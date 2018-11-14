Что от древних римлян досталось русским

Огромное влияние культуры античного Рима на европейскую культуру общеизвестно, и, разумеется, Россия не могла оказаться в стороне от этого влияния. Но если европейские народы унаследовали римскую культуру и традицию, так сказать, «из первоисточника», то движение римской культуры в нашу страну оказалось более сложным.

После Петра I вместе с европейским влиянием в России появилась литература, основанная на древнеримских образцах, ученые люди заговорили по-латыни, в государственный обиход вошли такие понятия, как «император», «сенат», стали развиваться юридические науки, военное дело. Всем этим мы, как и другие европейцы, обязаны Древнему Риму. Однако это не значит, что русские познакомились с наследием Древнего Рима лишь в эпоху петровских преобразований. Многое нашим предкам досталось от римлян гораздо раньше.

Трояновы валы

Так называется система древних оборонительных сооружений, валов, на территории Украины, Молдавии, Румынии. Название «Трояновы валы» впервые встречается в источникахXIV века. Традиция относит сооружение валов ко времени древнеримского императора Трояна, который завоевал Дакию (территория современной Румынии) в начале II века нашей эры. Видимо, именно тогда славяне, обитавшие в этих местах, впервые столкнулись с римским миром. В «Слове о полку Игореве», автор которого был, безусловно, человеком очень образованным, имя Троян встречается четыре раза, причем, один раз речь идет о «веках Трояновых», то есть о временах стародавних, о «заре истории».

Архитектура

Традиции каменного строительства принесли на Русь вначале греки, а затем итальянцы. Они строили храмы, и по сей день пленяющие красотой и гармонией. Самый древний тип христианского храма — базилика — возник в Риме. В форме базилики выстроен Софийский собор в Киеве. Еще один уникальный образец древнерусской архитектуры — храм Покрова на Нерли — был выстроен, по всей видимости, итальянскими мастерами, присланными по просьбе Андрея Боголюбского императором Фридрихом Барбароссой. И, наконец, главный собор Московского Кремля Успенский был выстроен под руководством итальянца Аристотеля Фиораванти. Эти архитекторы научили русских зодчих возводить арки, купольные перекрытия, делать своды, покрывая их мозаикой и фресками. Все эти архитектурные и декоративные формы были изобретены и разработаны в Древнем Риме.

Водопровод и канализация

Эти блага появились в русских городах, судя по материалам археологических раскопок, раньше, чем в Европе. Уже в древнем Новгороде была система водоснабжения и водоотведения, использовались при этом деревянные и керамические трубы. Первые водопроводы, как известно, начали строить римляне. Там же, в Риме, возникла и система отвода нечистот из города — клоака. В средневековых европейских городах не было ни того, ни другого, а в Киевской Руси было.

Календарь

Русская Православная Церковь и по сей день пользуется Юлианским календарем, разработанным в Древнем Риме и названным в честь императора Юлия Цезаря, в правление которого он был внедрен. Мы называем этот календарь «старым стилем». До переворота 1917 года Юлианский календарь был в нашей стране общегражданским. Он пришел на Русь вместе с христианством, во времена Владимира Красное Солнышко. Правда, приняв календарь, год в котором состоит из 365 дней и 12 месяцев, наши предки все равно продолжали отмечать новолетие 1 марта.

Государственная идея

Это, пожалуй, главное из наследия Древнего Рима в нашем Отечестве. Рим принес в современную цивилизацию представление о направленной истории и мире — едином целом, где правит разумное начало. В центре мира стоит империя, которая и является носителем этого разумного начала и определяет направление развития. Эту идею продолжил Константинополь, ставший центром обновленной Римской империи. А когда Царьград пал, идею Рима как вечной империи подхватила Россия — самая мощная на тот момент православная держава. Псковский монах и книжник Филофей в начале XVI века, во времена великого князя Василия III Ивановича, формулирует концепцию «Москва — третий Рим»: «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти».

Легендарная генеалогия рода Рюриковичей

Чтобы поддержать идею «третьего Рима» и обосновать имперскую миссию русского правящего дома, тогда же, в начале XVI века, было создано «Сказание о князьях Владимирских», в котором московский великий князь был объявлен потомком императора Августа. Легенда, изложенная в сказании, гласит, что император Август послал своего брата Пруса править в германские земли. Прямым потомком Пруса является Рюрик, легендарный основатель династии киевских, а затем и московских князей. Эта легенда активно использовалась в дипломатической переписке во времена Василия III и Иоанна IV Грозного.

Матрена и колядки

Есть еще две вещи, которые нам представляются исконно русскими, но на самом деле имеют латинское происхождение. Так, имя Матрена носит ярко выраженный простонародный оттенок, и оно сейчас не особенно в моде. Да и в прежние времена Матрешками и Мотрями именовали все больше «черных крестьянок», а отнюдь не «столбовых дворянок». А между тем это имя пришло к нам прямиком из Древнего Рима. Матронами там называли знатных женщин, почтенных матерей семейства, и это было очень почетное обращение. Колядки — песни с благими пожеланиями, которые поются в дни Рождества и Нового года. Можно найти версию, что происходит это название от древнеславянского божества Коляды. Однако нигде более об этом божестве нет никаких упоминаний. Зато слово «колядки» очень созвучно со словом «календы» — так в Древнем Риме называли первые числа месяца. Отсюда, кстати, и слово «календарь». В первые дни года, с которыми в древности у многих народов Европы совпадало Рождество, не только у славян было принято петь такие песенки, обходя соседей с поздравлениями и пожеланиями.