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Почему японцы ходят в масках
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Почему японцы ходят в масках 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Почему японцы везде носят медицинские маски? Может они постоянно болеют или боятся сами заболеть. На самом деле, причины для того, чтобы выйти из дома в маске бывают совершенно разнообразные.
Периодически раз в несколько десятков лет в Японии бывают небывалые вспышки гриппа. Чтобы хоть как-то защититься от болезни, люди ходят по улице и в общественных местах в хирургических масках. Также не стоит забывать, что в Японии меньше личного пространства в помещениях, чем во многих других странах. Поэтому заразить кого-то или самим заразиться респираторным заболеванием гораздо легче, чем в любом другом месте.
Также японцы ходят на работу даже когда немного приболели. Чтобы ненароком не заразить своих коллег, они используют хирургическую маску.
Если времени накраситься или побриться не хватило — не беда, маску можно использовать для того, чтобы придать внешности более опрятный вид.
Во время весеннего цветения, для защиты жители Японии надевают маски как дополнительную защиту от пыльцы.
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