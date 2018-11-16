Приметы на Руси, по которым нельзя смотреть в окно

Многие приметы хорошо известны в народе: например, про черную кошку или рассыпанную соль. Однако существуют старинные суеверия, вернее, табу, связанные с окном.

Откуда взялись «оконные» приметы?

К окошкам в старину отношение было особым: они как бы служили границей между внутренним миром дома и тем, что снаружи. А мир снаружи мог оказаться враждебным для людей, он мог грозить опасностью, в том числе со стороны сверхъестественных сил. Поэтому, чтобы избежать проблем, следовало соблюдать некоторые правила. Например, в некоторых случаях не рекомендовалось смотреть в окно вообще.

Нельзя смотреть в окно ночью

На Руси в старину родители тщательно следили, чтобы дети вместо сна не глазели в окна. По примете, смотрящий в окно человек, а особенно ребенок с неразвитой еще энергетикой может якобы привлечь в дом чертей или злых духов. Избавить потом от них жилище очень сложно: они насылать на хозяев бессонницу и ночные кошмары, выносить из дома вещи и навлекать всяческие беды.

Нельзя смотреть из окна на полную Луну

Практически у всех народов полнолуние ассоциируется с активностью темных сил: в это время, по поверьям, выходят на охоту вампиры и оборотни, проводят свои ритуалы ведьмы и колдуны. Чтобы не столкнуться с ними, не попасть в их власть, нежелательно подходить при полной луне к окну, а еще лучше — закрыть окна в такую ночь плотными шторами. Кстати, на Руси также верили, что любители поглазеть в окно в полнолуние на несколько дней лишаются удачи — они якобы отдают ее Луне.

Нельзя смотреть из окна на похороны или покойника

Многие бегут к окнам, когда мимо по улице движется похоронная процессия или проносят гроб с покойником. Но наши предки старались так не поступать: они верили, что подобные действия могут навлечь на самого зеваку или его близких болезнь или даже смерть.

Нельзя смотреть в разбитое окно

Старинные поверья твердят о том, что нельзя держать в доме разбитые вещи — они привлекают несчастья и неудачи.

Окна тут не исключение: через трещины в стекле может якобы просочиться любая нечисть. Конечно, желательно, если стекло разбилось, как можно скорее его заменить. Но если пока нет возможности, треснувшее стекло лучше загородить занавеской и стараться не смотреть через него на улицу.