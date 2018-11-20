Секретные проекты, над которыми работали при Сталине

В последнее время появилось много информации о тайных научных экспериментах, которые будто бы проводились в сталинскую эпоху. Что из этого является мифом, а что — истиной?

Паранормальные опыты

После установления советской власти большевистское правительство озаботилось проблемой шифровки оперативных сообщений. Постановлением Совнаркома был создан специальный криптографический отдел при ВЧК под руководством Глеба Бокия. На деле он стал заниматься вопросами самого широкого профиля, включая различные паранормальные феномены — например, телепатию, гипноз, психоэнергетическое воздействие. Ведь все это можно было использовать в государственных целях. Так в недрах отдела возникла секретная лаборатория нейроэнергетики.

Значительную роль в работе лаборатории играл ученый и знаток оккультизма Александр Барченко. Ему поручили даже возглавить несколько экспедиций (на Кольский полуостров, на Тибет и т.п.) с целью получения оккультных знаний и исследования возможностей их практического применения.

Однако впоследствии власти, видимо, решили, что руководители «оккультного» отдела слишком много знают и могут быть опасны. Барченко и Бокия арестовали в мае 1937 года, обвинив в… создании масонской организации.

При аресте у Барченко были изъяты все его научные рукописи, включая его основную работу «Введение в методику экспериментальных воздействий энергополя». 25 апреля 1938 года исследователя расстреляли, как и его шефа Глеба Бокия. Что же касается спецотдела, то вскоре он был ликвидирован.

Лаборатория смерти

Различные источники сообщают, что во времена Сталина при службе госбезопасности действовала секретная токсикологическая лаборатория. В ней разрабатывались и испытывались отравляющие и психотропные вещества, в том числе для специальных операций.

Лаборатория была создана в 1935 году по указанию наркома Г. Г. Ягоды при спецгруппе особого назначения (СГОН), находившейся в подчинении у НКВД. Она входила в состав Отдела оперативной техники, где, в свою очередь, имелись токсикологическое и бактериологическое отделения, возглавляемые соответственно Г. М. Майрановским и С. Н. Муромцевым. Впоследствии отдел пережил несколько реорганизаций, но суть его деятельности оставалась прежней. Научная лаборатория при отделе значилась в официальных документах как «Лаборатория Х».

Опыты, как заявил позднее Майрановский, который в 50-е годы попал под следствие по делу Берии, проводились на живых людях — заключенных, приговоренных к высшей мере наказания. Также группу Майрановского привлекали для ликвидации неугодных правительству лиц. Разрабатывалась в лаборатории и так называемая «сыворотка правды», с помощью которой у людей выуживали необходимую информацию. Препараты подмешивали в пищу и питье, делали подопытным инъекции, смачивали раствором кожу, а иногда стреляли в жертв отравленными пулями…

Отдел был расформирован осенью 1950 года, на его базе были созданы другие структуры, имеющие отношение к разведдеятельности.

Считается, что жертвами «Лаборатории Х» стали, в частности, руководители белого движения за границей — генералы Александр Кутепов Евгений Миллер : им были введены наркотики с целью похищения. Предположительно сотрудниками лаборатории были убиты также начальник Иностранного отдела НКВД Абрам Слуцкий и шведский дипломат Рауль Валленберг , арестованный за шпионаж и без вести сгинувший на Лубянке.

Терминаторы Страны Советов

В 1988 году в Нью-Йорке вышла в свет монография американского историка Джеффа Страсберга «Секретное оружие Советов», где рассказывалось о том, что с 1936 по 1941 год в СССР разрабатывался секретный проект по созданию… суперсолдат!

Участвовали в нем добровольцы, состоявшие в комсомоле (хотя не исключено, что участие было «добровольно-принудительным»). Им якобы делали различные операции, в частности, вживляли в мозг электроды из золота, снижающие болевые ощущения, или заменяли кости конечностей титановыми протезами. Таким образом, если в солдата попадали снаряд или пуля, он получал только сквозное ранение и повреждения сводились к минимуму.

Когда началась война, проект был временно свернут. Интересно, что почти всех его участников постигла гибель на фронте. Страсберг предположил, что на самом деле их элементарно «убрали»: уж слишком опасными свидетелями были эти «суперсолдаты»… А с изобретением атомной бомбы разработка и вовсе потеряла актуальность.

Невидимый самолет

Существует также информация о том, что в 1952 году российский авиаконструктор итальянского происхождения Роберт Людвигович Бартини разработал проект сверхзвукового самолета, обладавшего свойством невидимости.

На испытаниях Бартини фигурировал под фамилией Дунаев. Имеются показания немногочисленных свидетелей о том, что самолет у них на глазах исчез из виду и не фиксировался приборами, но затем вновь появился.

Говорят, что после первых же испытаний самолет был разобран на части. Разработку признали неудачной, так как вроде бы не удалось добиться стабильного эффекта невидимости: объект мог стать видимым в самый неподходящий момент.

Так или иначе, сведения обо всех вышеупомянутых исследованиях слишком скудны, чтобы можно было делать какие-то однозначные выводы. Многое существует лишь на уровне разрозненных слухов, показаний, легенд и домыслов. Но не исключено, что рано или поздно удастся пролить свет на эти вещи и тайное станет явным, или же станет понятно, что это всего лишь миф…