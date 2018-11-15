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Как создали НАТО
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Как создали НАТО 

Рамблер 2 часа назад
9 мая 1945 года капитулировала Германия, а 2 сентября был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Этим событием завершилась крупнейшая в истории человечества Вторая мировая война. Но положение в мире было непрочным, бывшие союзники по антигитлеровской коалиции стали врагами. СССР уже не видел врага в побеждённой Германии и стремился к расширению влияния в Европе. Чтобы не допустить этого, Запад создал новый военно-политический блок — Североатлантический Альянс, он же НАТО.
4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан акт о создании НАТО. В Альянс вошли США, Великобритания, Франция и ряд западноевропейских стран. Советский Союз сделал ответный ход, организовав собственный блок — организацию Варшавского договора. Страны НАТО взяли на себя обязательство развивать военно-политическое сотрудничество, и на эти цели в августе 1949 года Сенат выделили колоссальную для того времени сумму в 4 миллиарда долларов. Эти деньги пошли на военное строительство в странах западной Европы, что, безусловно, была очень выгодно для членов Альянса. Штаб-квартира НАТО разместилась в Париже.
Когда СССР захотел вступить в НАТО? Из-за чего разразился Карибский кризис? Как изменились цели НАТО после распада СССР? Смотрите видео и узнайте всё об истории Североатлантического Альянса.
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