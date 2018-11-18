Прячет ли страус голову в песок

Выражения "прятать голову в песок, как страус", "прятать голову в песок" или "страусиная тактика" известны почти каждому человеку. Обычно так характеризуют человека, который не любит брать на себя ответственность и старается игнорировать проблему вместо того, чтобы ее решить.

Логично предположить, что появилось оно после наблюдения за повадками страуса. Однако специалисты, которые изучают этих птиц, ни разу не видели, чтобы страусы действительно закапывали голову в песок. Кроме того непонятно, как в этом случае страус будет дышать, и каким образом такая тактика вообще может спасти от нападения.

Интересно, что у страусов действительно наблюдаются привычки, которые могли породить крылатое выражение. Птицы часто наклоняются к земле, поедая песок и мелкие камни. Так они стимулируют и улучшают процессы пищеварения. А спасаясь от опасности, страус может ложиться и вытягивать шею, пытаясь слиться с поверхностью и обмануть хищника. Особенно такое поведение характерно для самок, высиживающих яйца. Если этот трюк не срабатывает, то птица вскакивает и убегает. Благо, мощные ноги позволяют ей развивать скорость до 95 километров в час.

Также страусы часто наклоняются к земле, чтобы послушать, не подкрадывается ли к ним кто-то.

Откуда же возникло известное выражение?

Оно родилось из высказывания древнеримского писателя Плиния Старшего. В одном из своих трудов он использовал такое утверждение: «Страусы считают, что когда они засовывают голову и шею в землю, все их тело со стороны кажется сокрытым». По каким-то загадочным причинам оно стало очень популярным. А люди, которые никогда не видели страусов, решили что именно так птицы спасаются в случае опасности.