авторы VII — VIII вв. под славянами и венедами подразумевали один и тот же народ. Однако некоторые источники позволяют предположить, что венеды были прямыми предками русских. В языке финских народов сохранилась память о венедах, которые всегда отождествлялись с русскими. В частности, финское «Venäläinen» переводится как русский, карельское «Veneä» — как Русь, а эстонское «Venemaa» — это Россия. Писатель Сергей Ершов убежден, что венеды это и есть русы: славянами их стали называть на 400-500 лет позже возникновения этнонима «Русь» — в VI-VII вв. н. э. «Венеды-русы», по словам писателя, заселяли всю территорию современной Польши, вплоть до устья Эльбы, а на юге их земли занимали пределы будущей Киевской Руси. К III столетию русы стали постепенно «отпочковываться» от венедов, формируя свой собственный язык. Словацкий ученый Павел Шафраник в этом протославянском языке находит термин «руса», означавший, по его мнению, реку. «Это коренное славянское слово, как общее существительное имя, уже осталось в употреблении только у одних русских в слове русло», — заключает ученый.

Этруски

Историков давно волнует судьба этрусков, которые к середине I века до н. э. практически полностью исчезают из культуры Рима. Неужели богатейшее наследие этрусков кануло в лету? Свидетельства, обнаруженные при раскопках древней Этрурии, позволяют говорить, что нет. Характер захоронений, имена этрусков, их традиции обнаруживают общие корни с культурой славян. Российский ученый Егор Классен еще в XIX веке для перевода этрусских надписей предложил использовать древнерусский язык. Только с 1980-х гг. лингвисты продолжили начинания российского исследователя. С этого времени и появилась версия, в которой этруски стали считаться протославянами. Философ и политолог Александр Дугин не уходит в лингвистические дебри и слово «этруск» понимает буквально — «это русский». Далее он проводит символические параллели, в которых находит общее между капитолийской волчицей, вскормившей основателей Рима и серым волком из русских сказок, спасшим заблудившихся в лесу детей. По Дугину этруски дали начало двум ветвям — тюркскому и русскому народам. В качестве доказательств он называет тысячелетнее совместное проживание двух народов в составе Золотой Орды, Российской империи и СССР.

Усуни

Не менее любопытна версия о сибирских корнях русского народа. Так, историк Николай Новгородов считает, что русские были известны древним китайцам с «дохристовых времен» под именем «усуни». По этой версии усуни со временем переселились из Сибири на запад и стали упоминаться китайцами как «орусы». Китайские историки в доказательство родства южносибирского народа «усуни» и русских ссылаются на описания своих соседей, почерпнутых из древних источников. В одной из характеристик «они люди с голубыми впалыми глазами, выдающимся носом, желтой (рыжей) курчавой бородой, с длинным телом; много силы, но любят поспать и, когда спят, не сразу просыпаются». Отметим, что арабские ученые X — XII вв. выделяли три Древние Руси — Куявию, Славию и Артанию. Если Куявия западноевропейскими и российскими историками отождествлялась с Киевской Русью, Славия — с Новгородской Русью, то о локализации Артании не было единого мнения. Новгородов предложил ее искать в Сибири. В частности, он ссылается на упоминание в арабских источниках черных соболей, которые в то время обитали только в Сибири. Также на некоторых средневековых географических картах область с названием Арса (Арта) помещена на территории современного Алтая в районе Телецкого озера.

Скифы

Большая и могущественная народность — скифы — растворилась в истории внезапно: к IV веку нашей эры ее упоминание исчезает из летописей. Однако раскопки советских археологов, проведенные на Днепре, Буге, Днестре, Дону и Кубани показали, что скифы никуда не исчезали, а просто стали частью другой культурной эпохи. В свое время Ломоносов писал, что среди «древних родоначальников нынешнего российского народа скифы не последнюю часть составляют». Точку зрения великого ученого разделяют и многие современные историки. В частности, специалист в области исторической антропологии Валерий Алексеев отмечал, что физическим предшественником русского типа является скифо-сарматская ветвь. Сходство русских и скифов можно увидеть на сохранившихся изображениях, а также по описаниям хронистов. Внешний вид скифов характеризовался довольно высоким ростом, стройным и крепким телосложением, светлыми глазами и волосами русого оттенка. Историк и археолог Павел Шульц дополняет картину скифско-русской идентичности, отмечая, что «в жилых помещениях скифской столицы Крыма — Неаполя — находили красивые пластинки из резной кости, которые живо напоминают по своему характеру русскую резьбу по дереву».

«Русский каганат»