Какие народы могут быть прародителями русских 

Русские — один из самых многочисленных народов Земли, однако насчет того, какой народ может считаться его прародителем ученые до сих пор спорят. Очевидно одно: русские корни древнее, чем это предполагала официальная история.
Норманны
Норманнская теория происхождения русской нации — большей частью плод стараний шведской историографии, идеи которой подхватила российская наука XVIII-XIX столетий. Так, шведский писатель XVI века Олаус Магнус в своем труде «История северных народов» норманнами называл не только жителей Скандинавии, но и население к югу от Балтийского моря, в том числе, литовцев и русских. Хронист Хенрик Бреннер и вовсе был уверен, что русские произошли от шведов. Слово «Русь» он связывал с финским наименованием шведов «rotzalainen», которое в свою очередь произошло от «Руслагена» — названия прибрежных районов исторической провинции Швеции Уппланд. Немецкий историк Людвиг Шлёцер выражал мнение, что отсчет «русского бытия» следует вести от призвания варягов. Ему вторит Карл Маркс, отмечая, что в результате завоевательного похода Рюриковичей «победители и побеждённые слились воедино в России быстрее, нежели в других областях, завоёванных скандинавскими варварами». Впрочем, кандидат исторических наук Лидия Грот скептически настроена к норманнской теории, считая, что шведская историографическая традиция — это доведенные до абсурда «исторические фантазии».
Венеды
Историк Борис Рыбаков, ссылаясь на античные источники, выражал мнение, что славяне под именем венедов появились примерно в I веке нашей эры в результате «соприкосновения римлян с племенами южной Прибалтики». Действительно, многие латинские авторы VII — VIII вв. под славянами и венедами подразумевали один и тот же народ. Однако некоторые источники позволяют предположить, что венеды были прямыми предками русских. В языке финских народов сохранилась память о венедах, которые всегда отождествлялись с русскими. В частности, финское «Venäläinen» переводится как русский, карельское «Veneä» — как Русь, а эстонское «Venemaa» — это Россия. Писатель Сергей Ершов убежден, что венеды это и есть русы: славянами их стали называть на 400-500 лет позже возникновения этнонима «Русь» — в VI-VII вв. н. э. «Венеды-русы», по словам писателя, заселяли всю территорию современной Польши, вплоть до устья Эльбы, а на юге их земли занимали пределы будущей Киевской Руси. К III столетию русы стали постепенно «отпочковываться» от венедов, формируя свой собственный язык. Словацкий ученый Павел Шафраник в этом протославянском языке находит термин «руса», означавший, по его мнению, реку. «Это коренное славянское слово, как общее существительное имя, уже осталось в употреблении только у одних русских в слове русло», — заключает ученый.
Этруски
Историков давно волнует судьба этрусков, которые к середине I века до н. э. практически полностью исчезают из культуры Рима. Неужели богатейшее наследие этрусков кануло в лету? Свидетельства, обнаруженные при раскопках древней Этрурии, позволяют говорить, что нет. Характер захоронений, имена этрусков, их традиции обнаруживают общие корни с культурой славян. Российский ученый Егор Классен еще в XIX веке для перевода этрусских надписей предложил использовать древнерусский язык. Только с 1980-х гг. лингвисты продолжили начинания российского исследователя. С этого времени и появилась версия, в которой этруски стали считаться протославянами. Философ и политолог Александр Дугин не уходит в лингвистические дебри и слово «этруск» понимает буквально — «это русский». Далее он проводит символические параллели, в которых находит общее между капитолийской волчицей, вскормившей основателей Рима и серым волком из русских сказок, спасшим заблудившихся в лесу детей. По Дугину этруски дали начало двум ветвям — тюркскому и русскому народам. В качестве доказательств он называет тысячелетнее совместное проживание двух народов в составе Золотой Орды, Российской империи и СССР.
Усуни
Не менее любопытна версия о сибирских корнях русского народа. Так, историк Николай Новгородов считает, что русские были известны древним китайцам с «дохристовых времен» под именем «усуни». По этой версии усуни со временем переселились из Сибири на запад и стали упоминаться китайцами как «орусы». Китайские историки в доказательство родства южносибирского народа «усуни» и русских ссылаются на описания своих соседей, почерпнутых из древних источников. В одной из характеристик «они люди с голубыми впалыми глазами, выдающимся носом, желтой (рыжей) курчавой бородой, с длинным телом; много силы, но любят поспать и, когда спят, не сразу просыпаются». Отметим, что арабские ученые X — XII вв. выделяли три Древние Руси — Куявию, Славию и Артанию. Если Куявия западноевропейскими и российскими историками отождествлялась с Киевской Русью, Славия — с Новгородской Русью, то о локализации Артании не было единого мнения. Новгородов предложил ее искать в Сибири. В частности, он ссылается на упоминание в арабских источниках черных соболей, которые в то время обитали только в Сибири. Также на некоторых средневековых географических картах область с названием Арса (Арта) помещена на территории современного Алтая в районе Телецкого озера.
Скифы
Большая и могущественная народность — скифы — растворилась в истории внезапно: к IV веку нашей эры ее упоминание исчезает из летописей. Однако раскопки советских археологов, проведенные на Днепре, Буге, Днестре, Дону и Кубани показали, что скифы никуда не исчезали, а просто стали частью другой культурной эпохи. В свое время Ломоносов писал, что среди «древних родоначальников нынешнего российского народа скифы не последнюю часть составляют». Точку зрения великого ученого разделяют и многие современные историки. В частности, специалист в области исторической антропологии Валерий Алексеев отмечал, что физическим предшественником русского типа является скифо-сарматская ветвь. Сходство русских и скифов можно увидеть на сохранившихся изображениях, а также по описаниям хронистов. Внешний вид скифов характеризовался довольно высоким ростом, стройным и крепким телосложением, светлыми глазами и волосами русого оттенка. Историк и археолог Павел Шульц дополняет картину скифско-русской идентичности, отмечая, что «в жилых помещениях скифской столицы Крыма — Неаполя — находили красивые пластинки из резной кости, которые живо напоминают по своему характеру русскую резьбу по дереву».
«Русский каганат»
Писатели Сергей Бунтовский и Максим Калашников высказывают мысль, что прародиной русского этноса был так называемый «Русский каганат», где ассимилировались представители разных народов. По их мнению, археологические свидетельства представляют цивилизацию древнего каганата, как смесь культур славян, тюрков и аланов. Исследователи предполагают, что благодаря преобладанию аланов с VI по VIII век в рамках «Русского каганата» произошло слияние иранской и славянской крови. Однако свой, пусть и меньший след в русской родословной оставили и другие народности, проживавшие на территории каганата — булгары, ясы и скандинавы. Автор книги «Тайны Русского каганата» Елена Галкина центром государства видит верховья реки Дон, Северский Донец и Оскол и отождествляет его с Салтовско-Маяцкой археологической культурой. Донецкий историк и публицист Алексей Иванов границы каганата определяет нынешним юго-востоком Украины, очерчивая их с востока Доном, а с запада — Киевом. Подтверждение версии существования «Русского каганата» Галкина находит в византийских, мусульманских и западных источниках IX века. По ее мнению, после разгрома каганата венграми термины «Русь» и «русы» перешли от «русов-аланов» (роксоланов) к славянскому населению Среднего Приднепровья.