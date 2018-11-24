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Как спит акула-людоед 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученым известно, что если акула остановится, вода перестанет проходить через ее жабры, и дыхание прекратится, именно поэтому эти хищные рыбы не прекращают плавать даже во время сна. Однако раньше никому не удавалось застать акулу спящей.
В 2016 году в акватории карибского острова Гуадалупе исследователям удалось снять на видео акулу во время сна. Ее скорость составила около 23 километров в час.
Ученые отмечают, что есть несколько видов акул, которые способны спать без движения, но белая к ним не относится.
  • Белая акула, или акула-людоед, встречается в поверхностных водах всех океанов Земли, кроме Северного Ледовитого.
  • Она считается одной из самых больших хищных рыб на Земле.
  • Сегодня белые акулы — исчезающий вид, который всеми силами пытаются сохранить на Земле, но по состоянию на 2010 год особей осталось не так много — около 3500.
  • Рацион взрослой белой акулы в основном состоит из мелких морских млекопитающих, хотя бывает, что хищники охотятся на более крупных подводных обитателей. Несмотря на это, считается, что это самый опасный для человека вид акул: именно они в большинстве случаев нападают на людей.
  • В списке International Shark Attack File с 1990 по 2011 год зарегистрировано 139 случаев нападения белых акул на людей, из которых 29 — с летальным исходом.
  • Ученые считают, что на самом деле акула не воспринимает человека как пищу. Большинство инцидентов с нападением связаны с тем, что хищники пытаются разобрать, кто или что перед ними находится. Они также кусают буи, доски для серфинга и лодки.
  • Были случаи, когда белые акулы нападали на лодки и даже топили их. Так, в 1936 году акула-людоед запрыгнула на борт рыболовецкого южноафриканского судна Lucky Jim и даже столкнула одного из членов экипажа в воду. Исследователи предполагают, что такое агрессивное поведение может быть вызвано электрическим полем, которое создается вокруг судна и раздражает акул.
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