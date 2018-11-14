Сколько в России было исторических дуэлей

Дуэль в старой России — сословная прерогатива, прихоть молодой аристократии и, конечно же, дело чести. И чаще всего речь шла о чести любимой женщины.

Дуэль №1

24 ноября 1817 года на Волковом поле, в северной Пальмире, состоялась дуэль графа Александра Завадовского и офицера Кавалергардского полка Василия Шереметева. Стрелялись они из-за 18-летней блистательной балерины Авдотьи Истоминой.

Этот поединок, вошедший в историю как «дуэль четверых», закончился смертью Шереметева и дуэлью секундантов — будущего декабриста корнета Александра Якубовича и чиновника Коллегии иностранных дел, поэта Александра Грибоедова

Известная балерина Авдотья Истомина, дочь спившегося полицейского, ровесница и подруга Пушкина и возлюбленная офицера Кавалергардского полка Василия Шереметева, поссорилась со своим кавалером. Расстроенная, она приняла приглашение Александра Грибоедова и отправилась с ним на чай к камер-юнкеру Александру Завадовскому. Чаепитие затянулось на 2 дня.

Шереметев, подстрекаемый корнетом Александром Якубовичем, вызвал Завадского на дуэль, в результате которой Шереметев был смертельно ранен и умер на следующий день. Могила его находится на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. В скором времени дуэль эта получила продолжение.

Между секундантами также случилась ссора, итогом которой стал вызов на дуэль. Из-за следствия по делу Шереметева дуэль пришлось отложить, и состоялась она уже через год в Грузии.

Стрелялись в овраге у Татарской могилы в окрестностях Тифлиса. Якубовичу удалось прострелить Грибоедову мизинец на левой руке. Именно по этой примете и опознали изуродованное тело автора «Горя от ума» и российского посла, когда в Тегеране с ним расправилась толпа религиозных фанатиков.

Дуэль № 2

Одной из самых знаменитых российских дуэлей является поединок, который произошёл 14 сентября 1825 года на северной окраине Питера между поручиком Семёновского полка Константином Черновым и флигель-адъютантом Владимиром Новосильцевым. Причина дуэли — отказ Новосильцева жениться на сестре Чернова из-за сопротивления матери, наследницы огромного состояния графа Орлова. Она боготворила сына, и брак с бедной и незнатной девицей Черновой был ей совершенно не по душе. Мать Новосильцева приложила все усилия, чтобы расстроить женитьбу сына, и ей это удалось.

Оскорблённый брат невесты вызвал Владимира Новосильцева на дуэль, которая состоялась на окраине Лесного парка. У Чернова секундантом был его двоюродный брат К. Ф. Рылеев, являвшийся членом Северного тайного общества «декабристов». Оба дуэлянта были смертельно ранены, а Рылеев сделал всё, чтобы превратить похороны Чернова в манифестацию.

Мать Новосильцева, узнав о дуэли, ещё успела застать сына живым и обещала известному доктору Арендту 1000 рублей за спасение сына, но все усилия медиков оказались тщетными. Неутешная женщина истратила около 1 млн рублей, чтобы приобрести постоялый двор, где стрелялся её сын, и построила на этом месте Новосильцевское благотворительное заведение и Князь-Владимирскую церковь. Места, где с расстояния восьми шагов стрелялись дуэлянты, отмечены были двумя тумбами.

Дуэль № 3

Пушкина, по праву, называют самым известным русским дуэлянтом. О пушкинских дуэлях писали П. Щеголев и Ю. Лотман, А. Гессен и С. Бонди. Дуэль Александра Пушкина с Жоржем Шарлем Дантесом — одна из самых известных дуэлей во всем мире. Поводом, как известно, послужило анонимное письмо, в котором поэта «избирают адьютантом великого магистра рогоносцев и историографом ордена».

Дуэль Пушкина с Дантесом — дуэль на пистолетах, состоялась 27 января (8 февраля) 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в районе Чёрной речки, в результате которой Пушкин был смертельно ранен. Спустя два дня поэт умер.

Дуэль была спровоцирована анонимными письмами, намекавшими на любовную связь между женой Пушкина и Дантесом. По подсчётам пушкинистов, столкновение с Дантесом было как минимум двадцать первым вызовом на дуэль в биографии поэта (хотя очень немногие из них были доведены до встречи у барьера).

Дуэль №4

Дуэль считается прерогативой мужчин: они сходились в смертельных поединках из-за задетой чести либо за дам своего сердца. Но такое мнение очень ошибочное. Женщины тоже были не прочь сразиться друг с другом, более того — дуэли между ними были не столь редки и, по большей части, намного более кровавыми и изощрёнными. А жестокость, проявляемая ими на дуэлях, шокирует.

Из десяти дуэлей между женщинами восемь имели смертельный исход (для сравнения: мужские дуэли завершались убийством в четырёх случаях). Русские женщины тоже знали толк в дуэлях. Более того, в России активно культивировался этот вид выяснения отношений.

Бум на дуэли начался с восшествием на престол Екатерины II. Русские придворные дамы дрались с упоением, только за 1765 год произошло 20 дуэлей, на 8 из которых секунданткой была сама царица. К слову сказать, несмотря на пропаганду вооруженных поединков между женщинами, Екатерина была жёсткой противницей смертельных исходов. Её лозунгом были слова: «До первой крови!», а посему во время её правления было всего три случая гибели дуэлянток.

«Дамы, к барьеру! — сказала дородная женщина, посмотрев на соперниц, которые с неподдельным интересом рассматривали пистолеты, которые им только что дали. Через пять минут одна из них лежала без признаков жизни. Так завершилась жизнь молодой актрисы Мариинского театра Анастасии Малевской.

Нелепая смерть от руки не менее юной особы, которая была проездом через Петербург, имя которой даже никто не запомнил. Причиной же дуэли был молодой человек, к которому была неравнодушна Малевская, и рядом с которым имела несчастье оказаться незнакомка. Минутная вспышка ревности, словесная стычка — и в тот же вечер девушки целятся в друг друга из пистолетов».