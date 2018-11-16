Каким было «оружие возмездия» Гитлера

Не секрет, что во время Второй мировой войны шла не только борьба на полях сражений. В секретных лабораториях нацистские учёные создавали страшное оружие, разрабатывали фантастические по тем временем аппараты и синтезировали вещества, способные уничтожить жизнь. Если бы хоть одна из этих разработок была доведена до ума, то, возможна, история была бы другой.

13 июля 1944 года фашисты отправили в сторону Лондона 15 баллистических ракет «Фау-1». Это было так называемое «оружие возмездия», один из самых амбициозных ракетных проектов Третьего рейха. Однако «Фау-1» оказались несовершенными, поэтому Вернер фон Браун, конструктор-ракетостроитель, которого сегодня считают основоположником современного ракетостроения, начал разработку баллистических ракет нового поколения «Фау-2». В ходе испытания «Фау-2» поднимались на высоту 188 километров, то есть совершали суборбитальный полёт. Впоследствии на основе этой разработки США создали собственные ракеты, в чём им сильно помог фон Браун, перебравшийся после войны в Штаты. Первый боевой пуск «Фау-2» состоялся 8 сентября 1944 года, и снова целью был Лондон. Но пуски показали, что и эта версия нуждается в доработке. Половина выпущенных ракет самопроизвольно взорвалась в воздухе, а точность попадания оставляла желать лучшего. Усовершенствовать оружие помешала победа Советского Союза, так что «оружие возмездия» так и не стало реальностью.

Какие ещё проекты так не смогли полностью реализовать гитлеровские учёные? Смотрите видео и узнайте о подземных лодках, искусственных торнадо и сверхдальнобойной пушке, которую хотели создать специалисты.