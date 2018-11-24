Как спит акула-людоед

Ученым известно, что если акула остановится, вода перестанет проходить через ее жабры, и дыхание прекратится, именно поэтому эти хищные рыбы не прекращают плавать даже во время сна. Однако раньше никому не удавалось застать акулу спящей.

В 2016 году в акватории карибского острова Гуадалупе исследователям удалось снять на видео акулу во время сна. Ее скорость составила около 23 километров в час.