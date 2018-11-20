Зачем на Байкале в могилу клали волка

Это удивительное захоронение эпохи раннего неолита ученые обнаружили прямо в городе Иркутске, на склоне горы Кая, недалеко от впадения реки Иркут в Ангару. В могиле полтора метра в длину и метр в ширину, ориентированной по оси север — юг, лежал волк.

Его возраст составлял 9–10 лет. Но главная находка находилась между лап животного, которое как бы обнимало ее со всех сторон, охраняя — это был человеческий череп, принадлежавший зрелому мужчине. Он был совершенно цел, с сомкнутыми зубами и с двумя уцелевшими позвонками. Кроме это в могиле с краю находились, очевидно, сдвинутые в сторону фрагменты костей более старого захоронения, и одиннадцать предметов, которые должны были сопровождать покойного на тот свет: костяные стержни, иглы, лезвие из кремния, кремниевые пластины и клык бобра.

После тщательного изучения черепа выяснилось, что во-первых, он уже где-то был погребен, вынут из земли и захоронен повторно. Во-вторых, изучение черепа антропологами дало поразительные результаты.

В 1998 году череп был восстановлен с помощью восковой мастики. Мужчина оказался ярко выраженным представителем монголоидной расы, но имел вытянутое, очень крупное лицо, широкое в верхней и в средней части. Орбиты глаз были крупными по сравнению с другими древними людьми, но гармоничны по отношению ко всему лицу. У него был приплюснутый, тонкий, высокий нос со глаженной переносицей.

Кто ты, пришелец?

Ученые были вынуждены признать, что обладатель останков относится в так называемой большой азиатско-американской расе, к ее дальневосточной ветви. Это заставило ученых пересмотреть гипотезы о том, что в бронзовом веке население Байкала было однородным.

ДНК-анализ костей животного дал точный ответ, что это именно волк, однако современных родственников у него нет, скорее всего, эта линия волков уже вымерла. Все кости животного были целыми, поэтому есть вероятность того, что волка умертвили бескровным способом, как обычно поступали с жертвенными животными. Поскольку некоторые зубы у волка отсутствовали и другие были стерты, появилось предположение, что он мог жить с людьми.

Изучение возраста останков волка и человека различными методами дало довольно сильный разброс. Останки волка датируются от 8 140 лет до 7 230 лет, возраст черепа составляет от 8 690 до 7 840 лет, а возраст захоронений, на месте которых была создана новая могила, колеблется от 7 750 до 8 530 лет.

Считается, что захоронение волка возникло на месте кайского могильника через 500 лет, на это указывает в своей статье иркутский археолог Владимир Иванович Базалийский (статья «Погребальные косплексы эпохи позднего мезолита— неолита Байкальской Сибири»). Однако ученые склоняются к тому, что череп в захоронении гораздо старше волка.

Культ отрубленной головы?

Что же произошло здесь много лет назад? У иркутских археологов есть три версии. Первая (маловероятная): череп мог попасть в захоронение волка случайно. Однако само положение человеческой головы, когда волк одной из лап даже как бы прикрывает ей глаза, говорит о том, что это неправда.

Вторая версия говорит о том, что голова, была извлечена из другой могилы вместе с комом грунта и перезахоронена соплеменниками, а волк был необходим для того, чтобы охранять ее на том свете от врагов.

Третья версия не исключает, что волк и человек жили в одно время, потом человек мог погибнуть, соплеменникам досталась только голова, которую они с почестями погребли, а волка положили в могилу для охраны. Но скорее всего, археологи столкнулись с культом человеческой головы, которой в древности предавалось сакральное значение.

У тюрских племен, у славянских народов, у скифов и у сарматов существовало поверье, по которому обладатель головы врага приобретал его силу. К головам сородичей, особенно к головам великих вождей или шаманов отношение было трепетным.

Если после смерти такого человека его соплеменники покидали обжитые места, они забирали голову предка с собой для того, чтобы похоронив ее на новом месте как бы освятить ею новые земли, сделать их таким образом «своими», а самим — поселиться на этом новом месте, под защитой предка.

В связи с этим можно вспомнить культ отрубленной головы у хингинских бурятских племен, которые, убегая от маньчжуров в Прибайкалье, похоронили заболевшего в дороге великого, но уже старого вождя и шамана Буртэ-Убугуна в Саянах, а с собой взяли только его голову, которую потом похоронили на новых землях, таким образом освятив их. Через много лет в каждой юрте хингинских бурят был свой онгон — идол, сделанный в в виде отрубленной головы Буртэ.

Не только на Байкале

Что же касается роли волка, то, возможно, тут сыграл свою роль древний культ собак-проводников в страну мертвых, элементы которого у многих сибирских народов сохранились до сих пор.

Особенно распространены они среди эвенков, у которых существует даже ритуальное поедание этих животных, а у юкагиров труп собаки является неотъемлемой частью ритуала погребения шаманов. Есть сведения, что у народов Крайнего севера тоже были распространены некие ритуальные действия с телами убитых волков, включая их захоронение в отдельных могилах.

Погребения с собаками в Прибайкалье встречаются несколько раз, и все они относятся к позднему мезолиту или к раннему неолиту (примерно 10–9 000 лет назад). Например, на острове Ольхон на Байкале было найдено погребение раненого неолита, в котором вместе с человеческими останками были найдены скелеты двух собак. А в коллективной могиле близ сакральной скалы Шаманки вместе с сородичами древние люди похоронили собаку. Подобные захоронения известны в Скейтхольме на юге Швеции (могильник Skateholm I).

Но захоронение именно волков встречается на нашем континенте только еще один раз — в Нижней Австрии в долине Среднего Дуная на стоянке древнего человека Лангманнерсдорф, которую относят к верхнему палеолиту (40–12 000 лет назад). Там было найдено погребение, в котором покоились останки двух волков.